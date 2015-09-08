В ходе Восточного экономического форума более 70% дата-трафика "МегаФона" пришлось на сеть 4G+/LTE

Объем данных, эквивалентный 7 000 000 фотографий, отправленных в Instagram, передали и скачали в сети «МегаФон» участники Восточного экономического форума, прошедшего 3-5 сентября во Владивостоке на острове Русском.

Более 70% этого трафика пришлось на сеть 4G+/LTE. Это на 60% выше средних объемов дата-трафика, который генерируют абоненты оператора в этом районе приморской столицы.

Накануне Восточного экономического форума, ставшего большим событием для деловых кругов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, «МегаФон» провел модернизацию собственной сети связи. Специалисты компании провели технические работы по расширению емкости каналов и повышению надёжности работы мобильной связи на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, где проходили основные события форума, а также в популярных отелях, местах деловых встреч и отдыха его гостей. Это позволило обеспечить стабильно высокие скорости передачи данных при большом увеличении числа абонентских устройств, зарегистрированных в сети.

Надежная связь и стабильные скорости, обеспечивающие комфортную работу в интернете, дали возможность участникам форума оперативно решать бизнес-вопросы, а также делиться с друзьями и коллегами фото- и видеоматериалами с полей мероприятия. Всего за три дня работы форума его участники передали и скачали в сетях 2G/3G/4G+ «МегаФон» объем данных, эквивалентный более 7 000 000 фотографий, отправленных в Instagram. Это на 60% превысило средние объемы дата-трафика, который генерируют абоненты оператора в районе ДВФУ на острове Русский. При этом более 70% переданной и скачанной информации пришлось на сеть 4G+ оператора.

Голосовой трафик на территории проведения форума также вырос. За эти три дня его участники проговорили более 350 000 минут. В сети оператора на время проведения форума зарегистрировалось более 1500 абонентов во внутреннем роуминге и около 600 – в международном.

«Восточный экономический форум – мероприятие, в котором очень важна коммуникационная составляющая, - отметил директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. – Нашей задачей было обеспечить возможность высокое качество услуг связи, быстрые скорости мобильного интернета на территории проведения форума, вне зависимости от того, насколько загружена сеть. Мы использовали опыт подготовки к саммиту АТЭС-2012, прошедшему во Владивостоке три года назад, где наша компания выступала телекоммуникационным партнером, и обеспечили качественную связь для участников форума».

Фото - ФОТОБАНК ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.