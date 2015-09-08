Глава столицы Приморья предложил инвесторам три проекта

Во Владивостоке завершил свою работу Восточный экономический форум. По мнению многих экспертов, ВЭФ оказался плодотворным и показал, что Дальний Восток действительно интересен для инвесторов. В работе форума активное участие принял и глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, выступивший с докладом о перспективном развитии Владивостока и Владивостокской трансграничной агломерации, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В докладе отмечена необходимость уже в ближайшей перспективе сопряжения - интеграции и взаимодополнения - инфраструктуры Дальнего Востока России и стран АТР. К слову, опыт трансграничной интеграции все активнее используется в мире, в том числе в АТР.

Градостроительными решениями такой интеграции могут стать три взаимосвязанных проекта: международный транспортный коридор «Приморье-3», Владивостокская кольцевая автодорога и конгрессно-выставочный комплекс ВЛАДЭКСПО. Эти проекты призваны включить Владивосток в современную активную систему региональных связей АТР. Кроме того, предлагаемые объекты задают новый планировочный каркас Владивостокской трансграничной агломерации и Cвободного порта Владивосток.

В докладе главы города детально обоснована необходимость создания МТК «Приморье-3» (его маршрут: Владивосток - Песчаный - Барабаш - Фэньшуйлин - Хуньчунь), который в разы короче ныне действующих либо планируемых транспортных путей. А значит, перевозка грузов через российские порты, особенно через порт Владивосток, может также оказаться в разы рентабельнее. Соединение китайского города Хуньчунь с Владивостоком с помощью трансграничного автомобильно-железнодорожного маршрута длиной 45-48 км, включающего в себя мост через Амурский залив (Владивосток - мыс Песчаный) длиной 10 км, сократит путь из Владивостока в Северо-Восточный Китай с нынешних 4 часов (по трассе) до 40 минут.

Новый маршрут даст мощный импульс развитию портов Владивостока и всего Приморья, поможет вдохнуть новую жизнь в Транссиб, обеспечив дополнительными объемами грузов. Проектируемый транспортный коридор может стать конкретным сопряжением восточной части масштабного китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути» и транспортной системы российского Приморья.

В докладе подчеркнуто, что в России и Китае накоплен опыт, позволяющий обеспечить экологически безопасное проектирование и строительство транспортного коридора.

Комплекс ВЛАДЭКСПО может стать не только конгрессно-выставочным, но и культурно-познавательным центром. Такого рода объект особенно необходим городу сейчас, в период нового этапа развития, для демонстрации потенциала региона, целенаправленного продвижения российских инвестиционных возможностей, товаров и услуг на стратегические рынки АТР. Кроме того, ВЛАДЭКСПО может стать местом для постоянного размещения во Владивостоке Восточного экономического форума. По своим качествам он не должен уступать ни Всемирному экспоцентру в Даляне, ни Пусанскому выставочному конференц-центру, ни конгресс-холлу «Токи Мессе» в Ниигате.

«Свободный порт Владивосток приглашает партнеров не только для удачного вложения инвестиций, но и к участию в общем деле создания экономической открытости нового типа, активно использующей возможности интегральной инфраструктуры, межкультурное взаимодействие и многоэтничность. Исторический опыт нашего города подтверждает правильность выбранного пути», - говорится в докладе главы краевого центра.

Ряд экспертов как с российской, так и с китайской стороны активно поддержали идею транспортного коридора «Приморье-3». Так, в ходе форума губернаторов Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая, проходившего в рамках ВЭФ, министр Александр ГАЛУШКА сообщил, что российская сторона очень рассчитывает на совместную работу с Китаем по формированию транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2» и «Приморье-3».

«Мы видим в этом экономически рациональную основу, взаимную выгоду, позволяющую северо-восточным провинциям Китая получить быстрый и с низкими издержками доступ к глубоководным незамерзающим портам нашего Дальнего Востока, а российской стороне - развивать экономику Дальнего Востока, обслуживая соответствующий транзитный грузопоток из северо-восточных провинций Китая», - заявил министр.

Более того, идея получила всестороннее развитие. Так, вице-президент РЖД Александр МИШАРИН сообщил, что китайские коллеги выступили с предложением начать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из приграничных районов Китая, где такая дорога уже есть, на Владивосток и дальше на Хабаровск.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.