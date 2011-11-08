Приморский «Тернейлес» не может выйти на прибыльность из-за иены

ОАО «Тернейлес» продолжает нести убытки от разницы курсов валют. Напомним, что холдинг реализовал инвестпроект по созданию инфраструктуры по переработке круглого леса. В рамках проекта запущены два перерабатывающих завода (по производству шпона и леспольный завод в п.Пластун) общей стоимостью 3 млрд 979,4 млн рублей (откорректированная стоимость с учетом изменения курса иены - 5 млрд 617,5 млн рублей) или 18,066 млрд иен.

По итогам 9 месяцев 2011 года «Тернейлес» получил 292,202 млн рублей чистого убытка против 469,973 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период 2010 года. В то же время выручка выросла на 47,6% - до 3 млрд 298,245 млн рублей.