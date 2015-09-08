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Приморье подписало соглашения с инвесторами из Китая на 52 млрд рублей
Власти Приморья заключили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) контракты с китайскими инвесторами, которые готовы вложить в территории опережающего развития (ТОР) региона более 50 млрд рублей, сообщил Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
По словам губернатора, по проекту ТОР «Надеждинская» «уже сегодня заключены соглашения с якорными инвесторами на сумму около 7 млрд рублей». «Мы приглашаем к участию в этом проекте наших китайских партнеров, работающих в сфере логистики, машиностроения, пищевой, фармацевтической, легкой промышленности и в других сферах», - отметил глава региона на круглом столе в рамках ВЭФ.
Кроме того, с инвесторами в ТОР «Михайловская» в рамках форума подписаны соглашения на сумму 45 млрд рублей.
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