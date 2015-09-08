Кризис оставили за дверью

Несмотря на кризис и санкции, Восточный экономический форум поразил обилием инициатив реального бизнеса

Деловая газета «Золотой Рог» ожидала от дебютного Восточного экономического форума (ВЭФ) не столько деклараций о намерениях, которыми любят пускать пыль в глаза российские госкорпорации, сколько конкретных шагов от частного бизнеса. Получилось выше ожиданий - корреспондент «Золотого Рога» не успевал перемещаться с одной площадки на другую, чтобы зафиксировать параметры того или иного проекта.

Глава группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ и управляющий директор АО «Восточный порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ убеждали в успешности своих угольных проектов в порту Восточном, глава «Русагро» Максим БАСОВ и гендиректор «Юга Руси» Сергей КИСЛОВ - в блестящих агроперспективах Приморья, глава АО «Независимая нефтяная компания» (ННК) Эдуард ХУДАЙНАТОВ - в высоком потенциале морской бункеровки в Приморье, и так далее.

Инвесторы распробовали сою и кукурузу

Инвесторы наконец-то добрались до дальневосточного агропрома. Вслед за озвученными проектами в области свиноводства были презентованы планы федеральных холдингов по выращиванию сельхозкультур. Эксперты озадачены: на заявленное количество заводов в регионе может просто-напросто не хватить сырья.

Агрохолдинг «Юг Руси» планирует построить комплекс по глубокой переработке сои и семян масличных культур мощностью 3 тыс. тонн в сутки на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловская» в Приморье. Инвестиции составят около 12 млрд рублей. Соответствующее соглашение с администрацией региона «Юг Руси» подписал на Восточном экономическом форуме.

«Наш проект - не завоевание нового рынка, так как мы (уже) занимаем до 80% продуктовых полок Приморья в своей линейке. Наш проект - это улучшение логистики, а значит, и удешевление продукции. Приморье широко известно своим аграрным потенциалом. Мы построим здесь завод, ориентированный прежде всего на местный рынок», - сказал гендиректор агрохолдинга Сергей Кислов.

Партнерами агрохолдинга по проекту могут стать ВЭБ и «Китайская корпорация инжиниринга САМС». Для реализации проекта будет создана специальная проектная компания.

Планируется, что первая продукция нового комплекса появится на полках дальневосточных магазинов уже через год. Оборудование для завода по глубокой переработке сои и семян масличных культур уже частично закуплено.

Досье "Золотого Рога": Агрохолдинг «Юг Руси» - один из крупнейших производителей растительного масла в России. В состав холдинга входят около 20 сельхозпредприятий с площадью сельхозземель почти 200 тыс. га, 27 элеваторов, 9 маслоперерабатывающих заводов, речной терминал, а также предприятия, занимающиеся развитием племенного животноводства, закупкой, хранением и переработкой зерна, производством комбикормов, гофротары и нефтепродуктов.

Переработкой сои на Дальнем Востоке уже занимается «Русагро». На ВЭФ «Русагро» озвучила планы по экспорту кукурузы через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в группу FESCO). Соответствующее соглашение «Русагро» и ВМТП подписали в рамках форума. В соответствии с соглашением «Русагро» предоставит ВМТП информацию о потенциальных объемах грузовой базы, после чего порт разработает технологически и экономически эффективные условия организации перевалки заявленных объемов сельхозпродукции. В перспективе стороны планируют расширить сотрудничество в рамках работы по обеспечению полного логистического сопровождения транспортировки продукции «Русагро».

Сейчас «Русагро» засеяла в Приморском крае 3,5 тыс. га кукурузы, отметил глава компании Максим Басов, и если получится достичь экспортного качества для японского рынка, то через порт будет перевалена большая часть из ожидающегося урожая.

В дальнейшем эти объемы вырастут, когда «Русагро» построит сушилку и элеватор для кукурузы. Строительство первой очереди элеватора стоимостью 1 млрд рублей планируется начать в 2016 году. «Мощность первой очереди составит около 180 тыс. тонн», - пояснил Максим Басов.

«С учетом масштабов проекта «Русагро» на Дальнем Востоке для нас актуальны систематизация логистики и качество соответствующих услуг. В ближайшее время Приморье может превратиться в крупного поставщика кукурузы. В этом году мы рассчитываем получить урожай в размере 15-20 тыс. тонн кукурузы в Приморье. Большую часть планируем поставить в Японию. Но для этого нужно получить продукцию высокого качества. К сожалению, другой регион - Китай - не подходит нам по ветеринарным причинам», - сказал глава «Русагро».

Досье "Золотого Рога": ОАО «Группа компаний «Русагро» - один из крупных производителей свинины, сахара, фасованного маргарина и майонеза. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 7 сахарных заводов, ОАО «Жировой комбинат» (Екатеринбург) и ряд торговых филиалов. Группа также контролирует около 500 тыс. га земли.

Заводы по переработке сои планируется построить и в ряде других регионов. Так, компания «Амурагроцентр» намерена в сентябре начать строительство завода по глубокой переработке сои в ТОР «Белогорск» в Амурской области. А руководство Еврейской автономной области (ЕАО) обсуждает с китайскими инвесторами вопрос о строительстве в регионе завода по глубокой переработке сои, заявил в рамках ВЭФ врио губернатора ЕАО Александр ЛЕВИНТАЛЬ. «Мы подали уже заявку в Минвостокразвития на организацию территории опережающего развития (ТОР) рядом с мостом Нижнеленинское - Тунцзян, который сейчас строится. Как раз в этом районе предполагается построить такой завод», - сказал глава ЕАО.

Многострадальная ВНХК дождалась китайцев

Накануне ВЭФ стало известно, что НК «Роснефть» согласилась обменять контроль в Восточной нефтехимической компании (ВНХК, проект нефтехимического производства в Приморье) на долю в одной из структур крупнейшей химической компании КНР ChemChina. Стороны подписали меморандум о передаче контроля в этом проекте, который определяет продажу контрольного пакета и ключевые этапы инвестирования, отмечают в «Роснефти». Глава компании Игорь СЕЧИН объяснил сделку как обмен активов: «Роснефть» параллельно покупает 30% в дочерней структуре ChemChina, занимающейся нефтехимией - СhemChina Petrochemical Co. Ltd (CCPC). Кстати, меморандум об этом компании подписали еще в июне на Санкт-Петербургском международном форуме (ПМЭФ).

О создании в Приморье нефтехимического комплекса мощностью до 30 млн тонн переработки нефти в год было объявлено еще в 2011 году, тогда предполагалось, что первая очередь заработает в 2015 году, а на базе ВНХК будет создан нефтехимический кластер. Но проект ожидаемо буксует, поскольку требует крупных инвестиций при спорной экономической эффективности. Эксперты уверены, что без китайцев перспективы проекта стремятся к нулю.

ННК инвестирует в Дальний Восток

Одним из ключевых инвесторов региона становится АО «Независимая нефтяная компания» (ННК). В рамках ВЭФ ННК и администрация Приморского края заключили соглашение по реализации инвестпроекта «Реконструкция и модернизация Владивостокского морского нефтяного терминала морского порта Владивосток». Объем капитальных вложений в проект составит не менее 10 млрд рублей.

В результате реконструкции Владивостокский морской нефтяной терминал, оператором которого выступает входящее в группу компаний «Независимая нефтяная компания» АО «ННК-Приморнефтепродукт», станет одним из самых современных нефтяных терминалов на Дальнем Востоке, что обеспечит надежность поставок, а также бункерные операции.

До конца текущего года стороны создадут рабочую группу, которая будет контролировать ход выполнения соглашения, оперативно решать текущие вопросы и обмениваться необходимой информацией.

Кроме того, ННК и китайская Baoli построят в Хабаровске завод битумов. В рамках ВЭФ глава АО «Независимая нефтяная компания» Эдуард Худайнатов и президент китайской Jaingsu Baoli International Investments Co. Чжоу ДЕХУН подписали соглашение о строительстве завода по производству битумов.

Завод планируется построить на площадке Хабаровского НПЗ. Сроки строительства и объем инвестиций не разглашаются. По информации Jaingsu Baoli, проектная мощность завода составит 1 млн тонн битумов в год. В рамках проекта планируется создать СП, в котором 51% будет принадлежать ННК, 49% - Jaingsu Baoli.

Китайская компания возьмет на себя проектирование завода и выбор технологии производства, предоставит эксклюзивные права на использование патентов, технологий, ноу-хау. Кроме того, Jaingsu Baoli будет содействовать в привлечении проектного финансирования для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию завода и объектов инфраструктуры. В числе обязательств Jaingsu Baoli - обеспечить сертификацию продукции и сбыт в объеме до 1 млн тонн в год.

Энергетики ловят ветер, поймали инвесторов для Уссурийской ТЭЦ

ПАО «Русгидро» в ближайшие два года вложит в проекты на Дальнем Востоке около $1 млрд, сообщил заместитель генерального директора корпорации Сергей ЦОЙ. «Около $1 млрд в ближайшие год-два компания вложит в Дальний Восток. Один из проектов - с компанией Key Water (Korea Water Resources Corporation). Предлагаем строительство гидроаккумулирующей станции под Владивостоком», - сказал Цой.

В рамках ВЭФ «Русгидро» и южнокорейская корпорация водных ресурсов K-Water заключили соглашение в области гидроэнергетики и управления водными ресурсами.

Для координации деятельности инжиниринговых и проектных организаций, которые будут привлекаться для исследования и оценки гидропотенциала региона, стороны создадут рабочую группу, в задачи которой в том числе войдет проработка возможностей реализации проекта формирования Приморского энерго-водохозяйственного комплекса (ПЭВК) на территории Дальнего Востока. Речь идет о строительстве Приморской ГАЭС в 45 км от Владивостока и Приморской ГЭС на реке Раздольной с последующим созданием единого воднотранспортного пути между Владивостокским морским и Хабаровским речным торговыми портами.

В свою очередь, ПАО «РАО ЭС Востока» (входит в группу «РусГидро») и Хэйлунцзянский энергомашиностроительный альянс «Амур Энерго-Строй Альянс» (КНР) будут сотрудничать в реализации проекта строительства Уссурийской ТЭЦ в Приморье.

Соответствующий меморандум стороны заключили на ВЭФ. Документ предполагает совместную реализацию проекта строительства Уссурийской ТЭЦ и ориентированных на экспорт линий электропередачи, в том числе в район города Муданьцзян и его подведомственные округа.

Строительство Уссурийской ТЭЦ мощностью 370 МВт включено в инвестпрограмму «РАО ЭС Востока». В настоящее время «РусГидро» строит на Дальнем Востоке четыре электростанции с привлечением 50 млрд рублей из госбюджета.

Угольный ветер

Группа «Сумма» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках ВЭФ подписали соглашение, предусматривающее участие фонда в проекте группы по строительству угольного терминала «Север» в порту Восточном. Мощность терминала составит до 20 млн тонн угля в год. По словам председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, общая стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей без учета государственных инвестиций. Строительство будет вестись в два этапа, первую очередь терминала мощностью 7 млн тонн угля в год планируется запустить в 2018 году.

«Проект предполагается реализовать за счет собственных средств «Суммы», средств соинвесторов (в том числе РФПИ. - Прим. авт.) и средств проектного финансирования», - сказал Зиявудин Магомедов после подписания документа.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», проект реализуется ЗАО «ПО «Приморнефтегазпром», подконтрольным группе «Сумма». Согласно достигнутым договоренностям, РФПИ также будет способствовать привлечению в проект ведущих международных инвесторов.

Тем временем крупнейшая стивидорная компания в порту Восточном АО «Восточный порт», осуществляющее строительство третьей очереди угольного комплекса, подписало соглашения о взаимодействии с АО «СУЭК» и ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ) при осуществлении поставок угля на экспорт.

Согласно заключенным в рамках ВЭФ договорам, сотрудничество планируется в части организации и обеспечения перевалки и железнодорожных перевозок угля, совершенствования технологии обработки грузов, информационного обмена.

КРУ будет поставлять до 2030 года в адрес порта каменный уголь от станций Ерунаково, Разрез, Бочаты, Белово, Латыши, Тырган, Сарбала и Черкасов-Камень (все - Кемеровская область). В свою очередь, СУЭК будет отправлять через «Восточный порт» часть экспортируемого угля со станций Хакассии, Бурятии, Забайкальского и Хабаровского краев.

Также в рамках ВЭФ порт подписал меморандум с японской Marubeni Corporation о поставках двух судопогрузочных машин для третьей очереди угольного комплекса.

Досье "Золотого Рога": АО «Восточный порт» специализируется на перевалке каменного угля. В структуру компании входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 99,5% грузооборота компании. Для увеличения пропускной способности стивидор в 2012 году начал строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса. По данным участников рынка, АО «Восточный порт» контролируется «Кузбассразрезуглем».

Рыбные порты увлеклись развитием

АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, структура ВЭБа) профинансирует строительство нового специализированного холодильно-складского комплекса во Владивостокском морском рыбном порту (Владморрыбпорт) в рамках проекта модернизации порта общей стоимостью 3,5 млрд рублей.

Соглашение подписали в рамках ВЭФ гендиректор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО и глава ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ. Участие фонда в проекте модернизации будет осуществляться через предоставление целевого займа в размере до 1,2 млрд рублей сроком на 10 лет с процентной ставкой около 10,5% годовых. Остальное финансирование обеспечит «Владморрыбпорт».

Досье "Золотого Рога": ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» представляет собой универсальный перегрузочный комплекс, способный, помимо переработки рыбопродукции, осуществлять операции с различными видами грузов. Технические возможности порта позволяют обрабатывать до 5 млн тонн грузов в год, в том числе свыше 200 тыс. TEU. Грузооборот «Владморрыбпорта» в 2014 году составил 3 млн 338 тыс. тонн (сокращение на 0,4% к уровню 2013 года). Контрольным пакетом порта в размере 51,9% уставного капитала (52,14% обыкновенных акций) владеет ООО «Геотэкс», единственным учредителем которого является дочь экс-совладельца холдинга Evraz Александра КАТУНИНА Мария КАТУНИНА.

АО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП, входит в Дальневосточную транспортную группу, ДВТГ) планирует привлечь финансирование китайской корпорации «Порт Далянь» в рамках реализации проекта по расширению мощностей. На ВЭФ стороны подписали меморандум о сотрудничестве в рамках создания СП для модернизации портовой инфраструктуры и развития транспортно-логистического бизнеса в РФ.

Как пояснил генеральный директор ОАО «ДВТГ» Алексей ГОЛОВКО, расширение проектных мощностей порта с нынешних 2 млн тонн до 3 млн тонн грузов в год (в 2014 году НМРП перевалил около 800 тыс. тонн) требует инвестиций в сумме 3,9 млрд рублей. При этом НМРП уже инвестировал в проект около 700 млн рублей заемных средств.

СП с китайской корпорацией будет зарегистрировано в г.Находке, размер долей участников в настоящее время обсуждается.

НМРП планирует развитие на базе порта многофункционального перегрузочного комплекса, а также организацию и строительство транспортно-логистического центра. «Сейчас идут рабочие встречи и переговоры по поводу реализации проекта. 2 сентября, например, представители порта Далянь посетили наш порт в Находке. С их участием прошел ряд рабочих встреч», - сказал Алексей Головко.

Досье "Золотого Рога": АО «Находкинский морской рыбный порт» является одной из крупнейших стивидорных компаний в порту Находка, осуществляет формирование и отправку ускоренных контейнерных поездов с использованием подвижного состава ДВТГ, обработку судов различного типа, обслуживание и хранение рефрижераторных контейнеров. По данным участников рынка, около 90% акций АО «НМРП» контролируются ДВТГ, которая осуществляет транспортировку и экспедирование грузов в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. ДВТГ занимается перевозкой нефтепродуктов, леса, угля, глинозема, контейнеров. Далянь - крупный порт Китая в Желтом море.

Винты и крылья

Минвостокразвития РФ на ВЭФ подписало рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту производства самолетов с китайскими Xian Aircraft Industrial Corporation и Jiangsu Baoli. Речь идет о марке самолетов МА-600, производство и локализацию которых планируется организовать на территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск» в Хабаровском крае.

Предварительный объем инвестиций оценивается в $100 млн. Мощность сборочного производства составит более 50 самолетов в год. Проект ориентирован на экспорт в 16 стран мира и частично - на поставки в Россию, пояснил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА в ходе церемонии подписания соглашения.

По его словам, стороны уже договорились, что к 30 октября будет выработана соответствующая финансово-экономическая модель.

С китайской стороны соглашение подписали председатель совета директоров Xian Aircraft Фан ЮНЬФЭН и президент Jiangsu Baoli Чжоу Дехун.

Досье "Золотого Рога": Самолет МА-600 - узкофюзеляжный двухмоторный турбовинтовой самолет для региональной авиации, разработанный на базе самолета МА-60, который, в свою очередь, базировался на советской модели Ан-24. Самолет рассчитан на перевозку 60 пассажиров. Xian Aircraft - китайский производитель гражданских и военных самолетов, входит в холдинг Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Основные производственные мощности размещены в провинции Шэньси (центральная часть Китая).

Владивосток будет производить двигатели для Mazda

Российский автопроизводитель Sollers и корпорация Mazda в рамках ВЭФ подписали соглашение о создании СП по производству двигателей для автомобилей Mazda, инвестиции составят порядка 2 млрд рублей. Потребителем будет Mazda Corp. для собственных нужд.

По словам гендиректора Sollers Вадима ШВЕЦОВА, у Mazda не хватает мощностей по выпуску двигателей и она выбирала разные площадки. Sollers пришлось конкурировать с компаниями из Китая и Тайваня.

Предприятие, скорее всего, будет создано на базе совместного предприятия «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в особой экономической зоне (ОЭЗ) во Владивостоке. Планируемая сумма инвестиций превышает 2 млрд рублей.

«Сегодня (4 сентября) у нас большой день. Сегодня мы с компанией Mazda подписываем соглашение о старте будущего проекта, проекта экспортоориентированного. Мы собираемся производить двигатели Mazda для экспортных рынков - это такой серьезный инновационный проект. Надеюсь, в 2017 году проект будет запущен», - сказал Вадим Швецов.

По его словам, современная экономическая ситуация открывает возможности для экспорта.

«Мы ждем, конечно, развития химии, потому что на сегодняшний день автомобиль на 30-40% состоит из пластиков. Я считаю, что у Дальнего Востока есть прекрасная возможность начинать экспортоориентированную стратегию непосредственно отсюда и производить пластиковые изделия для автомобильного оборудования для Кореи, Китая и Японии», - отметил глава Sollers.

Хабаровск распробует тайский сахар

Таиландcкая Sutech Engineering построит в Советской Гавани Хабаровского края завод по производству сахара мощностью более 500 тыс. тонн сахара в год. Инвестиции в проект на данном этапе оцениваются в $150-250 млн. Продукция будет поставляться в российские регионы.

«Этот проект интересен тем, что предприятие будет использовать в качестве сырья тростниковый сахар-сырец, поставляемый из Таиланда. То есть будет создана долгосрочная производственная цепочка в рамках промышленной кооперации между нашими странами», - пояснял ранее глава Минпромторга Денис МАНТУРОВ.

Тайская компания выбирала место для нового завода из множества площадок не только в России, но и других странах. «В итоге нам показалась наиболее привлекательной именно площадка в Советской Гавани. Сегодня мы начинаем все подготовительные процедуры, старт проекта намечен на май 2016 года», - сказал на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании председатель совета директоров Sutech Engineering Терапол ПРУКСАТОРН.

Реализовать эти планы компания предлагает по модели BOT (build-operate-transfer, или строительство-управление-передача). Она предполагает, что инвестор занимается строительством и эксплуатацией в течение установленного срока, после чего объект передается государству.

«Для Хабаровского края такого рода проект является новым. Сахар - продукт, который всегда востребован, более того, периодически на рынке наблюдается дефицит именно недорого сахара. Поэтому не сомневаюсь, что у проекта есть будущее», - сообщил на церемонии подписания губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.

Досье "Золотого Рога": Sutech Engineering Co.,Ltd является одним из крупнейших в Азии производителей оборудования для сахарной промышленности. Располагает собственными мощностями в Таиланде и странах Юго-Восточной Азии. Имеет опыт работы в Чехии, Италии, ОАЭ и других странах.

Магадан и Чукотку свяжет энергомост

Стоимость инфраструктурного проекта «Строительство и эксплуатация ВЛ Билибино - Кекура - Песчанка - Омсукчан» (энергомост Магадан - Чукотка), по оценке проектировщиков, составляет 123 млрд рублей в текущих ценах, сообщил генеральный директор ПАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ на ВЭФ. Проект предполагается реализовать в рамках освоения месторождений Баимской рудной зоны на Чукотке.

Соглашение о модернизации и развитии энергетики Чукотского автономного округа подписали Сергей Толстогузов, гендиректор ООО «ГДК Баимская» (реализует проект по освоению Баимской медно-порфировой площади, входит в Millhouse) Виктор КУДИНОВ и губернатор Чукотки Роман КОПИН.

В рамках соглашения предполагается проектирование и строительство ВЛ 110 кВ Билибино - Кекура - Песчанка - Омсукчан, ВЛ 220 кВ Песчанка - ПП - Омсукчан, а также энергоцентра в г. Билибино минимальной мощностью 20 МВт.

«РАО ЭС Востока» займется выполнением проектно-изыскательских работ и разработкой проектно-сметной документации энергоцентра в Билибино.

Проект обеспечит условия для опережающего промышленного развития горнодобывающих и перерабатывающих производств, прежде всего - добычи золота и других цветных металлов.

Конечно, список представленных и уже законтрактованных проектов на этом не исчерпывается. Но это уже темы следующих номеров Деловой газеты «Золотой Рог»…

Фото из фотобанка ВЭФ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.