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ОСК ждет бюджетные деньги на проценты по кредитам
Проектом федерального бюджета на 2014-2016 годы предусматривается внесение в уставный капитал ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) 5,7 млрд рублей в 2016 году.
Бюджетные ассигнования предполагается направить на возмещение процентов по кредитам, привлеченным «дочкой» корпорации ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (100%-ная «дочка» ОСК) в российских банках для реализации проекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда».
Также ОСК может получить из бюджета РФ в 2014 году 3,2 млрд рублей на оздоровление ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре).
Досье «ЗР»
Объединенная судостроительная корпорация - крупнейший судостроительный холдинг России, созданный в 2007 году. 100% компании принадлежит государству.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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