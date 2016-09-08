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Южноафриканский бизнес готов инвестировать в Приморье

08 Сентября 2016, 12:40 | Приморье

Вице-губернатор Приморья Сергей Нехаев провел двустороннюю встречу с  Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в России Сибаида-Туси Номасонто Марией. Об этом соообщает Деловя газета "Золотой Рог".

По словам заместителя главы региона, прошедший накануне ВЭФ продемонстрировал экономические и инвестиционные возможности Приморского края, стал центром экономического диалога на международном уровне.

«Форум в очередной раз доказал, что Владивосток стал международной витриной Европы на Дальнем Востоке. Помимо успешно развивающихся инвестиционных проектов, здесь открываются филиалы крупнейших культурный учреждений России – Приморская сцена Мариинского театра, Русский музей, Третьяковская галерея, академия балета имени Вагановой. Кстати, в академии будут учиться не только дети из Приморья, но и из других стран АТР», – сообщил Сергей Нехаев.

Сибаида-Туси Номасонто Мария отметила, что делегация из ЮАР в этом году тоже приняла участие во втором Восточном экономическом форуме и теперь заинтересована в налаживании сотрудничества с регионом.

«Есть много направлений, по которым наши провинции могли бы работать с Приморьем. В частности, мы широко инвестируем в область машиностроения и фармацевтики. Некоторые наши бизнесмены взаимодействуют с вашими предпринимателями в поставке южно-африканских фруктов», – отметила она.

Посол ЮАР также сообщила, что восхищена достопримечательностями края. В Приморье она осмотрела культурные и исторические объекты, попробовала национальную кухню, познакомилась с представителями бизнеса.

«Еще одно интересующее нас направление – туризм. Мы готовы обсудить возможности взаимодействия в этой области», – добавила Сибаида-Туси Номасонто Мария.

Сергей Нехаев предложил проработать все возможности сотрудничества более детально и уже к следующему Восточному экономическому форуму представить конкретные проекты по всем интересующим направлениям.

Напомним, второй Восточный экономический форум прошел в Приморье 2 – 3 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Сумма заключенных Приморьем инвестиционных контрактов составила около 200 миллиардов рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ЮАР  бизнес  инвестиции 



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Комментарии

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