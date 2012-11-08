Виктор Милуш будет руководить ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" еще три года

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября, ZRPRESS. Виктор МИЛУШ переизбран генеральным директором ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) на срок до 2015 года.

Виктор Владимирович производственную деятельность в энергетике начал в 1981 году машинистом-обходчиком по котельному оборудованию Красноярской ГРЭС-2. Через несколько лет занял должность первого заместителя главного инженера Красноярской ГРЭС-2. В 2001 году назначен на должность директора Приморской ГРЭС, а в 2004 году - заместителем гендиректора ОАО "ДВЭУК" - исполнительным директором ЗАО "ЛуТЭК". 25 ноября 2009 года избран гендиректором ОАО "ДЭК".

Олег КЛИМЕНКО.