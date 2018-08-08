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Компании братьев Магомедовых остались под арестом

08 Августа 2018, 10:52 | Приморье

Для бизнеса это не очень хороший знак

Тверской суд Москвы продлил до 5 ноября срок ареста активов и банковских счетов ряда компаний в рамках уголовного дела Зиявудина и Магомеда МАМОМЕДОВЫХ.

Обеспечительный арест был наложен в апреле более чем на два десятка компаний, подконтрольных, по версии следствия, братьям Магомедовым. В частности, речь идет о ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и ряде компаний, входящих в группу FESCO, в том числе ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), «Femsta», «Феско сервис», «Феско бункер» и «Феско ЕРЦ». Также в «санкционном списке» присутствуют АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), ООО «Кардо Альянс», ООО «Россетьэнерго», АО «Русская Тройка», ООО «Русские просторы», ООО «Саммит», ООО «Сахагазсинтез-недра», ОАО «Северное сияние», ООО «СЗМК-Глобалсталь», ООО «Система», ООО страховая компания «Воско», ООО строительная компания «Стиль-Т», ГС «Инженерия», ООО «Межозерное», ООО «Прогрессив», ООО «Глобал-автоматика», АО «Элеватор», ООО «Владивостокский автомобильный терминал» (100% принадлежит ПАО «ВМТП»), ТК «Логистика».

Досье деловой газеты «Золотой Рог»: Владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в настоящее время находятся под стражей, их обвиняют в организации преступного сообщества и в шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч.1 ст.210 Уголовного кодекса РФ, ч.4 ст.159 УК, ч.4 ст.160 УК). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Все обвиняемые свою вину отрицают.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Зиявудин Магомедов  арест  порт  fesco  группа "сумма"  налоговая  ДВМП 



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