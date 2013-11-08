"Дочка" компании братьев РОТЕНБЕРГОВ реконструирует дорогу из Владивостока на Находку

ООО "Трансстроймеханизация" (ТСМ, дочерняя компания ОАО "Мостотрест") построит участок автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в районе км 0 - км 18+500 в Приморском крае, а также реконструирует существующую дорогу.

Общая стоимость работ по государственному контракту составляет около 7,2 млрд рублей (с учетом НДС).

Компания проведет реконструкцию существующей дороги, включая строительство ряда инженерных сооружений - путепроводов, мостов и транспортных развязок. Работы по проекту планируется завершить в первом квартале 2016 года.

Указанный участок автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный расположен на территории Артемовского городского округа Приморского края и является главной транспортной артерией юга Дальнего Востока. Дорога входит в состав транспортного узла, включающего крупные российские порты Владивосток, Находка, Восточный и является составляющей международного транспортного коридора "Приморье-1".

Подробности читайте в свежем выпуске деловой газеты "Золотой Рог".

38,6% акций "Мостотреста" принадлежит Marc O'Polo Investments, бенефициарами которой являются Аркадий и Игорь РОТЕНБЕРГИ и топ-менеджеры транспортной группы "Н-Транс", 27,3% - УК "Трансфингруп".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.