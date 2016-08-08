Россельхознадзор уничтожает санкционные фрукты, сыр и мясо по всему Приморью

Россельхознадзор нашел и уничтожил более 9 тонн санкционных продуктов в Приморье и на Сахалине. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

За 7 месяцев 2016 года в Приморье обнаружили 7,9 тонн яблок, мандаринов и груш из Турции и Польши. Часть запрещённой продукции сожгли, часть раздавили на полигонах ТБО.

Напомним, в 2015 году инспекторы службы нашли в Приморье более 300 килограммов санкционного мяса. Это свинина, говядина, мясные субпродукты из таких стран как США, Канада, Франция, Дания, Испания, Греция. Находили и запрещённый к ввозу в Россию сыр. Помимо этого, во Владивостоке, Находке и Уссурийске было выявлено свыше 600 килограммов польских яблок.