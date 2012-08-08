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Нефтегазохимический кластер в Приморье: власть и бизнес нашли взаимопонимание
Инициатива НК «Роснефть» по созданию в Приморье нефтегазохимического кластера получила высокую оценку на проходившей в Москве международной конференции «Кластерное развитие газонефтехимии». Участники форума отметили, что стартовавший проект строительства современного нефтехимического комплекса в Находке в Приморском крае станет прорывом в создании новой для Дальнего Востока нефтегазохимической отрасли экономики.
В числе докладчиков на конференции выступила первый заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук (ИМЭМО РАН) Наталья ИВАНОВА. В своем выступлении эксперт с мировым именем отметила, что в связи с подготовкой к саммиту АТЭС в Приморье создана очень динамичная среда и выстроена грамотная система взаимодействия власти и бизнеса. Главное для края - сохранить эту динамику и не снижать темпы роста даже после проведения саммита. Дать региону новый импульс развития способен нефтегазохимический кластер, ядро которого сейчас формируется в Приморье.
Кластерное производство базовых мономеров успешно развивается во всем мире. Оно эффективнее и выгоднее, чем строительство отдельных предприятий. Эффект кластера заключается в том, что предприятия в нем расположены компактно, совместно используют общую инфраструктуру, что снижает издержки, и взаимно дополняют друг друга в технологическом плане. Кроме того, производство кластеров предусматривает наличие сырья на входе и готовой продукции на выходе. Транспортные издержки, таким образом, сводятся к минимуму, поэтому продукция обладает более высокой конкурентоспособностью.
Дальневосточный кластер планируется развивать на основе сырьевой базы южной Якутии, частично с вовлечением сырья из месторождений Восточной Сибири. Продукция нефтехимических производств частично будет отправляться на экспорт. Но кроме этого, власти Приморья рассматривают возможность создания непосредственно на территории края новых производств по переработке полимеров в конечную продукцию.
Досье "ЗР"
Нефтехимический комплекс «Роснефти» в Приморском крае суммарной мощностью по углеводородному сырью до 10 млн тонн в год предполагает выпуск полимеров (полиэтилена и полипропилена), моноэтиленгликоля, бензола, альфа-олефинов и ряда других продуктов нефтехимии. Реализацией проекта занимается дочернее предприятие НК «Роснефть» ЗАО «Восточная нефтехимическая компании» (ВНХК). Проект предполагается реализовать в два этапа. Мощности первой очереди проекта (2011-2017 гг.) составят 3,4 млн тонн сырья в год. На первом этапе НХК будет перерабатывать нафту и сжиженные углеводородные газы (СУГ) с Комсомольского НПЗ, а также нафту с Ачинского НПЗ и Ангарской НХК. Вторую очередь предполагается запустить в 2018 году. Проект предусматривает переработку 7 млн тонн нефти ежегодно и 2,2 млн тонн нафты и СУГ.
В рамках реализации бизнес-проекта НК «Роснефть» предлагает построить в морском порту Восточный морской терминал по перегрузке нефтехимии и нефтепродуктов с пропускной способностью 11,1 млн тонн наливных грузов в год на этапе полного развития. В составе терминала также предусмотрены причалы для перевалки нефтехимических грузов (полиэтилен, полипропилен и др.) в контейнерах пропускной способностью 1,5 млн тонн (150 тыс. TEU) в год.
Немаловажно, что в период последующей эксплуатации нефтехимического комплекса ожидаемое ежегодное поступление налоговых платежей в бюджет Приморского края и местный бюджет в виде налога на прибыль, налога на имущество, налога на доходы физических лиц составит до 11,4 млрд рублей.
«Дальневосточный кластер - это не химера, не просто государственный документ, это реальные проекты, которые уже сегодня реализуют крупные компании на территории Приморского края. В первую очередь, это проект «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке. На мой взгляд, стратегия компании очень осмысленная, ее команда уже давно живет и работает в Находке, они общаются и с местными властями, и с предпринимателями, и ясно осознают свое место в новой структуре. Второе - это два крупных проекта «Газпрома»: химический завод, который будет построен либо в Приморском, либо в Хабаровском крае, и завод по переработке сжиженного углеводородного газа, который также планируется в Приморье», - отметила Наталья Иванова.
По словам Игоря ЗУГИ, генерального директора ОАО «Омскнефтехимпроект», занимающегося проектированием нефтехимического комплекса «Роснефти» в Приморье, он станет одним из крупнейших в мире производств с высочайшим уровнем управления рисками: и экологическими, и технологическими. Над проектом уже сейчас работают около 3 тыс. специалистов из России, Южной Кореи, Франции и Японии. В нем будет использовано все лучшее, что придумано в этой области в мире, отмечает Игорь Зуга.
Строительство крупнейшего в России нефтехимического комплекса - это уникальный проект для страны и региона, который даст толчок развитию перерабатывающей отрасли в Дальневосточном федеральном округе и усилит позиции России на мировом рынке нефтехимии.
Конференция в Москве показала, что взаимодействие администрации края с экспертами и потенциальными участниками кластера уже началось, это говорит об ответственном отношении не только первых лиц компаний, но и местной власти к развитию нефтегазохимического комплекса в Приморье.
Эксперты отмечают, что проект обеспечит мультипликативный эффект для экономики региона. Строительство нефтехимического комплекса позволит стимулировать создание перерабатывающих отраслей в ДФО, активизировать внешнеэкономическую деятельность Приморья, увеличить грузооборот порта Находка, а также создать новые рабочие места и увеличить доход бюджетов всех уровней.
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".
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