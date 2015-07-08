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На Русском острове сдается участок под торгово-развлекательный комплекс
Администрация Владивостока планирует сдать в аренду земельный участок площадью 14 га для строительства торгово-развлекательного комплекса на острове Русском. Участок, находящийся в муниципальной собственности, расположен рядом с кампусом Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 10 лет назначен на 7 августа. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 июля по 3 августа 2015 года.
По условиям аукциона и в соответствии с градостроительными документами на участке возможно возведение здания до 40 этажей, с количеством парковочных мест, соответствующих правилам землепользования и застройки Владивостокского городского округа, а также с долей озеленения не менее 30%.
Кроме того, в документах предусмотрено полное сохранение краснокнижных растений, полноценное благоустройство территории, высадка высокодекоративных деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников, размещение специализированной площадки для раздельного сбора отходов.
Начальная цена арендной платы за земельный участок составляет 367 тыс. 207 рублей в год.
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