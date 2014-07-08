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В Приморье будущих нефтяников готовят со школьной скамьи
В Находке состоялся четвертый выпуск Роснефть-класса, над которым шефствует «РН-Находканефтепродукт»
Выпускники находкинского Роснефть-класса, над которым шефствует «РН-Находканефтепродукт», в этом году вновь показали высокие результаты успеваемости: два золотых медалиста, два – серебряных и 16 хорошистов из 27 учащихся – такими итогами может похвастаться далеко не каждая школа Приморья.
Высокий уровень подготовки в специализированных классах еще раз доказали и результаты единого государственного экзамена – его ребята также сдали блестяще, и теперь их ждут профильные вузы.
Специализированные Роснефть-классы были открыты на базе Находкинской городской школы № 9 в 2009 году - нефтетерминал, разделяя установку головной компании, стал со школьной скамьи готовить кадры для своего предприятия. Сюда поступают самые талантливые и целеустремленные. Помимо хорошего аттестата, будущие нефтяники должны обладать здоровыми амбициями, творческими способностями и активной жизненной позицией.
За два года обучения в Роснефть-классах ребята углубленно изучают химию и математику, а целый ряд профильных дисциплин преподают школьникам вузовские педагоги. К моменту получения аттестата выпускники изнутри узнают профессию нефтяника, а это значит, что выбор своей будущей специальности делают осознанно.
«РН-Находканефтепродукт» со своей стороны подходит к подготовке подрастающей смены очень серьезно. Помимо материальных вложений в обеспечение образовательного процесса, нефтетерминал активно взаимодействует со школьниками в самых разных направлениях, поддерживая их стремление участвовать в школьных, городских и всероссийских конкурсах, олимпиадах и молодежных конференциях.
Открыты для школьников двери и самого предприятия – они желанные гости на всех корпоративных мероприятиях и фестивалях. И ребята с удовольствием показывают свои таланты и способности – в фестивале «Роснефть зажигает звезды» в этом году приняли участие ученики 10 и 11 Роснефть-классов и заняли призовые места.
Вместе работники предприятия и школьники отмечают наиболее значимые события. Например, столь ожидаемый всеми выпускниками праздник – Последний звонок - в этом году традиционно прошел на территории нефтетерминала. Шефы накрыли для выпускников сладкий стол, а после чаепития настоящие и будущие нефтяники посадили березу в аллее Роснефть-классов. Высадка дерева в честь каждого выпуска Роснефть-классов тоже стала традицией – в аллее на территории предприятия уже четыре березки напоминают о прочном союзе школы и нефтетерминала.
За два года учебы ребята не только успевают познакомиться со всеми подразделениями нефтетерминала, досконально узнав особенности его работы, но и обрастают человеческими связями – работники предприятия с удовольствием передают молодому поколению свой опыт и знания. И ребята с гордостью несут звание «будущих» нефтяников», показывая отличные результаты в учебе.
«Первый выпуск Роснефть-классов состоялся в 2011 году, и с тех пор каждый год мы испытываем огромную гордость за наших подшефных, - рассказывает генеральный директор находкинского нефтетерминала Иван БАРЫШЕВ. – Ребята демонстрируют высокие баллы при сдаче ЕГЭ, поступают на бюджетные места в лучшие вузы страны».
Этот год не стал исключением. С золотой медалью Роснефть-класс окончили Руслан САФУАНОВ и Жанна АЛЕШКОВА. У Анны БАРДИНОЙ всего одна «четверка», у Александра ПУШКО – две. Еще 16 учащихся по всем предметам имеют только «5» и «4». Как говорят специалисты из сферы образования, это очень хороший результат.
Следующий, юбилейный, 5-й выпуск Роснефть-класса будет не менее блестящим: десятиклассники за год профильного обучения уже успели показать себя с лучшей стороны - не только прилежно изучали школьный курс, но и принимали участие в молодежных всероссийских чемпионатах, олимпиадах по всем предметам, городских и краевых спортивных мероприятиях, творческих конкурсах, работали волонтерами, проводили субботники и экологические акции.
Так что с подрастающей сменой у «РН-Находканефтепродукт» все в порядке. И пока специалисты рынка труда говорят о демографической яме и дефиците специалистов, нефтетерминал вкладывает в свое будущее, развивая и направляя тех, кто уже завтра вольется в их большую дружную команду профессионалов.
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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