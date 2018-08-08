В Приморье застроили проблемных застройщиков

Врио губернатора провел встречу с застройщиками проблемных домов c долевым участием

Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО провел встречу с застройщиками проблемных объектов, возводимых на территории Владивостокского городского округа, в том числе с привлечением средств граждан. Представители более 10 компаний отчитались главе региона о мерах, принимаемых для скорейшей сдачи домов и соблюдения интересов дольщиков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Андрей Тарасенко подчеркнул, что недострои во Владивостоке - одна из серьезных проблем, которая напрямую затрагивает интересы жителей края. Сегодня число граждан, пострадавших от действий застройщиков, и месяцами, а то и годами ожидающих заселения, превышает несколько сотен человек. Чтобы решить проблему, необходимо выработать план конкретных действий по каждому случаю.

«Цель нашей встречи - определить дальнейшие меры, которые позволят сократить сроки достройки объектов и быстрее сдать дома в эксплуатацию, а в некоторых случаях - реанимировать стройку после многолетнего перерыва», - отметил глава региона.

В первую очередь заслушали застройщиков самых проблемных объектов. Это дома по адресам: Грибоедова, 46 и Кипарисовая, 26. Строительство их началось более 10 лет назад и до сих пор не завершено. Более того - несколько лет назад по разным причинам возведение объектов было полностью остановлено. Вместе с тем, получения заветных квадратов по сей день ждут почти 400 человек, вложивших собственные средства в строительство.

Аналогичная ситуация сложилась на объекте по адресу: проспект «Красного знамени», 158а. Застройщик ООО «Прогресс Групп Инвест» приступил к строительству дома еще в 2007 году, но до настоящего времени не завершил работы. А пайщики недостроя по улице Пихтовой, 35а вообще ждут заселения с 1993 года.

Также были рассмотрены вопросы, связанные с достройкой жилищных комплексов «Лайф» по улице Лесная и «Одиссей» на 2-й Поселковой. Здесь разные застройщики объектов, но один собственник. Строительство домов велось около трех лет, однако недавно приостановилось из-за финансовых проблем у собственника.

В целом, на встрече отчитались застройщики более 40 недостроенных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа. Они подробно рассказали о принятых мерах по эффективному выводу объектов из кризисной ситуации. Среди самых популярных решений - привлечение инвесторов к достройке. Отмечено, что в данный момент к данной мере планируют прибегнуть застройщики домов по улицам Кипарисовая, 26, Лесная, 2-ая Поселковая, 50 лет Октября (поселок Трудовое), Партизанский проспект, 52 и другие.

Также в ходе встречи выявлено, что одна из основных проблем, препятствующих большинству застройщиков быстро сдать объекты в эксплуатацию, - это подведение инженерных сетей. Андрей Тарасенко подчеркнул, что готов оказать содействие компаниям в решении вопросов, связанных с техприсоединением.

Отметим, во время докладов строителей особое внимание главы региона привлек объект по улице Иртышская, 24. Застройщик ООО «ЖКС-Приморье» планировал надстроить над старым двухэтажным домом четыре дополнительных этажа. И несмотря на то, что разрешение инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства собственнику получить не удалось, средства граждан все-таки были привлечены. Вместе с тем, полностью квартиры в будущем доме застройщик реализовать не смог, а собственных средств на достройку ему не хватило, поэтому осенью 2017 года возведение объекта было остановлено. Сейчас часть средств людям вернули, однако полностью возместить расходы в данный момент компания не может, поскольку они вложены в строительство.

Андрей Тарасенко заявил, что подобная ситуация - пример безответственного отношения застройщика не только к объекту, но и к судьбам людей. Глава региона указал присутствующим представителям отрасли на неприемлемость подобных мер, а руководству администрации Владивостока, выдавшего ООО «ЖКС-ПРИМОРЬЕ» разрешение на строительство, - на необходимость упорядочить и ужесточить процедуру предоставления соответствующих документов.





«Останавливайте выдачу таких разрешений, иначе сами будете решать все эти вопросы. Проверяйте компании, проверяйте счета, чтобы средства были. Наведите порядок, чтобы остановить этот процесс», - поручил руководитель края представителю администрации Владивостока.

По итогам совещания по каждому недострою выработан ряд решений. Андрей Тарасенко дал указание руководителю инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Вячеславу Рябову взять на контроль их исполнение. При этом глава региона акцентировал внимание застройщиков на том, что каждый недостроенный дом должен быть сдан в максимально короткий срок, поскольку от этого зависят судьбы жителей края.

«Ничего не делать - это не решение проблемы. За вами стоят люди! Они должны получить свое жилье», - подчеркнул глава региона.

По поручению Андрея Тарасенко в ближайшее время будут организованы встречи руководства края с инициативными группами граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков по особо проблемным объектам.

Напомним, вопросы введения в эксплуатацию долгостроев в Приморье находятся на особом контроле главы региона. По словам Андрея Тарасенко, необходимо продолжать индивидуальную работу и искать способы решения проблем всех пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан.

За последние шесть лет в крае сданы в эксплуатацию более 15 долгостроев, три из них - в прошлом году, еще два - в 2018 году. Жилье получили около двух тысяч человек.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.