www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 92.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Зарегистрировать предприятие в Приморье можно будет за 10 дней

08 Сентября 2014, 15:12 | Приморье

Уже в конце сентября предприниматели Приморья смогут получить комплекс услуг по регистрации предприятия по принципу «одного окна» на базе МФЦ Приморского края.

Весь комплекс услуг по регистрации предприятия можно будет получить в одном месте: от оплаты государственной пошлины и нотариального удостоверения доверенности, подачи заявления на регистрацию, до изготовления печати и открытия расчетного счета в банке.

Подробности организации «пилотного» офиса обсудили в ходе рабочего совещания директора департамента экономики и стратегического развития Приморья Николая Дубинина с представителями банковского сектора Приморья.

В совещании приняли участие ОАО СКБП «Примсоцбанк», ОАО «Газпромбанк», Приморское отделение Сбербанка России, ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО АКБ «Приморье», ОАО АКБ «Связь-Банк».

Финансово-кредитные организации края смогут участвовать в работе «пилотного» офиса - создаваемые организации могут пользоваться их услугами для открытия расчетных счетов. Предприниматели смогут открыть счет в банке в течении дня, выбрав банк для обслуживания прямо в МФЦ Приморского края при заполнении заявления на регистрацию предприятия. При этом заявления организаций, поступившие в МФЦ, будут направляться банкам после регистрации предприятия автоматически.

Напомним, ранее задача по сокращению сроков регистрации предприятий в 2 раза была поставлена первым вице-губернатором Приморья Александром Костенко во время обсуждения показателей национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ «Эффективность процедур регистрации предприятий».

«Сегодня лучшая практика процедуры регистрации бизнеса составляет 10 дней. У нас, в среднем, предприниматель тратит на эту процедуру 22 дня. Нам нужно не только принять решения по улучшению ситуации, но и реализовать их, чтобы предприниматели меньше зависели от различных структур при регистрации нового предприятия», - подчеркнул Александр Костенко.

Для упрощения процедуры было решено организовать получение комплекса услуг регистрации предприятия по принципу «одного окна».

Эффективность такого решения будет проверена «контрольной закупкой», проведенной совместно с Агентством стратегических инициатив, в сентябре этого года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: предпринимательство  документы  приморье  регистрация  бизнес  МФЦ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru