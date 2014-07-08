Морская часть проекта "СПГ Владивосток" прошла общественные слушания

На суд общественности были представлены материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объектов морской инфраструктуры завода сжиженного газа (СПГ). Слушания прошли 4 июля в пос. Славянка Хасанского района в рамках обозначенного регламента, хотя и не без накала страстей.

Начальник управления морских проектов ГИП ОАО «ВНИПИгаздобыча» Александр НИКИШИН кратко представил проект и его составляющие, отметив, что были максимально учтены замечания, сделанные на предпроектной стадии. Благодаря им причальные сооружения были значительно вынесены в море, чтобы не углублять акваторию и не рыть подходной канал. Это должно существенно минимизировать воздействие на донную биоту акватории. С учетом тектонических особенностей территории, здания и сооружения смещеныи не попадают на геологические разломы.

Досье "Золотого Рога": В состав объектов морского портового терминала и сопутствующей инженерной инфраструктуры войдут: два причала - для СПГ (сжиженного природного газа) и для БГС (бензина газового стабильного); три причала портофлота, два из которых в период строительства будут использоваться для приема и перевалки строительных грузов, третий вспомогательный – для отстоя судов портофлота и для временного хранения строительных грузов; северный и восточный молы; крытые склады и открытые складские площадки, здания такелажной, ремонтных мастерских, административный и бытовой корпуса; мостовой переход через протоку, соединяющую лагуну Цапличью с бухтой Нарва; переход газопровода-отвода от магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» через протоку, соединяющую лагуну Цапличью с бухтой Нарва; коридор коммуникаций через протоку, соединяющую лагуну Цапличью с бухтой Нарва.

Основными видами воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объектов морского терминала признаны выбросы в атмосферный воздух, шумовое воздействие, загрязнение морской среды, образование отходов производства и потребления, воздействие на геологическую среду и на прибрежную и морскую растительность и животный мир.

По словам представителя «ДИЭМ» (разработчик ОВОС) Александра ФЕДОРЕНКО, источниками негативного воздействия на атмосферный воздух будут двигатели судов портового флота, энергетические установки танкеров СПГ, технологических площадок отгрузки СПГ и БГС. Отчасти оно будет снижено за счет использования газа в качестве топлива для судов портофлота. Что касается транспортных судов, то на полной стадии проекта планируется осуществлять не более 30 судозаходов в месяц в порт погрузки СПГ, или 290 в год.

Касаясь загрязнения морской акватории из-за разливов, он отметил, что опасность представляет бензин, производимый из газа. Но объем его производства и отгрузки незначителен по сравнению с производством сжиженного газа и соответствует трем судозаходам в год. Принято решение, что транспортные суда не будут бункероваться топливом в Хасанском районе, что снизит риски разливов мазута и загрязнения прилегающего к заводу побережья. Вся бункеровка переносится в порт Владивосток.

Разработчики проекта постарались ответить на важный вопрос выбора площадки под строительство завода СПГ на мысе Ломоносова. Ее главными преимуществами являются наличие достаточных свободных площадей, близость магистрального газопровода (3,1 км), железной и автодороги, наличие глубоководной бухты для строительства причала отгрузки газа, небольшая интенсивность движения судов в акватории Амурского залива. Предлагаемая к рассмотрению площадка на полуострове Дунай (в районе мыса Голого и бухты Безымянной) не подходит из-за присутствия в непосредственной близости объектов Минобороны. Что касается еще одной площадки - в районе бухты Рудная Пристань, то ее плюсом является отсутствие поблизости особо охраняемой природной территории (ООПТ) в отличие от выбранной на мысе Ломоносова. Но главными проблемами выступают сложные орографические условия и стесненность местности, а также необходимость строительства 400-километрового газопровода через горный Сихотэ-Алиньский хребет.

Нельзя сказать, что обсуждение ОВОС морской части проекта «СПГ Владивосток» прошло без критики и замечаний. Так, эксперт Росприроднадзора М. В. ЗЕМЛЯНАЯ отметила отсутствие в ОВОС оценки рекреационной значимости территории размещения объекта. В свою очередь, профессор, эколог, д.б.н. Владимир РАКОВ критически отнесся к обзору фондовых материалов, выполненных специалистами «ДИЭМ» и их оценке наличия краснокнижных видов флоры и фауны в обследуемой акватории.

Свое слово на общественных слушаниях сказали и жители Хасанского района. Они бурно реагировали на выступления. Но главные слова, пожалуй, сказала пенсионерка ШЕЙНИКОВА Александра Владимировна из поселения Приморского, главой которого была несколько лет:

- Спасибо приехавшим из Владивостока специалистам, что они нашли время и сделали замечания по проекту. Я им благодарна за то, что они оказались небезразличными. Нужно, чтобы эти замечания были приняты во внимание и доработаны. Но нельзя перемещать этот проект в другое место, пусть он останется у нас, в нашем Хасанском районе. Плохо, когда наши дети не могут заработать на содержание своих семей. Я 14 лет отработала в детском саду, вырастила много детей, и мне небезразлична их судьба.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.