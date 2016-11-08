Во Владивостоке сдавать жилье в аренду становится невыгодно

Собственников жилья во Владивостоке ждет ужесточение конкуренции в борьбе за квартиросъемщиков

На рынке аренды недвижимости во Владивостоке наметилась новая тенденция: привлекательность арендного бизнеса снизилась на фоне роста конкуренции в борьбе за квартиросъемщиков. Как утверждают эксперты компании E3 Investment, в России доходность от сдачи даже востребованных на рынке однокомнатных квартир осенью 2016 года упала до 6-8% годовых, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Тенденция не обошла стороной и Владивосток. Как утверждают риелторы, за последний год на местном рынке недвижимости множество факторов сработало в сторону снижения спроса на аренду квартир со стороны потенциальных арендаторов.

- С одной стороны, это отток населения, - комментирует президент Дальневосточной гильдии риэлторов Владимир КАПЛИНСКИЙ. - Спрос на аренду жилья формируется в основном из трех категорий квартиросъемщиков: туристы, студенты и люди, которые приезжают сюда работать. Количество последних снизилось по всему краю в связи с тем, что многие федеральные проекты, которые привлекали во Владивосток рабочую силу из других городов и стран, завершились, а о начале новых проектов мы слышим пока что одни лишь разговоры. Спрос на аренду квартир со стороны студентов также снизился: основная масса студентов живет в общежитиях кампуса ДВФУ. Кто сегодня снимает квартиры? В основном это люди, которые пока что не обладают возможностью приобрести жилье в собственность.

По словам директора агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сергея КОСИКОВА, в сторону снижения спроса на аренду жилья продолжает работать еще один немаловажный фактор: строительство нового жилья во Владивостоке.

- Несмотря на то что у нас строится не так много новых объектов, как, например, в Москве и Санкт-Петербурге, районы массовой застройки во Владивостоке все же появились, - отмечает Косиков. - Кроме того, многие возводимые дома можно отнести к категории доступного жилья. Приобретение такого жилья в ипотеку по финансовой нагрузке теперь сопоставимо с арендой однокомнатной квартиры во Владивостоке. Таким образом, спрос постепенно перекладывается с аренды квартир на их покупку. Если объектов строительства станет больше, конкуренция на рынке аренды жилой недвижимости возрастет еще сильнее.

Как добавил Косиков, арендные ставки за последние два года во Владивостоке снизились на 5-10%.

- Жилье не дорожает, спрос на аренду не растет, потому и арендные ставки устремились вниз. Скорее всего, в ближайшем будущем они либо продолжат снижаться, либо останутся на прежнем уровне. Предпосылок для удорожания просто нет. С одной стороны, это положительное явление: на фоне роста конкуренции за квартиросъемщиков, а также возрастания налоговой нагрузки на арендодателя (доходы собственников жилья с аренды обложат налогом) доходность рынка аренды недвижимости в нашем крае приблизится к уровню европейской.

По данным других риелторов, по некоторым объектам жилой недвижимости снижение арендных ставок доходит до 20%. В основном это квартиры с плохим ремонтом, с отсутствием инфраструктуры.

Главным критерием, по которому арендаторы выбирают жилье в аренду сегодня, является именно соотношение цены и качества предлагаемого жилья, считает генеральный директор ООО «ТУНЭС» Оганес БАБАДЖАНЯН. Если раньше спрос на аренду жилой недвижимости на вторичном рынке был сравнительно выше и арендодатели могли по высоким арендным ставкам сдавать даже самое некачественное жилье, то сегодня такая возможность минимальна.

- Что же в такой ситуации на рынке мы советуем своим клиентам чаще всего, чтобы не уронить арендные ставки на свою недвижимость? Прежде всего, предлагать квартиросъемщикам качественное жилье. Я бы не сказал, что рынок аренды жилой недвижимости во вторичном сегменте стоит. Спрос есть. Он по-прежнему носит волнообразный, сезонный характер. Просто некачественное жилье по прежним ценам потеряло способность конкурировать на рынке.

По словам риелторов, на рынке аренды недвижимости сейчас масса предложений, а вот объем спроса значительно меньше. Квартиросъемщикам, мягко говоря, есть из чего выбирать.

- До сих пор к нам приходят клиенты, желающие «заломить» арендные ставки на свою жилую недвижимость, которая, мягко скажем, не всегда соответствует по качеству заявленным ценам, - отмечает Бабаджанян. - Но мы объясняем, что такой подход работать в настоящее время не будет: нужно либо снижать цены, либо предлагать качественные квартиры.

Окупаемость затянулась

Еще одна важная тенденция на рынке аренды жилой недвижимости связана с тем, что теперь покупка квартиры для дальнейшей сдачи в аренду перестала быть выгодной. Это произошло по причине снижения доходности арендного бизнеса, а также из-за остановки роста стоимости объектов недвижимости. Срок окупаемости нового жилья при условии сдачи его в аренду, по словам приморских экспертов, увеличился почти в два раза.

- Если раньше средняя однокомнатная квартира во Владивостоке окупалась за 8-9 лет, то теперь эти сроки увеличились до 12-15 лет, - добавил Бабаджанян. – Однако это касается в основном вторичного рынка. Жилье, купленное в новострое, окупится, конечно же, быстрее, ведь оно и стоит дешевле. Однако тут срок окупаемости зависит еще и от объема средств, вложенных в ремонт квартиры, в ее планировку.

По словам Каплинского, с рынка практически ушли инвесторы, которые раньше покупали квартиры исключительно с целью дальнейшего заработка на их сдаче в аренду.

- Если раньше это было актуально, то сегодня на то, чтобы купить квартиру, сдать ее в аренду и «отбить» вложенные деньги с учетом инфляции, уйдет намного больше времени. Покупка квартиры во Владивостоке вновь приобретет инвестиционную привлекательность, когда Приморье перестанет быть депрессивным регионом. Цены на жилье в том или ином регионе зависят в первую очередь от социально-экономической ситуации в нем. Это касается и рабочих мест, и условий труда, и медицины, и прочей социальной инфраструктуры.

Тем не менее покупка квартиры во Владивостоке по-прежнему осталась способом сохранения денег, уверен Косиков.

- Возможность заработать большие деньги, купив квартиру и сдав ее в аренду, практически отсутствует сегодня, - добавил Косиков. – В ближайшие два года эта тенденция вряд ли изменится, потому что нет предпосылок к удорожанию жилья. Сыграть на разнице уже не получится. Зато вложения в недвижимость по-прежнему остаются одним из лучших способов сохранить деньги.

Однако люди продолжают покупать квартиры в ипотеку или в рассрочку с целью дальнейшего проживания в них. Спрос в этом случае почти полностью перешел на первичный рынок жилья. Но даже при таком раскладе многие приморцы предпочитают некоторое время сдавать купленные квартиры в аренду лишь для того, чтобы выплачивать ипотеку было проще.

- Цели заработать в этом случае не стоит, - отметил Бабаджанян. - В связи с тем, что ведущие банки в Приморье, Сбербанк и ВТБ, недавно снизили ставки по ипотеке, привлекательность покупки нового жилья в нашем регионе повысилась, особенно в новострое. Свою роль играют и выгодные условия рассрочки, которые все чаще предлагают застройщики.

Досье "Золотого Рога": Количество предложений на рынке аренды жилой недвижимости Владивостока, по данным портала FarPost, на конец октября 2016 года составило 1 213 квартир. Это в три раза больше, чем в соседнем городе Хабаровске. По словам экспертов, для Владивостока такое количество слишком велико даже в осенний сезон. Больше всего предложений в сегменте однокомнатных квартир – 319. В этом сегменте средняя ставка аренды существенно не снизилась по сравнению с тем же периодом 2015 года и составляет 22,4 тыс. рублей. На втором месте по количеству предложений двухкомнатные – на портале предлагаются 279 таких квартир средней стоимостью 28 тыс. рублей. Гостинок среди предложений – 218. Средняя стоимость аренды гостинки – 15 тыс. рублей. Стоит отметить, что в 2014 году, в октябре, гостинки во Владивостоке сдавались в среднем за 17 тыс. рублей.

По словам экспертов, цены, предлагаемые на портале, на 15-20% отличаются от сумм реальных сделок. Как отметили в агентстве недвижимости «Виктория», увеличилось количество случаев, когда потенциальные квартиросъемщики торгуются с целью снизить арендную ставку.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.