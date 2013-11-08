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"Дочка" компании братьев РОТЕНБЕРГОВ реконструирует дорогу из Владивостока на Находку

08 Ноября 2013, 10:56 | Приморье

ООО "Трансстроймеханизация" (ТСМ, дочерняя компания ОАО "Мостотрест") построит участок автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в районе км 0 - км 18+500 в Приморском крае, а также реконструирует существующую дорогу.

Общая стоимость работ по государственному контракту составляет около 7,2 млрд рублей (с учетом НДС).

Компания проведет реконструкцию существующей дороги, включая строительство ряда инженерных сооружений - путепроводов, мостов и транспортных развязок. Работы по проекту планируется завершить в первом квартале 2016 года.

Указанный участок автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный расположен на территории Артемовского городского округа Приморского края и является главной транспортной артерией юга Дальнего Востока. Дорога входит в состав транспортного узла, включающего крупные российские порты Владивосток, Находка, Восточный и является составляющей международного транспортного коридора "Приморье-1".

Подробности читайте в свежем выпуске деловой газеты "Золотой Рог".

38,6% акций "Мостотреста" принадлежит Marc O'Polo Investments, бенефициарами которой являются Аркадий и Игорь РОТЕНБЕРГИ и топ-менеджеры транспортной группы "Н-Транс", 27,3% - УК "Трансфингруп".

Олег КЛИМЕНКО.  ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: тендеры  ремонт  строительство  морские порты  дороги владивостока  реконструкция 



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Комментарии

  • Псевдоним11:32, 08.11.2013#

    Ну всё. . . ждем очередной объездной дороги, как на перевале перед Уссурийском. Когда начнут строить дорогу новую, старую [***] всю раскопают и дорога Нах-ВЛ будет занимать часов 10. . .

  • Рысяка08:48, 12.11.2013#

    а почему никто не говорит про дорогу от Михайловки до поворота на Кремово??? там ваще жесть похуже чем перед Уссурийском.

  • Псевдоним11:47, 08.11.2013#

    Это те же самые уроды что под Уссурийском строят?Не дай бог!!!

  • Псевдоним08:11, 12.11.2013#

    . . . в районе км 0 - км 18+500 в . . . это что за хрень? Можно нормально писать? Новости не только дорожники читают.

  • Псевдоним08:46, 12.11.2013#

    Дорожники наверное тоже репу чешут. . .

  • Посевдо10:27, 12.11.2013#

    Наверно, хотели написать "+100500". :)

  • тролль08:28, 12.11.2013#

    ротенберги значит путин. всё своим.

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