Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Дочка" компании братьев РОТЕНБЕРГОВ реконструирует дорогу из Владивостока на Находку
ООО "Трансстроймеханизация" (ТСМ, дочерняя компания ОАО "Мостотрест") построит участок автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в районе км 0 - км 18+500 в Приморском крае, а также реконструирует существующую дорогу.
Общая стоимость работ по государственному контракту составляет около 7,2 млрд рублей (с учетом НДС).
Компания проведет реконструкцию существующей дороги, включая строительство ряда инженерных сооружений - путепроводов, мостов и транспортных развязок. Работы по проекту планируется завершить в первом квартале 2016 года.
Указанный участок автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный расположен на территории Артемовского городского округа Приморского края и является главной транспортной артерией юга Дальнего Востока. Дорога входит в состав транспортного узла, включающего крупные российские порты Владивосток, Находка, Восточный и является составляющей международного транспортного коридора "Приморье-1".
Подробности читайте в свежем выпуске деловой газеты "Золотой Рог".
38,6% акций "Мостотреста" принадлежит Marc O'Polo Investments, бенефициарами которой являются Аркадий и Игорь РОТЕНБЕРГИ и топ-менеджеры транспортной группы "Н-Транс", 27,3% - УК "Трансфингруп".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Во Владивостоке приводят в порядок дорогу к бухте Шамора
- Ремонт дорог и тротуаров во Владивостоке на улице Светланской завершат к 1 сентября
- Во Владивостоке в июле начнут восстанавливать дорогу по улице Станюковича
- Во Владивостоке в июне заработает первый "умный" светофор
- На Русском острове восстанавливают "грунтовки"
- Дороги столицы Приморья подлатают холодным асфальтом
- Владивосток продолжит масштабный ремонт дорог
- В апреле во Владивостоке начнется прочистка и ремонт системы ливневой канализации
- Первый участок Владивостокской кольцевой автодороги построят в ближайшие 5 лет
Новости раздела
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- В Приморье застроили проблемных застройщиков
- ДВМП не спускает флаг
- В Спасском районе Приморского края планируют открыть цех по переработке молока
- Экспорт рыбной продукции из Приморья увеличился в 2,5 раза
- Новый авиарейс связал Владивосток с Пусаном
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- С "лица" Владивостока уберут лишнее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
Ну всё. . . ждем очередной объездной дороги, как на перевале перед Уссурийском. Когда начнут строить дорогу новую, старую [***] всю раскопают и дорога Нах-ВЛ будет занимать часов 10. . .