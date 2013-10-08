ОСК ждет бюджетные деньги на проценты по кредитам

Проектом федерального бюджета на 2014-2016 годы предусматривается внесение в уставный капитал ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) 5,7 млрд рублей в 2016 году.

Бюджетные ассигнования предполагается направить на возмещение процентов по кредитам, привлеченным «дочкой» корпорации ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (100%-ная «дочка» ОСК) в российских банках для реализации проекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда».

Также ОСК может получить из бюджета РФ в 2014 году 3,2 млрд рублей на оздоровление ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре).

Досье «ЗР»

Объединенная судостроительная корпорация - крупнейший судостроительный холдинг России, созданный в 2007 году. 100% компании принадлежит государству.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.