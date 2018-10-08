В Приморье завершают асфальтирование новой дороги в ТОР "Михайловский"

Работы идут в районе села Абрамовка Михайловского района. Сотрудники Примавтодора завершают строительство дороги в рамках создания инфраструктуры территории опережающего развития «Михайловский».



В настоящий момент ведется асфальтирование 1200 метров проезжей части, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



«Завершаем укладку первого слоя асфальтобетона толщиной семь сантиметров, затем приступим к укладке второго – толщиной пять сантиметров. На объекте работают десять единиц техники. Строительство планируем завершить в октябре», – рассказали в Примавтодоре.



Также в рамках реализации мероприятий по созданию инфраструктуры ТОР «Михайловский» Примавтодор ремонтирует дорогу в село Дубки. Здесь полностью отсыпано скальным грунтом основание, который впоследствии выдержит нагрузки от движения большегрузного транспорта. Сейчас дорожники завершают отсыпку верхнего слоя дорожной одежды, после чего приступят к асфальтированию участка длиной 2,7 километра.



В этом году Примавтодор также отремонтирует дорогу в село Первомайское Михайловского района.



Отметим, с момента реализации проекта территорий опережающего развития в бюджете Приморья были предусмотрены обязательства по создания инфраструктуры для двух из них – ТОР «Надеждинская» и «Михайловский». Общая сумма вложений по плану составит более 4 миллиардов рублей.



«На 2018 год в краевом бюджете предусмотрено около 2,5 миллиардов рублей. 1,6 миллиарда рублей – на “Михайловский” и 900 миллионов на ТОР “Надеждинская”. Мы свои финансовые обязательства выполняем – из года в год средства на создание инфраструктуры для этих территорий предусматриваются в полном объеме», – подчеркнула вице-губернатор края Татьяна Казанцева.



Напомним, идею создания на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных, в том числе, и на экспорт, озвучил Президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году. В настоящее время в Приморье созданы четыре таких территории, больше чем в любом другом дальневосточном субъекте, – «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический».

Фото автора - Станислав Луценко.