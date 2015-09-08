Глава "Опоры России" призвал приморский бизнес не расслабляться

Президент российской организации малого и среднего бизнеса посетил Приморье в рамках Восточного экономического форума

Президент «Опоры России» посоветовал предпринимателям Приморья консолидированно выступать по важным для бизнеса вопросам, оказывая влияние на власть в части сдерживания налогов, увеличения субсидий и ослабления контрольно-надзорных функций государства, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Накануне открытия Восточного экономического форума Александр Калинин нашел время встретиться с активом приморского отделения «Опоры России» и обсудить эти и другие актуальные для бизнеса края вопросы.

На встрече с бизнесменами края Александр Калинин признался, что впервые во Владивосток его привели как раз бизнес-интересы. В начале 2000-х нынешний президент «Опоры России», чья компания тогда занималась импортом мебели, приезжал в столицу Приморья, чтобы растаможить мебель из Южной Кореи. С тех пор минуло много лет, и теперь глава «Опоры» приехал во Владивосток, чтобы, как он сам выразился, помочь «делать деньги» и «создавать новые продукты» приморским бизнесменам.

По словам Калинина, на встречах с предпринимателями в разных регионах страны постоянно звучат две темы: доступ к деньгам и чрезмерная активность контрольно-надзорных органов. Не стало исключением и Приморье - один из предпринимателей пожаловался лидеру «Опоры России», что недавно Госпожнадзор оштрафовал его на 800 тыс. руб. только за отсутствие информационных табличек. Однако аналогичные случаи есть и в других регионах: как считает Александр Калинин, в отношениях государства и бизнеса сегодня наблюдаются две противоположные тенденции. С одной стороны, руководством страны принято решение не повышать налоги до 2018 года и оптимизировать структуру и деятельность контрольно-надзорных органов, в которых занято около 1,5 млн человек. С другой стороны, новый закон о контрольно-надзорной деятельности, который проходит согласование в правительстве РФ, вводит новые основания для проверок бизнеса.

Кроме того, малый и средний бизнес еще будут «догонять» решения, принятые ранее, в более благополучных экономических условиях – например, применение ставок налога на имущество по кадастровой стоимости или грядущее повышение ставок на проезд грузовиков.

- Нам ни в коем случае нельзя расслабляться и останавливаться, - подчеркнул Александр Калинин. - Мы ведем разговор о том, чтобы отложить эти меры до 2019 года либо минимизировать ставки.

Еще одной темой разговора стали сложности с подключением объектов бизнеса к инженерным сетям. Александр Калинин отметил, что совместно с Агентством стратегических инициатив «Опоре России» удалось разработать «дорожную карту» по облегчению присоединения к электросетям. Благодаря ей за последние три года удалось в разы сократить стоимость, время и количество процедур, необходимых для технического присоединения. Аналогичные «дорожные карты» планируется разработать и по газовым сетям, системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, хотя эта работа будет сложнее в силу присутствия на рынке данных услуг большого числа игроков. Впрочем, Приморье, чья инфраструктура слабо интегрирована с остальной территорией страны и испытывает дефицит свободных мощностей, находится в особом положении, признал Александр Калинин.

- Мы готовы помогать решать эти вопросы с поставщиками ресурсов и РЭК. Но вам нужен человек, который на региональном уровне готов тратить на это свое время, - отметил глава «Опоры России».

В целом же, «Опора России» должна решать не только общие для всего российского бизнеса проблемы, но и заниматься частными случаями, считает Александр Калинин.

- Подавляющее большинство предпринимателей видят в «Опоре России» возможность защитить свой бизнес, научиться более эффективно действовать на рынке, - согласился и.о. председателя «Опоры» в приморье Константин БОГДАНЕНКО.

Добавим, что в разговоре с приморцами Александр Калинин в очередной раз высказался в поддержку задержанного по делу о вымогательстве главы регионального отделения «Опоры» Виталия ГУМЕНЮКА.

- Сегодня я общался с супругой Виталия Гуменюка, она благодарит вас за поддержку в этой ситуации. Мы считаем, что Виталий невиновен, а уголовное дело против него, мягко говоря, странное. Надеюсь, что прокуратура Приморского края разберется в этом деле. Расследование должно быть максимально публичным, насколько это возможно, - сказал Александр Калинин.

Артем СТРОГИН. Фото Dni.Ru. Газета «Золотой Рог», Владивосток.