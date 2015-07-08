Работодателям указали на сроки

За несоблюдение новых требований владельцы бизнеса будут нести административную ответственность

Работодатели отныне должны начать соблюдать новое правило - в течение семи дней объяснить потенциальному сотруднику, почему они отказались взять его на работу и заключить трудовой договор.

Раньше никаких сроков по поводу такого отказа Трудовой кодекс не устанавливал, хотя обязывал сообщать причину отказа. Закон, который вносит изменения в соответствующую статью ТК - 64-ю, подписал 1 июля президент ПУТИН, пишут «Ведомости».

За несоблюдение новых требований работодатели будут нести административную ответственность, говорится в законе. Цель инициативы - защитить права работников. Многие работники считали, что их права нарушены, если после собеседования им приходилось неделями ждать письма или звонка от работодателей, но ответа не было.

Работодателей это нововведение ставит в более тяжелые условия, ведь соблюдение процедуры повысит цену найма сотрудников, считает Елена КОЖЕМЯКИНА, управляющий партнер юридической компании BLS. И пострадают в основном добросовестные компании, соблюдающие законы. «Неделя - слишком короткий срок для закрытия вакансий, даже на поиски сотрудника на исполнительскую должность уходит как минимум две недели, а в Москве - в среднем 14 дней», - говорит Кожемякина. К примеру, когда ее компания объявляет конкурс на должность юриста, в ответ приходит порой 500 резюме, примерно 20 человек приглашают на собеседование, и только три-четыре человека выходят в финал. На всю процедуру уходит около двух месяцев.

Кроме того, работодатели наверняка станут жертвами манипуляций со стороны нечестных соискателей, которые хотят устроиться на высокооплачиваемую должность, но не имеют нужной квалификации, предполагает Кожемякина. А поскольку формальных причин за неделю отдел персонала не сможет найти, то будет вынужден брать их на работу и проверять новичков в течение испытательного срока. Ведь российское законодательство запрещает необоснованный отказ в приеме на работу (по причине неподходящего возраста, пола и проч.). Причиной отказа могут стать лишь неподходящие деловые качества соискателя. Впрочем, законопослушные компании и так всегда старались сообщать соискателям об отказе в течение трех дней. В кодексе есть статья, обязывающая работодателей отвечать на запросы предоставить документы в трехдневный срок, замечает Дмитрий КОФАНОВ, юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting.

Впрочем, введение более жестких норм некоторых работодателей не пугает. Новый закон будет дисциплинировать работодателей и заставлять их быстрее принимать решение о найме, предполагает Екатерина ЕГОРОВА, гендиректор отеля «Новый Петергоф» в Санкт-Петербурге. И у отдела персонала работы прибавится. «Раньше в рамках деловой этики мы письменно уведомляли об отказе всех обратившихся к нам топ-менеджеров и управленцев среднего звена», - говорит Егорова. Что до причины отказа, то опытный директор по персоналу всегда найдет нужную формулировку, добавляет она. Достаточно написать, что образование, квалификация или опыт работы не соответствуют должностным инструкциям на искомую позицию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.