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Россельхознадзор уничтожает санкционные фрукты, сыр и мясо по всему Приморью

08 Августа 2016, 14:00 | Приморье

Россельхознадзор нашел и уничтожил более 9 тонн санкционных продуктов в Приморье и на Сахалине. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

За 7 месяцев 2016 года в Приморье обнаружили 7,9 тонн яблок, мандаринов и груш из Турции и Польши. Часть запрещённой продукции сожгли, часть раздавили на полигонах ТБО.

Напомним, в 2015 году инспекторы службы нашли в Приморье более 300 килограммов санкционного мяса. Это свинина, говядина, мясные субпродукты из таких стран как США, Канада, Франция, Дания, Испания, Греция. Находили и запрещённый к ввозу в Россию сыр. Помимо этого, во Владивостоке, Находке и Уссурийске было выявлено свыше 600 килограммов польских яблок.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Россельхознадзор  продукты  санкции 



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Комментарии

  • pups17:53, 08.08.2016#

    ну не идиоты ли давить продукты когда куча людей за порогом бедности. Это в конце концов чей то труд и жизни животных. Сами держиморды себя ни в чем не ограничивают, а нам почему указывают что можно жрать, а что нельзя. Я вот, например, уже сыр не покупаю так как он не съедобный.

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