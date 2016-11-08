Во Владивостоке могут полететь "каски" из-за рискованной схемы финансирования стройки в районе "Снеговая Падь"

Приобретатели квартир «Снеговой Пади комплекс Д» пока не наблюдают обещанной застройщиком круглосуточной работы на «социальной» стройке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Привлечение нового подрядчика в лице компании «ЯВ-Строй» на стройплощадку во Владивостоке, где возводятся дома по программе «Жилье для российской семьи», пока не обнадеживает дольщиков. Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог», побывавший на стройке вместе с инициативной группой граждан, стал свидетелем неспешной работы подрядчика на трех домах.

На момент посещения стройплощадки работы велись на монолитных домах 25, 26 и панельном доме №4. С момента возобновления строительства глобальных изменений не наблюдается. На двух домах ведутся работы по укладке кирпича, на панельном доме идет сборка панелей. Рядовые строители утверждают, что работы были активизированы только перед приездом журналистов, который организовывала администрация края, после чего стройка опять вошла в неспешный ритм.

Их начальники, находящиеся в вагончике с логотипом компании «ЯВ-Строй», отказались рассказать, какие позитивные изменения произошли на строительной площадке, заявив, что журналисты «и так уже чего-то там написали».

Однако именно внимание журналистов инициировало интерес к замершей стройке. А возобновление строительства обернулось для компании «ЯВ-Строй» и вовсе полумиллиардным контрактом.

По информации, размещенной на сайте госзакупок, компания «ЯВ-Строй» выиграла торги на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Строительство жилых домов в г. Владивостоке. Жилой район «Снеговая Падь». Комплекс Д» - жилой дом №25 и жилой дом №26». Цена договора - 630 млн рублей, из них дом №25 – 294 млн рублей, дом №26 - 336 млн.

В проекте договора указано, что все работы должны быть завершены до 10 июля 2017 года. Однако в документации прописано, что работы «ЯВ-Строй» первоначально должен производить за свой счет.

«Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами строительно-монтажные работы (далее – Работа) по объекту капитального строительства «Строительство жилых домов в г. Владивостоке. Жилой район «Снеговая Падь». Комплекс Д» - жилой дом № 25, жилой дом 26 (далее - Объект), а Застройщик-Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Застройщик-Заказчик вправе выплатить аванс в размере 30% от стоимости материалов. Отсутствие оплаты аванса не является основанием для неисполнения договорных обязательств и/или приостановки выполнения работ подрядчиком», - сказано в проекте договора, размещенного на сайте.

Директор компании «ЯВ-Строй» Сергей ЛЕОНОВ на официальный редакционный запрос отвечать отказался, заявив, что их строительную компанию не интересует то, что пишут журналисты об их участии в этом проекте.

Между тем источник в компании заявил, что отсутствие прямого финансирования со стороны заказчика может привести к срыву срока исполнения договора, так как подрядчик должен будет строить за свои деньги, а у компании есть сложности с оборотными средствами.

Получается, что новый тандем застройщика и подрядчика вновь наступает на старые грабли, из-за которых дома практически не строятся. Исходя из условий договора с новым подрядчиком, можно предположить, что у заказчика остаются нерешенные проблемы с финансированием строительства.

Сколько денег дольщиков есть у застройщика «Примкрайстроя» на выполнение своих обязательств, официально не озвучивается. По неофициальной информации, сейчас заключено 700 договоров долевого участия, это около миллиарда рублей. Еще около 500 договоров заключить не дала прокуратура: по решению Фрунзенского районного суда запись в очередь по телефону была приостановлена (ее признали непрозрачной). Всего же во Владивостоке участниками программы «Жилье для российской семьи» стали более 4 тыс. человек.

Еще 70 тыс. кв. метров в новом комплексе застройщик планировал продать по рыночной стоимости. «Коммерческие» квартиры должны были вытянуть стройку на уровень окупаемости, но в данный момент коммерческая стройка не началась. Не возводятся еще несколько домов, квартиры в которых уже проданы по программе ЖРС.

По сути, у застройщика наблюдается кассовый разрыв, и «Примкрайстрой» это уже признал. На сайте Единой дирекции есть официальное сообщение. «На сегодняшний день поступивших денежных средств от участников долевого строительства недостаточно для строительства микрорайона в полном объеме», - информирует дольщиков КППК «Приморкрайстрой».

В то же время из пресс-релиза казенного предприятия сложно сделать вывод, кто должен выступать меценатом этой стройки. Есть лишь общие формулировки, не проясняющие ситуацию: «Руководством дирекции принято решение о проведении предприятием конкурсов на привлечение к строительству объектов финансово состоятельных строительных компаний, имеющих положительную репутацию, опыт многоэтажного жилищного строительства и располагающих достаточными производственными ресурсами, которые способны обеспечить бесперебойное строительство микрорайона «Д» Снеговая Падь» в кратчайшие сроки, в том числе за счет собственных средств, с последующей компенсацией затрат по итогам ввода объектов в эксплуатацию».

Ясно, что схема финансирования строительства имеет скрытые корни неких договоренностей, иначе как объяснить, что подрядчик, задействованный на государственном подряде, согласен работать без авансов и оплаченных строительных материалов.

Финансовые риски для подрядчика очевидны. Ведь компания участвует еще в других стройках. Так, например, она как подрядчик возводит торговый центр на площади Луговой во Владивостоке. Учитывая, что «ЯВ-Строй» - это стопроцентный частный бизнес, делаем выводы, что контракт, заключенный между «Примкрайстроем» и «ЯВ-Строем», должен принести прибыль для подрядчика даже при условии отрицательной рентабельности этого проекта для заказчика.

В экономике этот нерыночный вариант решается простым способом: стройка финансируется за счет государственных денег или компания заказчик разоряется вместе с подрядчиком. Но в этом случае бюджет Приморского края несет субсидиарную ответственность за казенное предприятие. Если, конечно, в устав предприятия не внесут изменения на всякий «пожарный». Поэтому в худшем случае за дешевые квадратные метры доплатят налогоплательщики, правда этой ситуацией уже будут заниматься правоохранительные структуры, ведь в этой стройке не предполагается финансирование краевыми деньгами.

Не случайно, что другие строительные компании не спешат выйти на конкурсы казенного предприятия и достраивать дома, которые предлагает заказчик. И здесь вернемся к проведению конкурса по выбору нового подрядчика. Несколько потенциальных участников этого аукциона рассказали, что цена договора была привлекательна для их предприятий и они готовы были выполнить этот весь объем работ, указанный в техническом задании, за 590-600 млн рублей, при условии, что строить придется за деньги заказчика. Вкладывать свои деньги предприниматели, учитывая скандальность стройки и очередь из компаний (ООО «Беатон», «ДВ Цемент», ООО «БУМС», ООО «Дальстройбизнес», ООО «Юмис Строй», ООО «Строительно-Экспертное бюро», завод ЖБИ-3 и ООО «Урбан», ООО «Армада Трейд»), которым казенное предприятие задолжало, побоялись.

Не побоялась соперничества с компанией «ЯВ-Строй» и вышла на конкурентные переговоры с заказчиком строительства небольшая фирма «Амира – ДВ». Увы, достойную конкуренцию «Амира – ДВ» не смогла составить. Возможно, поэтому цена контракта не снизилась. А может, потому, что строительный бизнес Владивостока негласно связывает эти фирмы в… единый производственный актив компании «Яв-Строй».

Эти две компании фигурируют еще в одной финансовой операции, связанной с заказчиком. «Примкрайстрой» выкупил у них право требования дебиторской задолженности, которая сформировалась в результате остановки финансирования деятельности предыдущего генерального подрядчика ООО «СМУ – ДВ».

Предположительно именно выкуп долга был той самой дополнительной мотивацией, которая заставила компанию «ЯВ-Строй» вновь вернуться на объект, на котором она была уже в качестве субподрядчика. Строителей-«явстройцев» понять можно, в теории они могли пойти на заведомо невыгодный конкурс, для того, чтобы выдернуть сотни миллионов рублей задолженности, которые образовались в результате участия в этой стройке.

Но есть некий спорный технический момент в этой схеме погашения долгов. Заказчик утверждает, что «собранные по договорам ДДУ финансовые средства размещаются на отдельном специальном расчетном счете и используются КППК «Приморкрайстрой» исключительно для оплаты выполненных работ и закупки строительных материалов для строительства объекта микрорайон «Д» Снеговая Падь». Но имеет ли право застройщик тратить деньги дольщиков на финансовые операции по покупке долгов компаний, с которыми у него не было договорных отношений на строительство? Закон о долевом строительстве регламентирует, на какие виды деятельности можно тратить деньги дольщиков, и здесь уже вопросы к контролирующим организациям, целевым ли образом расходуются деньги дольщиков.

Тема прозрачности редакцией затронута не случайно. Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже не раз заявлял, что в этом проекте не хватает прозрачности. Однако схема финансирования этой социальной стройки весьма рискованна как для подрядчика, так и для дольщиков. Если компания «ЯВ-Строй», из-за отсутствия авансирования и финансовых проблем с оборотными средствами, уйдет с площадки, то дольщики останутся без квартир и со взятой ипотекой, за которую они ежемесячно платят. Казенное предприятие получит штрафные санкции на десятки миллионов рублей за срыв сроков.

А то, что получение квартир дольщиками летом 2017 года под угрозой, уже никто не отрицает. Состояние некоторых домов, с натяжкой можно сказать, на стадии фундамента.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.