Цены на вторичном рынке Владивостока идут вверх

По данным NDVL.RU, с декабря минувшего года к июлю 2015 года средняя стоимость предлагаемого квадратного метра жилья на вторичном рынке Владивостока выросла на 9,2%, с 86,994 тыс. рублей до 94,994 тыс. Рост цен был отмечен в первом полугодии этого года во все месяцы за исключением марта, пиште деловая газета "Золотой Рог".

В настоящее время уровень цен предложения на 1 кв. метр жилья на вторичном рынке Владивостока в среднем на 8,85% выше, чем в июле прошлого года.

Генеральный директор ООО «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ отмечает, что реальные цены сделок сегодня проходят существенно ниже цен предложения. Продавцы, учитывая сниженный спрос со стороны покупателей, продолжают идти на значительные уступки.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.