Во Владивостоке состоится форум "Технологии Безопасности-2018"

Во Владивостоке 18 октября в КК "Океан" состоится форум "Технологии Безопасности-2018", организатором которого выступает администрация Приморского края.

Форум ориентирован на руководителей департаментов по информационным технологиям, начальникам ит-подразделений, специалистов по информационной безопасности, IT-директоров, ТОП-менеджеров, руководителей предприятий, всех кто занимается внедрением новых технологий и обеспечением информационной безопасности в государственных учреждениях, предприятиях, производствах, в сфере медицины и образования.

Самый лучший способ освоить новейшие технологии – лично пообщаться с ведущими экспертами, разработавшими и успешно внедрившими эти решения. На мероприятии будут представлены лучшие кейсы от отечественных и мировых лидеров IT-сообщества. Спикеры поделятся секретами успеха и расскажут, как «умные технологии» влияют на будущее и могут изменить Ваш бизнес в лучшую сторону.

Цель форума – организовать открытую площадку для обмена опытом мировых производителей в области ИБ и ИТ технологий со специалистами внедряющими эти решения на местах. Составить открытый диалог в области законодательной базы (НПА по КИИ, 187-ФЗ), регулирования (Госсопка), обзор средств защиты.

На форуме будет дпредставлен опыт мировых производителей:

• Positive Technologies

• Infotecs

• Конфидент

• Аладдин

• Росстелеком

• Cisco

• Актив Софт

• InfoWatch

• UserGate

Приглашенный эксперт форума «Технологии Безопасности-2018» - Алексей Викторович Лукацкий – бизнес-консультант по безопасности, Cisco Systems. Опубликовал свыше 600 печатных работ в различных изданиях – «CIO», «Директор информационной службы», «Национальный банковский журнал», «ПРАЙМ-ТАСС», «Information Security», «Cnews», «Банковские технологии», «Аналитический банковский журнал», «Business Online», «Мир связи. Connect», «Итоги», «Rational Enterprise Management», «Слияния и поглощения» и т.д.. В настоящий момент ведет блог в Интернете «Бизнес без опасности». В 2013-м и 2014-м годах порталом DLP-Expert был назван лучшим спикером по информационной безопасности. Участвует в экспертизе нормативно-правовых актов, в области информационной безопасности и персональных данных.

Соорганизатором форума «Технологии Безопасности-2018» является системный интегратор «Акцент». Группа компаний "Акцент" единственная компания Дальнего Востока, вошедшая в крупнейший федеральный рейтинг (редакции CRN/RE ) «25 лучших региональных компаний 2018», в топ-40 крупнейших системных интеграторов России по оказанию услуг в сфере построения ИТ-инфраструктуры транспортных компаний (исследовательская группа CNEWS).

Регистрация участников идет на сайте www.tb2018.ru.

Журнал "Дальневосточный капитал".