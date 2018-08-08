Компании братьев Магомедовых остались под арестом

Для бизнеса это не очень хороший знак

Тверской суд Москвы продлил до 5 ноября срок ареста активов и банковских счетов ряда компаний в рамках уголовного дела Зиявудина и Магомеда МАМОМЕДОВЫХ.

Обеспечительный арест был наложен в апреле более чем на два десятка компаний, подконтрольных, по версии следствия, братьям Магомедовым. В частности, речь идет о ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и ряде компаний, входящих в группу FESCO, в том числе ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), «Femsta», «Феско сервис», «Феско бункер» и «Феско ЕРЦ». Также в «санкционном списке» присутствуют АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), ООО «Кардо Альянс», ООО «Россетьэнерго», АО «Русская Тройка», ООО «Русские просторы», ООО «Саммит», ООО «Сахагазсинтез-недра», ОАО «Северное сияние», ООО «СЗМК-Глобалсталь», ООО «Система», ООО страховая компания «Воско», ООО строительная компания «Стиль-Т», ГС «Инженерия», ООО «Межозерное», ООО «Прогрессив», ООО «Глобал-автоматика», АО «Элеватор», ООО «Владивостокский автомобильный терминал» (100% принадлежит ПАО «ВМТП»), ТК «Логистика».

Досье деловой газеты «Золотой Рог»: Владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в настоящее время находятся под стражей, их обвиняют в организации преступного сообщества и в шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч.1 ст.210 Уголовного кодекса РФ, ч.4 ст.159 УК, ч.4 ст.160 УК). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Все обвиняемые свою вину отрицают.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток