Окупаемость ОРЦ в Приморье рискует существенно затянуться

Первый из двух оптово-распределительных центров (ОРЦ), планируемых к запуску в Приморье, может начать работу уже осенью 2017 года. Речь идет о проекте с участием российско-израильского СП «Биотехмаркет», включенном Минсельхозом в число приоритетных. В то же время приморский проект компании «Росагромаркет», собирающейся развернуть по всей России сеть ОРЦ для сельхозпродукции, может затормозиться, если инвестор не получит средства господдержки или получит их не в полном объеме.

Эксперты отмечают, что оптовый оборот продовольствия в России стагнирует, из-за чего окупаемость «мегапроектов» ОРЦ рискует существенно затянуться.

ОРЦ «Приморье» предварительной стоимостью 4,2 млрд рублей будет построен в рамках ТОР «Надеждинская». Проект распредцентра предполагает единовременное хранение не менее 50 тыс. тонн продукции, в том числе не менее 65% сельхозпродукции. «В оптово-распределительном центре будут размещены пункты ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также мощности по обработке сельхозпродукции – это сортировка, калибровка, мойка, заморозка, дозревание, переработка», - cообщил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Денис БОЧКАРЕВ.

Досье "Золотого Рога": ООО «Оптово-распределительный центр «Приморье» зарегистрировано в феврале 2015 года в с.Вольно-Надеждинском Надеждинского района. По 30% долей компании принадлежат гендиректору Евгению КОЛДИНУ, Олегу ЛАМНЕВУ и Юрию ТУКТАРОВУ, еще 10% - ООО «Владстройзаказчик» (Владивосток). Олег Ламнев, в свою очередь, является гендиректором московского ООО «Биотехмаркет», в котором ему принадлежит 50%. Еще 50% долей ООО «Биотехмаркет» принадлежат зарегистрированной в Израиле компании «Деметер А.В.Е. Холдингс Лтд».

Генеральный директор ООО «Оптово-распределительный центр «Приморье» Евгений Колдин пояснил, что на сегодняшний день завершено проектирование объекта, выполнены инженерно-строительные изыскания. Сейчас в соответствии с утвержденным губернатором Приморья планом-графиком совместно с Минвостокразвития, АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и Инвестагентством Приморского края инвестор дорабатывает исходно-разрешительную документацию для передачи проекта на госэкспертизу.

«В декабре этого года приступим к подготовительным работам первой фазы проекта. Планируем, что в сентябре следующего года запустим первую очередь – это 14,5 тыс. квадратных метров, около 15 тыс. тонн единовременного хранения. Так аграрии успеют разместить здесь урожай 2017 года», – приводит слова Евгения Колдина пресс-служба краевой администрации.

Владимир Миклушевский подчеркнул значимость создания ОРЦ для развития сельскохозяйственной отрасли.

«Работу по созданию оптово-распределительного центра в Приморье необходимо активизировать. Появление в крае подобного механизма позволит снизить стоимость продуктов питания на 15-25%, так как из цепочки «производитель – потребитель» будут исключены посредники – в современных экономических условиях такое нововведение необходимо», – считает губернатор Владимир Миклушевский.

Тем временем стало известно, что компания «Росагромаркет», собирающаяся создать в России сеть ОРЦ для сельхозпродукции, может скорректировать планы развития, если не получит средства господдержки или получит их не в полном объеме.

Досье "Золотого Рога": В конце 2014 года Минсельхоз внес изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, утвердив подпрограмму «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания». На ее финансирование было заложено 79,3 млрд рублей с 2015 по 2020 годы. Подпрограмма предполагает компенсацию 20% капитальных затрат и субсидирование процентной ставки по инвесткредитам на строительство ОРЦ. В данный момент Минсельхоз приостановил рассмотрение заявок на субсидирование части капзатрат, отбор проектов в этом году может не состояться, поскольку для них не предусмотрено средств в бюджете.

Если заявленных мер поддержки не будет, из двух останется только одна (субсидирование 20% капзатрат или субсидирование ставки по инвесткредитам), «Росагромаркет» может отказаться от строительства менее рентабельных площадей и менее рентабельных сервисов на ОРЦ, например от площадей для хранения и доработки овощей - картофеля, лука, моркови, свеклы.

«Инвесторы будут вынуждены упрощать объекты и делать их более коммерчески ориентированными. Уже сложнее будет учитывать потребности малых и средних сельхозпроизводителей, доработку, фасовку - капиталоемкие составляющие. При отсутствии господдержки проще строить просто склады», - заявил гендиректор «Росагромаркета» Богдан ГРИГОРЬЕВ.

За десять лет «Росагромаркет» планировал построить до десяти ОРЦ. На ближайшие пять лет запланировано строительство объектов в Новосибирске, Москве, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке. Инвестиции в один ОРЦ оцениваются в 8-16 млрд рублей, в первые пять объектов - примерно в 50 млрд рублей.

«В эти планы заложена господдержка, это неотъемлемая составляющая бизнес-модели. Если вдруг получится, что компенсации не будет или она сократится, придется перестраивать экономику проекта, где-то урезать сервисы, которые не столь прибыльны (например, по фасовке продукции), оставить наиболее доходные: это маржинальное хранение, оптовая торговля. Придется больше работать с крупными компаниями, а не с малыми, потому что с ними меньше рисков», - отметил Григорьев.

По его словам, без учета господдержки сроки окупаемости одного объекта превысят 10 лет, при наличии господдержки составят восемь лет или меньше.

По мнению гендиректора «Росагромаркета», наибольшим спросом со стороны небольших сельхозпроизводителей будут пользоваться сервисы ОРЦ, которые позволят им сохранить урожай и попасть на полки сетевых магазинов: например, услуги по хранению, мойке, фасовке овощей и фруктов.

Досье "Золотого Рога": Компания «Росагромаркет» была основана в 2014 году девелоперской группой «Ермак» Владимира ЕРМОШИНА и инвесткомпанией Proxima Capital (создана бывшими топ-менеджерами «Альфа-Групп») для развертывания в России сети оптово-распределительных центров для хранения, доработки, фасовки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции. Бизнес «Росагромаркета» разделен на две составляющие: управление недвижимостью и управление сервисами. Весной этого года «Росагромаркет» договорился о создании совместного предприятия с российским подразделением французской логистической компании FM Logistic. Французская сторона займется управлением сервисами, российская компания - строительством инфраструктуры и дальнейшим управлением недвижимостью. «Росагромаркет» также подписал меморандум о сотрудничестве с Mercasa, которая управляет 23 продовольственными кластерами в Испании с годовым объемом продаж около 10 млрд евро. Компания стала консультантом проекта в части технологий хранения, доработки продовольствия, коммерческой и технологической модели управления.

До конца 2016 года «Росагромаркет» начнет строительство первого оптово-распределительного центра - в Новосибирской области. Запуск первой очереди ОРЦ в Новосибирске запланирован на конец 2017 года.

В следующем году «Росагромаркет» также планировал начать строительство ОРЦ в Московской области (площадью 242 тыс. кв. м, мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения) и Ростовской области (296 тыс. кв. м, 210 тыс. тонн). Строительство ОРЦ на Урале и в Приморье запланировано на 2018-2019 годы.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.