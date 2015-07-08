Настроение предпринимателей Приморья в последние полгода ухудшается

Несмотря на улучшающиеся показатели инвестиционного рейтинга, настроения предпринимателей в регионе не самые радостные

Презентация Национального инвестиционного рейтинга, проведенная Агентством стратегических инициатив на Cанкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2015), вызвала волну обсуждения как во властных коридорах, так и в предпринимательской среде.

С одной стороны, рейтинг показал значительное улучшение инвестиционного климата в ряде российских регионов, выявил лидеров этого процесса, продемонстрировал лучшие практики. С другой, предприниматели продолжают говорить о том, что преобразования происходят медленно и несистемно.

Структура рейтинга включала в себя целый ряд самых разных показателей. Среди них регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего бизнеса и т.д. Большая часть показателей выводилась из опроса предпринимателей в регионах. Из дальневосточных регионов в группу лидеров попал Камчатский край: предприниматели дали высокую оценку регуляторной среде и деятельности институтов для бизнеса. По последнему показателю в числе лидеров также Республика Саха (Якутия). Больше дальневосточники ни в какие группы Топ-10 рейтинга не попали. Еврейская автономная область и Чукотка вообще в рейтинге не участвовали: на этих территориях не хватило необходимого количества респондентов для участия в опросе.





«Наша задача - вовлечь в создание рейтинга наибольшее количество предпринимателей, - говорит руководитель Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга КУРИЛОВА. - Чем больше предпринимателей вовлекается в изменения, которые происходят в регионе, тем лучше и достовернее становятся показатели рейтинга. Когда бизнес не знает, что делает власть, соответственно они и оценивают их действия соответствующим образом. Если власть живет своей жизнью, а бизнес - своей, это сразу же находит отражение в рейтинге».

Приморский край, по сравнению с пилотной апробацией рейтинга в прошлом году, на этот раз показал неплохие результаты, но в число лидеров не попал, заняв в 48-ое место. Более высокие места ему обеспечила в первую очередь хорошая работа территориальных органов федеральных ведомств - Росреестра и Федеральной налоговой службы. В этих учреждениях значительно упростились регламенты и сократились сроки оформления различных документов, что сразу нашло отклик в предпринимательской среде.

По сравнению с пилотной апробацией улучшила свои показатели и Республика Саха (Якутия). Хабаровский край же, наоборот, несколько опустился в рейтинге.

«Если подводить общий итог рейтинга по стране, то целый ряд показателей действительно удалось улучшить, - говорит Ольга Курилова. - Значительно лучше стали показатели по подключению к электросетям, регистрации юридических лиц, получению разрешения на строительство. Кстати, в прошлом году самая худшая практика по этому показателю была именно в Приморском крае и составляла более 300 дней. Сегодня ситуация изменилась. Довольно высокое место занимает Приморский край по качеству регионального законодательства, а вот по количеству проверок показатель не самый лучший: по мнению предпринимателей, их по-прежнему достаточно много. Не слишком высоко оценивают предприниматели качество и доступность инфраструктуры».

По большинству показателей федерального рейтинга хотя бы один субъект Дальнего Востока входит в группу А или В.

«На Дальнем Востоке нет ярко выраженного региона-лидера, - говорит эксперт. - Даже Камчатский край, который дважды попал в группу А, «оторвался» от соседей не очень сильно. Радует то, что Приморский край ни в одной из групп рейтинга не попал в группу Е (самая низшая группа. - Прим. автора), как это было в пилотной апробации. То есть динамика изменений налицо. Теперь эту динамику нужно превратить в то, чтобы попасть в группу В».

Предприниматели с итогами рейтинга, в принципе, согласны: некоторые изменения в институциональной среде действительно происходят. Однако нерешенных проблем остается еще достаточно много.





«Мы в этом году тоже проводили опрос, в нем приняло участие более 350 человек в Приморье. И на первое место предприниматели ставят вопрос о доступности финансовых ресурсов, - говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА. - На втором месте - административное давление на бизнес и количество проверок. То есть, с одной стороны, в отношении предпринимательства сегодня делается достаточно много, с другой - судя по тем обращениям, которые ко мне поступают, бизнес не очень эти изменения чувствует. Может быть, потому, что изменения пока носят регуляторный характер».





Примерно такие же проблемы озвучивает и Александр МОНАСТЫРЕВ, президент Фонда промышленной интеграции стран АТР: «Мы готовили информацию для госсовета по развитию малого и среднего предпринимательства и составили рейтинг проблем, которые есть у предпринимателей. На первое место они ставят недостаточность финансового ресурса. Предпринимателям нужно кредитование под маленький процент, это сейчас самое актуальное, что может быть. На втором месте - несовершенство налогового законодательства. На эти два фактора мы вряд ли можем влиять на местном уровне. А вот со следующими двумя факторами, которые тоже озвучили предприниматели, - недоинформированность и проверки - вполне можно работать на местах. И это нужно делать».





Не слишком велика пока и сплоченность в предпринимательских кругах. Как говорит Елена НОВИКОВА, директор НОУ «Азиатско-Тихоокеанская школа культурной политики», руководитель экспертной группы АСИ в Приморском крае, сегодня необходимо акцентировать внимание на консолидации элит. «Именно это позволит нашему региону в ближайшем будущем обрести вектор опережающего развития. Консолидация элит всегда помогала России прорываться. Сейчас, видимо, тоже такой исторический момент настал. И консолидация и использование лучших практик - это наш шанс. Думаю, что на сегодняшний день у нас в регионе есть достаточное количество площадок, но деловое сообщество пока слабо их использует», - считает эксперт.

Марина Шемилина поддерживает коллегу и говорит о том, что, пока предпринимательское сообщество будет разрозненным, пока будут думать только о себе, никакого движения вперед не случится. «Время эмоций сегодня ушло, и настал период, когда значение имеют конкретные цифры и факты. А для того, чтобы их собрать, в том числе и от предпринимательских объединений, усилий требуется приложить очень много. Инструменты для диалога сегодня появляются: у нас есть экспертные советы, институт уполномоченных по защите прав предпринимателей, АСИ. Если этими инструментами пользоваться, то многого можно добиться».





Сергей МИТРОФАНОВ, вице-президент группы компаний «В-Лазер», считает, что, несмотря на то что в рейтингах Приморский край поднимается, настроение предпринимателей в последние полгода ухудшается.

«Бизнесу сейчас действительно крайне тяжело. Рентабельность поджимает, естественные монополии увеличивают давление, очень много компаний разорится, и это уже происходит. Наиболее прозорливые в предпринимательской среде сегодня понимают, что мы находимся на пределе и уже в ближайшее время стиль отношений между властью и бизнесом должен измениться. Мы должны научиться по-новому относиться друг к другу. В бизнес-отношениях наша страна сделала только один крохотный шаг, в то время как весь мир проделал огромный путь. Пока мы научились только отдавать приказы и зарабатывать деньги в условиях отсутствия конкуренции. Сейчас в некоторых отраслях конкуренция становится настоящей. Расходы бизнеса непомерно растут: энергетики подняли стоимость киловатта, газовики - стоимость кубометра газа, нефтяники - стоимость литра бензина, введена аттестация рабочих мест и т.д. То есть давление на бизнес увеличивается со всех сторон. Когда оно дойдет до предела и перед предпринимателями встанет вопрос: «или я утону, или буду протестовать», они выступят более консолидированно и более решительно. Я не знаю, когда это произойдет, но, в принципе, очень близок тот момент, когда российская буржуазия станет более консолидированной», - сказал Сергей Митрофанов.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Фото PrimaMedia. Газета «Золотой Рог», Владивосток.