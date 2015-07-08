Преображенская база тралового флота в День рыбака отмечает 85-летие

Председатель совета директоров ОАО «ПБТФ» Сергей Саксин рассказал «Золотому Рогу», почему он гордится историей одной из системообразующих компаний Приморья

Для Преображенской базы тралового флота (ПБТФ) нынешний День рыбака - особенный. Будучи не только одним из крупнейших, но старейшим предприятием рыбодобывающей отрасли Дальнего Востока, оно отмечает 85-летие, пишет деловая газета "Золотой Рог".

О том, благодаря чему компания устояла в 90-е, что составляет ее силу сегодня, насколько хорошо профильные госчиновники понимают проблемы рыбаков, корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» беседовала с председателем совета директоров ОАО «ПБТФ» Сергеем САКСИНЫМ, находящимся в тот момент в Москве, куда он вылетел для участия в работе редакционной группы по подготовке к заседанию Госсовета по развитию рыбной отрасли.

- Сергей Владимирович, с каким настроением встречаете юбилей?

- С ощущением гордости за компанию и ее успехи, за то, что разработанная нами когда-то стратегия оказалась верной и переход на новые проектные типы судов, изменение хода производства принесли свои плоды, позволяя компании оставаться ведущим рыбодобывающим предприятием региона. Начиная с 2000 года мы стабильно обновляем флот, что большая редкость в нашей отрасли. Только в этом году он пополнился шхунами «Леопард» и «Рысь», а также новым сайроловом «Лучегорск». Хотя, не скрою, общая экономическая ситуация в стране не позволяет расслабиться.

- Бизнес сегодня действительно переживает не самые лучшие времена, но рыболовецкие компании все-таки должны ощущать себя неплохо: вам-то как раз рост курсов валют позволил автоматически увеличить выручку.

- Но ведь вместе с выручкой выросли и издержки. Судоремонт мы вынуждены осуществлять за границей, закупать снаряжение - там же, а значит, курсовая разница не имеет значения. Далее, повышать рыбакам зарплату вслед за инфляцией надо? Надо. Снабжать флот продовольствием, увеличившимся в цене, необходимо? Конечно. Словом, мнение о том, что рыбаки сегодня чувствуют себя как сыр в масле, крайне ошибочно.

Другое дело, что сегодня, благодаря выдвинутым против России санкциям, для нас потихоньку открывается внутренний рынок. Не так активно и уверенно, как об этом пишут в прессе, но все же позитивная тенденция есть.

- А у ПБТФ какой процент продаж приходится на отечественный рынок?

- По итогам 2014 года чуть меньше 23%.

- И вы действительно готовы воспользоваться моментом и заполнить отечественные прилавки рыбой? Или российским рыбакам, в т.ч. и вам, это невыгодно и не нужно?

- Мы-то, рыбодобывающие компании, как раз искренне заинтересованы в том, чтобы качественная рыбопродукция, что раньше поставлялась в большей степени на экспорт, стала наконец доступна и дальневосточникам. Но такого желания пока не наблюдается со стороны торговых сетей, без активного сотрудничества с которыми вопрос не решить.

Поскольку нас долго, по разным причинам, не пускали на отечественный рынок, сегодня нам нужно перестраивать процессы переработки, логистики и хранения добытой рыбопродукции, но нас это ничуть не смущает. Мы готовы открыть на нашем дочернем рыбокомбинате кулинарные цеха, экспериментировать с новыми видами продукции, но без прямого контакта с потребителем нам сложно предугадать востребованность того или иного продукта, а интерес торговых сетей пока ограничивается консервами.

Тем не менее работа по импортозамещению в рыбной отрасли идет на всех уровнях, мы продолжим это обсуждать и на Конгрессе рыбаков, и на Восточном экономическом форуме.

- Вы входите в рабочую и редакционную группы по подготовке Госсовета по развитию рыбной отрасли, регулярно участвуете в мероприятиях Росрыболовства, а значит, можете судить о том, насколько хорошо профильные чиновники понимают проблемы рыбаков…

- По-разному понимают. Именно поэтому я и мои коллеги из рыбодобывающих компаний региона и участвуем во всех этих совещаниях, пытаясь донести до тех, кто принимает судьбоносные для отрасли решения, что на самом деле происходит внутри нашей сферы и что именно приведет к конструктиву.

К сожалению, отдельные чиновники делают заявления исключительно популистского характера: «рыба должна быть дешевле», «зарплата рыбаков должна увеличиваться», «налоги должны расти». Мы тоже «за» каждое утверждение по отдельности. Но как решить одновременно три разные взаимоисключающие задачи? Чтобы увеличить налоговые поступления, мы должны поднять цену на рыбу и снизить издержки, в т.ч. зарплату рыбаков. Снизив цену на рыбу, мы автоматически сократим налоговые отчисления и вынуждены будем уменьшить зарплату, и так далее. Ну нельзя из одной шкуры сшить сразу семь шапок!

Это же касается и требования ремонтировать и строить суда в России. Мы готовы, но сегодня на территории России их строить негде. Более того, даже ремонт крупнотоннажных судов внутри страны наладить трудно. И в ближайшее десятилетие положение судостроительной отрасли в России точно не изменить. Словом, претензий к рыбакам сегодня много, но на свои конкретные вопросы мы пока не получаем ясных ответов.

- В прошлом году произошла консолидация креветочного и крабового промысла, результаты себя оправдали?

- Да, сегодня мы активно боремся с контрабандистами, которые последние десятилетия верховодили в этом промысле и диктовали условия на рынке. Консолидация вызвала активные и серьезные противодействия с их стороны, но наша задача остается прежней - сделать рынок прозрачным, хотя это вопрос не одного года.

- Все эти годы на плечах компании лежит высокая социальная нагрузка, сложно представить, что было бы с поселком Преображение без ПБТФ. Кризис повлиял на исполнение взятых обязательств?

- Нет, мы по-прежнему участвуем во всех социальных программах муниципалитета, поддерживаем социально незащищенное население, особое внимание уделяем подрастающей смене: выделяем средства на питание школьников, содержим детско-юношескую спортивную школу, летний лагерь, учебные классы, платим стипендии лучшим ученикам, готовы финансировать обучение на морских специальностях, поскольку очень заинтересованы в будущих кадрах. Не забываем и о ветеранах, ежемесячно выплачивая нашим бывшим работникам дотации к пенсиям и средства на приобретение медикаментов.

- На прошедшем в мае Тихоокеанском туристском форуме ПБТФ представила проект туристического комплекса «Заповедное» на берегу бухты Киевки, что, к слову, влечет массу дополнительных расходов. На каком этапе он находится?

- Это действительно затратный проект, но нам хочется реализовать его и ради преображенцев, и ради живущих в других уголках края приморцев, поскольку Киевка - одна из красивейших бухт побережья края. Это наш вклад в развитие рекреационного туризма в районе. Сегодня решаются вопросы, связанные с прокладкой дороги, оформлением земли и разрешением на строительство. Уже готовы эскизы будущего комплекса (остается выбрать лучший), разрабатывается техдокументация, идет поиск подрядчика… Через год уже примем первых гостей.

- Как считаете, благодаря чему ПБТФ устояла и в лихие 90-е, и сегодня стойко переживает кризисы?

- Думаю, это результат верно выработанной стратегии, хотя она была очень болезненной для предприятия: в частности, нам пришлось отказаться от некогда сильного актива - плавзаводов. Причем, затраты на переобучение экипажей, которым предстояло теперь работать на других типах судов, мы взяли на себя. Да и потом, какие бы тяжелые времена ни переживало предприятие, мы всегда ставили перед собой реальные цели и работали на перспективу.

- С какими словами обратитесь к коллективу базы на юбилейных торжествах?

- Я уже говорил об этом на годовом акционерном собрании и готов повторить много раз: вся наша материальная база, современный флот - всего лишь железо, а успех компании создают люди - те, кто искренне предан морю и своей профессии. И руководство предприятия, его акционеры им бесконечно благодарны. Больше всего сегодня нам хочется сохранить имеющиеся кадры и привлечь молодежь из других городов и регионов, которая продолжит начатое 85 лет назад рыбацкое дело.

А еще очень хочется изменить отношение государства к рыбакам - вернуть престиж профессии - и чтобы сформированные буквально кровью и потом правила игры в отрасли не менялись.

Сегодня экономика страна переживает непростые времена. Но как только у государства появятся свободные деньги - можно будет поговорить и об освоении Мирового океана, которым некогда активно занимался СССР. Ведь это как нельзя лучше работает на престиж страны - когда наши суда идут под российским флагом, популяризируя Россию, демонстрируя возможности отрасли и мощность отечественного рыбодобывающего флота.

Досье "Золотого Рога": Преображенская база тралового флота работает в Приморье с 1930 года. Осуществляет морской промысел, развивает прибрежное рыболовство и марикультуру, имеет собственный док для ремонта среднетоннажных судов, ведет рыбопереработку на дочернем предприятии. Основными объектами лова ПБТФ являются минтай, сельдь, краб и креветка. По итогам 2014 года было добыто 104 984,7 тонны рыбы и морепродуктов, выручка от реализации составила 3 882 084 тыс. руб.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.