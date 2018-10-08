В Приморье торговые сети и фермеры продолжают снижать цены

За последние 10 дней отмечено снижение цен на ряд товаров как в супермаркетах, так и на главной продовольственной ярмарке во Владивостоке

Горбушу можно приобрести за 119,95 рублей, а картофель – за 22 рубля, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморского края, за последние 10 дней отмечено снижение цен на ряд товаров как в супермаркетах, так и на главной продовольственной ярмарке во Владивостоке.

Так, в супермаркетах «Реми» цена на горбушу снизилась с 199,95 до 119,95 рублей за килограмм. В супермаркетах «Фреш 25» горбуша за неделю подешевела на 9 рублей, а в супермаркетах «ОК!» цена на камбалу упала на 10 рублей.

Отмечено снижение цен на картофель и овощи на сельскохозяйственной ярмарке на центральной площади Владивостока.

«Минимальная цена на картофель снизилась с 30 до 22 рублей за килограмм, на лук – с 35 до 22 рублей, на свеклу – с 35 до 20 рублей. Также снизилась стоимость помидоров, выращенных в личных подсобных хозяйствах края, – с 280 до 200 рублей за килограмм», – уточнили в ведомстве.

Напомним, что одна из важнейших задач в Приморье – снижение стоимости рыбы. По словам врио Губернатора края Олега Кожемяко, «власть будет находить сети и магазины, давать им определенные льготы, и ситуация начнет меняться».

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)