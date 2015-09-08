www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Глава столицы Приморья предложил инвесторам три проекта

08 Сентября 2015, 14:35 | Приморье

Во Владивостоке завершил свою работу Восточный экономический форум. По мнению многих экспертов, ВЭФ оказался плодотворным и показал, что Дальний Восток действительно интересен для инвесторов. В работе форума активное участие принял и глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, выступивший с докладом о перспективном развитии Владивостока и Владивостокской трансграничной агломерации, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В докладе отмечена необходимость уже в ближайшей перспективе сопряжения - интеграции и взаимодополнения - инфраструктуры Дальнего Востока России и стран АТР. К слову, опыт трансграничной интеграции все активнее используется в мире, в том числе в АТР.

Градостроительными решениями такой интеграции могут стать три взаимосвязанных проекта: международный транспортный коридор «Приморье-3», Владивостокская кольцевая автодорога и конгрессно-выставочный комплекс ВЛАДЭКСПО. Эти проекты призваны включить Владивосток в современную активную систему региональных связей АТР. Кроме того, предлагаемые объекты задают новый планировочный каркас Владивостокской трансграничной агломерации и Cвободного порта Владивосток.

В докладе главы города детально обоснована необходимость создания МТК «Приморье-3» (его маршрут: Владивосток - Песчаный - Барабаш - Фэньшуйлин - Хуньчунь), который в разы короче ныне действующих либо планируемых транспортных путей. А значит, перевозка грузов через российские порты, особенно через порт Владивосток, может также оказаться в разы рентабельнее. Соединение китайского города Хуньчунь с Владивостоком с помощью трансграничного автомобильно-железнодорожного маршрута длиной 45-48 км, включающего в себя мост через Амурский залив (Владивосток - мыс Песчаный) длиной 10 км, сократит путь из Владивостока в Северо-Восточный Китай с нынешних 4 часов (по трассе) до 40 минут.

Новый маршрут даст мощный импульс развитию портов Владивостока и всего Приморья, поможет вдохнуть новую жизнь в Транссиб, обеспечив дополнительными объемами грузов. Проектируемый транспортный коридор может стать конкретным сопряжением восточной части масштабного китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути» и транспортной системы российского Приморья.

В докладе подчеркнуто, что в России и Китае накоплен опыт, позволяющий обеспечить экологически безопасное проектирование и строительство транспортного коридора.

Комплекс ВЛАДЭКСПО может стать не только конгрессно-выставочным, но и культурно-познавательным центром. Такого рода объект особенно необходим городу сейчас, в период нового этапа развития, для демонстрации потенциала региона, целенаправленного продвижения российских инвестиционных возможностей, товаров и услуг на стратегические рынки АТР. Кроме того, ВЛАДЭКСПО может стать местом для постоянного размещения во Владивостоке Восточного экономического форума. По своим качествам он не должен уступать ни Всемирному экспоцентру в Даляне, ни Пусанскому выставочному конференц-центру, ни конгресс-холлу «Токи Мессе» в Ниигате.

«Свободный порт Владивосток приглашает партнеров не только для удачного вложения инвестиций, но и к участию в общем деле создания экономической открытости нового типа, активно использующей возможности интегральной инфраструктуры, межкультурное взаимодействие и многоэтничность. Исторический опыт нашего города подтверждает правильность выбранного пути», - говорится в докладе главы краевого центра.

Ряд экспертов как с российской, так и с китайской стороны активно поддержали идею транспортного коридора «Приморье-3». Так, в ходе форума губернаторов Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая, проходившего в рамках ВЭФ, министр Александр ГАЛУШКА сообщил, что российская сторона очень рассчитывает на совместную работу с Китаем по формированию транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2» и «Приморье-3».

«Мы видим в этом экономически рациональную основу, взаимную выгоду, позволяющую северо-восточным провинциям Китая получить быстрый и с низкими издержками доступ к глубоководным незамерзающим портам нашего Дальнего Востока, а российской стороне - развивать экономику Дальнего Востока, обслуживая соответствующий транзитный грузопоток из северо-восточных провинций Китая», - заявил министр.

Более того, идея получила всестороннее развитие. Так, вице-президент РЖД Александр МИШАРИН сообщил, что китайские коллеги выступили с предложением начать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из приграничных районов Китая, где такая дорога уже есть, на Владивосток и дальше на Хабаровск.

Светлана СМИРНОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Светлана Смирнова
Теги: вэф  инвестиции 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru