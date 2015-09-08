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Стало известно, кто будет управлять Свободным портом Владивосток

08 Сентября 2015, 12:20 | Приморье

Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ распоряжением от 2 сентября утвердил состав наблюдательного совета свободного порта Владивосток. Распоряжение вступает в силу с 12 октября. Главой совета назначен зампред правительства - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В состав нового органа управления вошел ряд федеральных чиновников: министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр ГАЛУШКА, заместитель министра финансов РФ Андрей ИВАНОВ, глава Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ Алексей АЛЕШИН, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Анна ПОПОВА, первый замглавы министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид СТАВИЦКИЙ.

Кроме того, как стало известно газете «Золотой Рог», в набсовет вошли заместители руководителей Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Юрий БОРОДИН, Федеральной таможенной службы РФ Руслан ДАВЫДОВ, Федеральной миграционной службы РФ Анатолий КУЗНЕЦОВ, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Евгений НЕПОКЛОНОВ, Федеральной налоговой службы РФ Алексей ОВЕРЧУК, министерства промышленности и торговли РФ Александр ПОТАПОВ.

Приморский край представлен губернатором региона Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, председателем законодательного собрания Приморского края Виктором ГОРЧАКОВЫМ, владивостокским градоначальником Игорем ПУШКАРЕВЫМ, а также главами Ольгинского (Сергей БАСОК), Надеждинского (Алексей ГУБАРЕВ), Шкотовского (Виктор МИХАЙЛОВ), Ханкайского (Владимир МИЩЕНКО), Октябрьского (Дмитрий НИКИФОРОВ), Хасанского (Сергей ОВЧИННИКОВ), Пограничного (Николай ТОДОРОВ) и Партизанского (Константин ЩЕРБАКОВ) муниципальных районов, городских округов Артемовский (Владимир НОВИКОВ), Партизанский (Александр ЗРАЖЕВСКИЙ), Находкинский (Михаил ПИЛИПЕНКО), Уссурийский (Николай РУДЬ), Спасск-Дальний (Татьяна ТРУДНЕВА) и Большой Камень (Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ).

Кроме того, в совет вошли президент Конгресса промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье» Роман ТИТКОВ, исполняющий обязанности главы Федерации профсоюзов Приморского края Владимир ИСАКОВ и врио генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Андрей МИЩЕНКО.

Наблюдательный совет будет мониторить экономические процессы на территории свободного порта, обеспечивать развитие Приморского края, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, устранять избыточное надзорно-контрольное влияние на резидентов свободного порта, координировать работу органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам функционирования свободного порта, определять лимиты привлекаемых иностранных работников.

«На этих земельных участках расположены объекты портовой инфраструктуры рыболовецкого колхоза «Огни Востока» и ООО «Компания «Аква Холод», занимающихся добычей и переработкой промышленных видов биоресурсов (минтай, сельдь, кальмар и прочее), консервированием рыбо- и морепродуктов, оптовой торговлей рыбой, морепродуктами и рыбными консервами, организацией перевозок грузов, транспортной обработкой и складским хранением грузов», - говорится на сайте правительства.

По словам министра Александра Галушки, такой коллегиальный орган создан в стране впервые.

«Это новация. Такого органа, где за одним столом и федеральная, и региональная, и муниципальная власти, профсоюзы не занимаются перепиской, а оперативно решают вопросы, не было никогда», - сказал Александр Галушка.

Он также отметил, что в стране часто принимаются хорошие законы, но хромает их правоприменение.

«Этот орган создан для реализации лучших практик правоприменения», - заключил он.

Олег КЛИМЕНКО.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: свободный порт владивосток  вэф 



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