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"Доброфлот" сделал "Камчатку"
Баржа, построенная в Приморье, будет возить людей и грузы в Камчатском крае.
Впервые за долгие годы в Приморье завершен судостроительный проект. Всего 9 месяцев понадобилось Ливадийскому судоремонтному и судостроительному заводу, чтобы спроектировать и построить самоходную грузопассажирскую баржу «Камчатка». В субботу на территории завода был настоящий праздник. Забытое чувство гордости за свой труд, за упорство, за стремление к достижению цели, за свои знания и опыт. Все это испытывали труженики завода, которые с семьями пришли на торжественный спуск баржи.
А гордиться действительно было чем. Новострой судна это всегда красиво. «Камчатка», стоящая на слипе завода, издалека приковывала взгляды своими свежеокрашенными бортами. А подойдя ближе, можно было увидеть внушительных размеров новенькие винты и прочти судовые механизмы.
В торжественной церемонии спуска на воду нового судна приняли участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, руководитель департамента промышленности ПК Алексей Пикалов, глава Находкинского городского округа Борис Гладких, управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов, руководители и специалисты Ливадийского РСЗ.
Глава Приморского края Андрей Тарасенко, поздравив коллектив со знаменательным событием, высоко оценил инфраструктуру завода, его расположение, наличие достаточных глубин в бухте для захода сюда на ремонт судов различных типов.
Также Андрей Тарасенко отметил большой положительный эффект от вхождения Ливадийского РСЗ в группу компаний «Доброфлот» — завод увеличил штат сотрудников (что особенно важно для поселкообразующего предприятия), создал собственный отдел проектирования судов, накапливает опыт выполнения судоремонтных и судостроительных заказов.
«Я думаю, что мы поможем заводу с заказами. Очень важно для нас, чтобы на предприятии шла непрерывная работа по судоремонту и судостроению, создавались новые рабочие места, шло развитие территории, всего региона, росла налоговая база», — сообщил врио губернатора.
Именно, поддержка нужна сегодня любому судостроительному и судоремонтному предприятию. Половина коллектива завода это молодежь. Талантливые инженеры, корпусники, дизелисты, трубопроводчики которые хотят работать в своей профессии, и для которых каждый заказ это опыт, зарплата и повышение компетенций.
И простые слова благодарности, которые звучали в адрес коллектива, это то что также давно уже забыто в российском производстве. «Большое спасибо вам за то, что вы сделали, спасибо, прежде всего, за результат, это очень важно в наше время, — обратился генеральный директор ГК «Доброфлот» Александр Ефремов к коллективу Ливадийского РСЗ. — Процесс, усилия, заявления – это одно, а результат – это самое главное в деятельности любого предприятия».
Особо отличившиеся были отмечены руководством региона. Почетные грамоты губернатора получили электросварщик Олег Евстифеев, сборщик корпусов металлических судов Владимир Иванченко, сборщик корпусов металлических судов Алексей Мещеряков, электросварщик Александр Мичурин, судокорпусник-ремонтник Андрей Панковский, инженер-технолог Илья Торенко. Благодарности губернатора края были объявлены Максиму Борисову – судокорпуснику-ремонтнику, электросварщикам Станиславу Терехину, Игорю Ершову, Григорию Кирносу, Данилу Коршаку, Сергею Ковалеву, сборщикам корпусов металлических судов Ивану Малышеву и Алексею Унивееву, судокорпуснику-ремонтнику Сергею Товстенко.
Спуск баржи занял всего 20 минут. Но при этом по традиции, крестная мать нового судна, сотрудник ГК "Доброфлот" Олеся Мицай разбила о борт традиционную бутылку шампанского. Когда судно было уже на воде, генеральный директор ГК «Добрфлот» Александр ЕФРЕМОВ, озвучил некоторые подробности строительства судна.
По его словам сложность для всего судостроительного комплекса в том, что система формирования технических зданий и проектирования практически утрачена. Ранее в России были специализированные институты, которые десятками лет нарабатывали опыт, разрабатывали техническую документацию. Теперь специалистам предстоит вновь пытаться вернуть себе утраченные компетенции. В этом проекте важно было быстро и качественно сделать проектные работы. И судостроителям это удалось. Ведь ранее спущенные на воду заводом суда – буксир "Нептун" и военный катер-катамаран – строились по проектам, предоставленным заказчиками, и по требованиям речного судоходного регистра. "Камчатка" не просто спроектирована самим предприятием, она спроектирована под требования Российского морского регистра.
Вскоре на «Камчатку» установят систему навигации и другую начинку, и она пойдет работать в родной регион. При этом как рассказал генеральный директор Ливадийского СРЗ Юрий БАДОНИН, завод дает на судно гарантийный срок. Сама баржа отливается повышенным запасом прочности. На ней два главных двигателя, что позволяет перевозить повышенное количество груза и людей.
То, что потребность в таких судах на Дальнем Востоке огромна, эксперты говорят не первый год. Для развития нормального транспортного сообщения между удаленными поселками на Камчатке, на Сахалине нужны сотни таких судов. Именно региональные власти должны присмотреться к такому проекту, ведь у них стоит важная задача, сделать так, чтобы люди перестали чувствовать себя отрезанными от «большой земли» .
«Этот проект позволил нам накопить соответствующие компетенции, внедрить новые технологии, необходимые для полноценного морского судостроения, — прокомментировал Юрий Бадодин. – Наш следующий шаг – проектирование и строительство малотоннажных рыбопромысловых судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, как для собственных нужд группы компаний, так и для сторонник заказчиков.» Торжественная церемония завершилась награждением сотрудников Ливадийского РСЗ, которое провел глава региона Андрей Тарасенко.
Досье ЗР:Универсальная самоходная баржа "Камчатка" предназначена для перевозки пассажиров (25 человек) и грузов (40 тонн), в том числе – автотранспорта. Длина судна — 25,8 метра, ширина – 6 метров, осадка 1,2 метра, скорость — до 10 узлов. Судно снабжено аппарелью для выгрузки на необорудованный берег. УСБ будет обеспечивать бесперебойное сообщение населенных пунктов Таежный и Лазо Мильковского района Камчатского края, а также работать на переправах Камчатки в режиме паромной переправы.
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Баржа "ULCC" за 9 месяцев, вот это темпы судостроения, вот это рывок к прогрессу.