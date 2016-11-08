В Приморье появится большой гольф

Развитием гольфа в Приморье займутся бывший конкурсный управляющий Ярославского ГОКа и дочерняя компания южнокорейской LG, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Южнокорейский бизнес нашел новую точку развития в Приморье: инвесторы из Сеула займутся развитием гольфа, модного нынче вида спорта в Азии, в котором только на экипировку тратится более $10 млрд в год. Напомним, что пионером гольфа в Приморье выступил глава и совладелец лесозаготавливающей компании «Тернейлес» Владимир ЩЕРБАКОВ, один из богатейших людей региона, построивший поле вполне приличного уровня на севере Приморья, возле поселка Пластуна.

Во многих странах поля для гольфа – важная часть туристического и ресторанно-гостиничного бизнеса. Связанные с гольфом турниры и мероприятия в мире собирают более $2 млрд в год. А объем рынка гольф-туризма, который особенно быстро растет в Азии и на Ближнем Востоке, превышает $1 млрд. Интерес к гольфу должно повысить и его включение в программу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Кому это надо

В начале сентября на втором Восточном экономическом форуме администрация Приморского края, союз «Спортивный клуб «Адмирал» и ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» заключили соглашение о намерениях в реализации проекта строительства на территории Артемовского городского округа гольф-клуба, обладающего чемпионским 18-луночным гольф-полем. На площади в 100 гектаров также планируется строительство соответствующей инфраструктуры, как-то клаб-хаус (место подготовки к игре в гольф, отдыха после нее или просто приятного общения), гостиница, площадки для зимних видов спорта и прочее. Объем финансирования проекта составит 3,9 млрд рублей.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», учредителями ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» выступают бывший конкурсный управляющий Ярославским ГОКом, почетный консул ЮАР во Владивостоке Юрий СИВАЧЕНКО и южнокорейская LS Networks Corp. (входит в группу LS, которая является структурой концерна LG).

Досье "Золотого Рога": ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» зарегистрировано во Владивостоке в сентябре 2007 года. Занимается производством пластмассовых изделий для строительства, обработкой отходов и лома пластмасс. Уставный капитал компании составляет 51,235 млн рублей. По итогам 2015 года компания получила 88,11 млн рублей чистого убытка при выручке в 489,151 млн рублей. Юрию Сиваченко принадлежит 67% «ЭЛЭС-Руспасифик», LS Networks Corp. – оставшиеся 33%. Юрий Сиваченко также возглавляет ООО «Руспасифик Групп» (Владивосток), владея 90% компании.

ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» также известно тем, что строит в южной промзоне Хабаровска мусороперегрузочную станцию «Южная» стоимостью 620,2 млн рублей. Подряд «под ключ» включает все работы, начиная от инженерных изысканий, разработки проектной и рабочей документации, заканчивая СМР и вводом объекта. Станция создается для сортировки мусора с целью извлечения вторичных отходов, пригодных к дальнейшему применению. Срок выполнения проекта - до 20 декабря 2016 года.

Союз «Спортивный клуб «Адмирал» был зарегистрирован в июле 2016 года. Участниками союза выступают ассоциация «ХК «Адмирал», генеральный директор ассоциации Илья СПОКОЙНОВ, РОО «Федерация Приморского края фигурного катания на коньках» (президентом и владельцем 25% которого является сестра экс-мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА Виктория НИКОЛАЕВА), ОО «Федерация хоккея Приморского края», ОО «Федерация конькобежного спорта Приморского края» и РОО «Федерация керлинга Приморского края». Директором СК «Адмирал» является Марина МИХАЙЛОВА.

«В настоящее время завершаются учредительные процедуры, регистрируемся как союз «Спортивный клуб «Адмирал», - сообщил в апреле Илья Спокойнов на презентации СК «Адмирал». - Выбрана форма союза. В любом случае будет правление как исполнительный орган. В него уже вошли четыре федерации. Решено дать одноименное название: где-то по схеме, как СКА, ЦСКА, где-то мы находимся в одной логике. «Адмирал» - это любимая команда, это бренд: все говорят, что таких болельщиков больше нигде нет. Поэтому база выбрана хоккейного клуба, но хоккейный клуб является равноправным участником процесса, как и другие федерации. «Фетисов Арена» является домом для спортивного клуба, мы пригласили все федерации переехать к нам, чтобы не нести дополнительной нагрузки. Мы планируем достраивать комплекс, который расположат рядом с ареной. Есть вариант открыть ледовую площадку рядом с кампусом ДВФУ на острове Русском в расчете на возможность создания студенческой лиги».

Эксперты отмечают, что наличие в партнерах проекта администрации Приморья решает одну из основных проблем – выделение земли под проект.

Таежный гольф

Напомним, что первое поле для гольфа появилось в Приморье уже в 90-х благодаря стараниям гендиректора и совладельца ОАО «Тернейлес» Владимира Щербакова. История его увлечения гольфом перекликается с его бизнесом. Рассказывают, что как-то на деловых переговорах, проходящих на одном из гольф-полей за рубежом, Владимир Федорович не смог послать маленький шарик точно в лунку. А поскольку его японские партнеры по бизнесу очень уважают этот вид развлечения, то приморскому «лесному королю» захотелось показать, что заморская причуда подвластна и ему.

Единомышленником Щербакова по развитию гольфа в Приморье стал никому неизвестный на тот момент предприниматель Василий УСОЛЬЦЕВ, ныне первый вице-губернатор Приморья. Годы ушли на то, чтобы построить поля в соответствии с мировыми стандартами. Зато впоследствии слава о гольф-полях Щербакова перешагнула границы России.

В настоящее время конкуренцию гольф-полю в пос. Пластуне (клуб «Терней Лес») составляет поле «Питч и Патт» в курортном поселке Горные Ключи (клуб «Шмаковский»). Создана и общественная организация «Приморская краевая федерация гольфа». Победителем чемпионата Приморского края по гольфу 2016 года, проходившего в Пластуне, стал Вячеслав ПАК, опередивший Андрея БАБИЦКОГО и Никиту РУБЦОВА.

Сколько стоит поиграть в гольф

С чисто инвестиционной точки зрения наличие поля для гольфа, будучи частью более масштабного девелоперского проекта, способствует росту стоимости входящих в него объектов. Гольф способствует повышению спроса на гостиницы и апартаменты; может использоваться как инструмент «позиционирования» для возведения более дорогих и элитных объектов. Окупить гольф-клуб можно продавая недвижимость возле поля. При этом профессионально спроектированное, построенное и управляемое поле может само по себе приносить хороший доход.

Обычно на строительство поля – от разработки концепции до ее реализации – уходит 4-5 лет, правда, если есть необходимые разрешения и согласования. Дешевле всего можно построить поле в Северной Европе – за 3,8 млн евро, а самые дорогие поля (9,4 млн евро) – на Ближнем Востоке, где – особенно в ОАЭ – в последние годы активно реализовывались проекты элитных клубов.

В бизнесе, связанном непосредственно с игрой в гольф, вращаются большие деньги. По данным исследования американской Golf Datatech и японской Yano Research Institute, в 2014 году объем мирового рынка экипировки для гольфа (клюшки, мячи, сумки, перчатки и обувь) составил $8,65 млрд. Первое место на нем с 40,7% занимают США, где количество игроков превышает 24 млн, а полей – около 15 тыс. За США следует Япония (24,3%), где около 8 млн игроков тратят на экипировку $2,1 млрд, затем с большим отрывом идут Южная Корея (7,1%), Великобритания (5,2%) и Канада (4,6%), где в гольф играет более 15% населения против 5-8% в других ведущих странах.

Япония уже давно стала вторым по величине гольф-рынком в мире: ей потребовалось около 70 лет, чтобы количество жителей, считающих себя игроками в гольф, достигло 5-8% (такая же доля гольфистов в США). Южной Корее, чтобы подойти к порогу в 5%, понадобилось около 30 лет. Теперь, отмечает Forbes, многие специалисты и связанные с гольфом бизнесмены смотрят на Китай, ожидая быстрого формирования рынка, в который будет вовлечено 5% жителей страны с населением 1,3 млрд человек (сейчас – 0,03%). В Китае, по разным оценкам, уже от 600 до 1000 полей.

Проблема в том, что строительство полей для гольфа в Китае запрещено с 2004 года. Правда, это не помешало девелоперам только за последующие пять лет построить около 400 полей, увеличив их количество втрое. В Поднебесной поля для гольфа маскируют под «спортивные объекты», «зеленые зоны» – главное, не называть их своим именем.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

КРОМЕ ТОГО

Из истории вопроса

Большинство проектов полей для гольфа в 2008-2013 гг. реализовывалось в традиционных для игры регионах – Северной Америке (37%) и Европе (33%), говорится в исследовании, которое подготовили в 2014 году специалисты практики по консультированию по вопросам гольфа KPMG. Однако в Северной Америке это были в основном проекты, связанные с обновлением и ребрендингом.

Между тем доля Азии выросла до 20% с 15% в период с 2004 по 2008 годы в основном за счет Китая (несмотря на действующий там запрет на строительство полей для гольфа), за которым шли Южная Корея и Мьянма.

В исследовании «Мировая индустрия гольфа 2015» аналитическая компания Repucom отмечает, что в процентном отношении больше всего гольфом интересуются в Корее и Таиланде – по 33% (опрашивались жители в возрасте 19-69 лет). Россия по этому показателю – 23-я из 28 стран, но в количественном выражении (7,9 млн) занимает 12-е место.

Участие в гольфе все большего количества женщин ведет к тому, что владельцам гольф-клубов нужно переоборудовать помещения так, чтобы они подходили скорее для семейного отдыха, чем для мужского времяпрепровождения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.