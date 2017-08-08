Приморский миллиардер передумал самобанкротиться

Президент группы компаний «Транзит-ДВ», учредитель несостоявшегося резидента свободного порта Владивосток Игорь ПОЛЬЧЕНКО передумал самобанкротиться, передоверив эту процедуру уроженцу г.Реутова Московской области Игорю РЫБИНУ. Параллельно в арбитраже одна за другой переходят под наблюдение арбитражных управляющих компании, подконтрольные еще недавно сверхуспешному бизнесмену, пишет деловая газета «Золотой Рог».

55-летний бизнесмен Игорь Польченко, еще три года назад излучавший сверхоптимизм на фоне удачной рыночной конъюнктуры и сильного рубля, в годовщину 22-летия группы компаний «Транзит-ДВ» готов признать себя несостоятельным, чтобы минимизировать потери от финансового кризиса, в одночасье разрушившего его империю.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края в начале мая по заявлению Сбербанка ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Группа «Транзит-ДВ» (управляющая компания одноименной группы). Речь идет о задолженности перед Сбербанком на общую сумму 3,962 млрд рублей, в том числе 3 млрд 571,606 млн рублей основного долга и 390,521 млн рублей по уплате сумм процентов (по состоянию на 21 февраля 2017 года). Рассмотрение отчета временного управляющего Федора НАТЮШИНА назначено на 10 октября 2017 года.

ДОСЬЕ ГАЗЕТА «ЗОЛОТОЙ РОГ»: ООО «Группа «Транзит-ДВ» в 2016 году выступило поручителем по трем кредитным договорам, открытым Сбербанком ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ»: соответственно на 2,170 млрд рублей, 800 млн рублей и 520 млн рублей. Самый большой кредит привлекался для погашения текущей задолженности ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» перед Банком Москвы по открытым в 2013-2014 гг. пяти кредитным линиям на цели финансирования затрат по поставке товара по экспортным контрактам (внешнеторговое финансирование) на срок по 19 августа 2019 года. Группа «Транзит-ДВ» - холдинговая компания, оказывающая услуги на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, угля, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. Группа включает в себя 10 компаний, основными из которых являются ООО «ТД «Транзит-ДВ», ООО «Северо-Восточное морское пароходство» и ООО «Востокбункер». Группа имеет в собственности нефтеналивной терминал в порту Славянка (третий по величине в Приморском крае), через который проходит около 40% жидкого топлива для отправки в северные регионы. Около 65% доходов группа получает за счет операций бункеровки судов мазутом и оптовой торговли нефтепродуктами. На сайте «Транзит-ДВ» говорится, что в собственности компании находятся 6 бункеровщиков и 4 танкера общим дедвейтом более 242 тыс. тонн. Единственным акционером ООО «ТД «Транзит-ДВ», ООО «Группа «Транзит-ДВ», ООО «Северо-Восточное морское пароходство», ООО «Магадан-Транзит ДВ», «Камчатка-Транзит ДВ» и ООО «Угольная стивидорная компания» (УСК) является зарегистрированная в Гонконге Tranzit Group Property Limited, основным бенефициаром которой участники рынка называют президента ГК «Транзит-ДВ» Игоря Польченко. На данный момент бизнесмен официально возглавляет только благотворительный фонд «Наш Север» и остается совладельцем АО «Врадрыбснаб» (доля в 16,86%) и ООО «Транзит Инвест Групп» (доля в 34%).

Параллельно с этим Сбербанк подал иск к «Магадан-Транзит ДВ», также выступавшему поручителем по трем вышеозначенным кредитам. Магаданское предприятие признало требования банка и пояснило, что «в настоящее время решает вопросы о возможности погашения задолженности, работает по действующим контрактам». Решить вопрос в срочном порядке компании не удалось, и 10 июля Арбитражный суд Магаданской области ввел процедуру наблюдения в ООО «Магадан-Транзит ДВ» сроком на 4 месяца. Временным управляющим назначен член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Владимир НИКЕЕВ. Следующее судебное заседание по этому делу состоится 10 ноября.

Сбербанк пытался обанкротить еще одну компанию группы - ЗАО «Востокбункер» (специализируется на перевалке нефтепродуктов в морском порту Славянка). Однако арбитражный и апелляционный суды банку отказали. Тогда Приморское отделение Сбербанка №863 обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением к ЗАО «Востокбункер» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда при автономной некоммерческой организации «Независимая арбитражная палата». Параметры этих требований пока неизвестны: соответствующие документы банк должен был предоставить в арбитраж до 2 августа, а рассмотрение заявления назначено на 8 августа.

Кроме того, в марте текущего года Ленинский районный суд Владивостока в полном объеме удовлетворил гражданский иск банка ВТБ к шести компаниям группы «Транзит-ДВ» о взыскании задолженности по кредитному соглашению. Сумма исковых требований не раскрывалась.

Напомним, что ООО «Группа «Транзит-ДВ» является наравне с китайской компанией по управлению государственными активами «Чжун Гун Синь» учредителем ООО «Тихоокеанская инвестиционная компания» (ТИК). Российской компании принадлежит 51% долей, китайской – 49%. В октябре 2015 года наблюдательный совет свободного порта Владивосток (СПВ) одобрил ее проект «Строительство гостиницы и жилого комплекса в пгт Славянка» с объемом инвестиций 5 млрд рублей. Проектом предусматривалось возведение 5-звездочной гостиницы на 182 номера и жилого комплекса в административном центре Хасанского района. Но резидентство ООО «ТИК» так и не получило, а почетное свидетельство резидента свободного порта Владивосток №1 получило ООО «Владивостокский рыбный терминал», реализующее проект по строительству нового холодильного комплекса во Владивостокском морском рыбному порту.

«Строительство гостиницы – только часть большого проекта. Мы намерены превратить Славянку в порт-хаб международного значения. «Транзит-ДВ» работает над воплощением идеи несколько лет, - рисовал заманчивые перспективы в октябре прошлого года Игорь Польченко. - Производственную часть этого проекта, мультимодальный производственно-логистический комплекс, представит компания «Востокбункер», также входящая в группу «Транзит-ДВ». Проект реализуется в Славянке с конца 2013 года. Специализация комплекса – перегрузка товаров, производимых в северо-восточных провинциях Китая, на суда-контейнеровозы, заходящие в порты. С этой целью построен рейдовый перегрузочный комплекс «ТОР», выстраивается береговая инфраструктура. Рейдовые перегрузочные комплексы дают возможность обработки самых крупных в мире контейнеровозов без постановки их к причальной стенке. В Славянку регулярно заходят такие суда, минувшим летом их оператор, компания Zim Integrated Shipping Services включил порт Славянка в свое расписание. Минтранс России дал холдингу разрешение на установку подобных комплексов в портах Восточный, Находка и Зарубино. На сегодня Приморье еще не в полной мере имеет выход на международный рынок, находимся на его периферии. Возьмите, к примеру, приморский бизнес, который выращивает и продает сою в Китай. Товар везут машинами через границу в порт Далянь, и уже оттуда перераспределяется дальше. Мы создаем логистику, которая сможет исключить посредников и отправлять товары непосредственно из Владивостока и Славянки».

Игорь Польченко ранее объяснял, что его бизнес не вынес бремени валютных кредитов. На фоне обвала цен на нефть и курса рубля обязательства группы перед банками выросли более чем в два раза. Плюс из-за падения цен на нефть серьезно упала выручка бункеровочного подразделения группы. В итоге «Транзит-ДВ» начал реализовывать антикризисную программу, распродавая имущество и сокращая персонал и социальные проекты.

Сам Игорь Польченко на фоне атаки Сбербанка решил перехватить инициативу в свои руки и подал в арбитраж заявление о собственном банкротстве. По идее, процедура персонального банкротства бизнесмена на фоне банкротства его основных активов призвана облегчить ему процедуру расплаты по долгам.

«Исходя из практики подобных дел, можно предположить, что заявитель (Игорь Польченко. – «ЗР») был поручителем по кредитам своих компаний. Тогда ему со дня на день стоило ожидать иска о несостоятельности от банка. А в этом случае процедура банкротства будет проходить сложнее. Например, физлицо обязано все свои траты согласовывать с управляющим, назначение которого оно не контролирует. Может дойти до абсурда – резкого ограничения трат должника», - пояснил Деловой газете «Золотой Рог» представитель одной из адвокатских контор.

Другое дело, что провести процедуру самобанкротства бизнесмену так и не удалось: суд вначале оставил его заявление без движения, а затем Игорь Александрович забрал заявление о признании себя банкротом. Чтобы получить иск о собственном банкротстве от… г-на Рыбина. Судебное разбирательство по этому делу назначено на 17 августа.

Так как господин Рыбин, скорее всего, опередит банкиров в арбитраже, банкротство Игоря Польченко может проходить в благоприятных для него условиях: не будет риска описи и продажи имущества банком, а значит, Игорь Александрович сможет спокойно договариваться с кредиторами.