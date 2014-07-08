www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экология
Распечатать

Морская часть проекта "СПГ Владивосток" прошла общественные слушания

08 Июля 2014, 09:55 | Приморье

На суд общественности были представлены материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объектов морской инфраструктуры завода сжиженного газа (СПГ). Слушания прошли 4 июля в пос. Славянка Хасанского района в рамках обозначенного регламента, хотя и не без накала страстей. 

Начальник управления морских проектов ГИП ОАО «ВНИПИгаздобыча» Александр НИКИШИН кратко представил проект и его составляющие, отметив, что были максимально учтены замечания, сделанные на предпроектной стадии. Благодаря им причальные сооружения были значительно вынесены в море, чтобы не углублять акваторию и не рыть подходной канал. Это должно существенно минимизировать воздействие на донную биоту акватории. С учетом тектонических особенностей территории, здания и сооружения  смещеныи не попадают на геологические разломы.

Досье "Золотого Рога": В состав объектов морского портового терминала и сопутствующей инженерной инфраструктуры войдут: два причала - для СПГ (сжиженного природного газа) и для БГС (бензина газового стабильного); три причала портофлота, два из которых в период строительства будут использоваться для приема и перевалки строительных грузов, третий вспомогательный – для отстоя судов портофлота и для временного хранения строительных грузов; северный и восточный молы; крытые склады и открытые складские площадки, здания такелажной, ремонтных мастерских, административный и бытовой корпуса; мостовой переход через протоку, соединяющую лагуну Цапличью с бухтой Нарва; переход газопровода-отвода от магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» через протоку, соединяющую лагуну Цапличью с бухтой Нарва; коридор коммуникаций через протоку, соединяющую лагуну Цапличью с бухтой Нарва.

Основными видами воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объектов морского терминала признаны выбросы в атмосферный воздух, шумовое воздействие, загрязнение морской среды, образование отходов производства и потребления, воздействие на геологическую среду и на прибрежную и морскую растительность и животный мир.

По словам представителя «ДИЭМ» (разработчик ОВОС) Александра ФЕДОРЕНКО, источниками негативного воздействия на атмосферный воздух будут двигатели судов портового флота, энергетические установки танкеров СПГ, технологических площадок отгрузки СПГ и БГС. Отчасти оно будет снижено за счет использования газа в качестве топлива для судов портофлота. Что касается транспортных судов, то на полной стадии проекта планируется осуществлять не более 30 судозаходов в месяц в порт погрузки СПГ, или 290 в год.

Касаясь загрязнения морской акватории из-за разливов, он отметил, что опасность представляет бензин, производимый из газа. Но объем его производства и отгрузки незначителен по сравнению с производством сжиженного газа и соответствует трем судозаходам в год. Принято решение, что транспортные суда не будут бункероваться топливом в Хасанском районе, что снизит риски разливов мазута и загрязнения прилегающего к заводу побережья. Вся бункеровка переносится в порт Владивосток.

Разработчики проекта постарались ответить на важный вопрос выбора площадки под строительство завода СПГ на мысе Ломоносова. Ее главными преимуществами являются наличие достаточных свободных площадей, близость магистрального газопровода (3,1 км), железной и автодороги, наличие глубоководной бухты для строительства причала отгрузки газа, небольшая интенсивность движения судов в акватории Амурского залива.  Предлагаемая к рассмотрению площадка на полуострове Дунай (в районе мыса Голого и бухты Безымянной) не подходит из-за присутствия в непосредственной близости объектов Минобороны. Что касается еще одной площадки - в районе бухты Рудная Пристань, то ее плюсом является отсутствие поблизости особо охраняемой природной территории (ООПТ) в отличие от выбранной на мысе Ломоносова. Но главными  проблемами выступают сложные орографические условия и стесненность местности, а также необходимость строительства 400-километрового газопровода через горный Сихотэ-Алиньский хребет.

Нельзя сказать, что обсуждение ОВОС морской части проекта «СПГ Владивосток» прошло без критики и замечаний. Так, эксперт Росприроднадзора М. В. ЗЕМЛЯНАЯ отметила отсутствие в ОВОС оценки рекреационной значимости территории размещения объекта. В свою очередь, профессор, эколог, д.б.н. Владимир РАКОВ критически отнесся к обзору фондовых материалов, выполненных специалистами «ДИЭМ» и их оценке наличия краснокнижных видов флоры и фауны в обследуемой акватории.

Свое слово на общественных слушаниях сказали и жители Хасанского района. Они бурно реагировали на выступления. Но главные слова, пожалуй, сказала пенсионерка ШЕЙНИКОВА Александра Владимировна из поселения  Приморского, главой которого была несколько лет:

- Спасибо приехавшим из Владивостока специалистам, что они нашли время и сделали замечания по проекту. Я им благодарна за то, что они оказались небезразличными. Нужно, чтобы эти замечания были приняты во внимание и доработаны. Но нельзя перемещать этот проект в другое место, пусть он останется у нас, в нашем Хасанском районе. Плохо, когда наши дети не могут заработать на содержание своих семей. Я 14 лет отработала в детском саду, вырастила много детей, и мне небезразлична их судьба.

Надежда ВОРОНЦОВА.  Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Надежда Воронцова
Теги: СПГ Владивосток  общественные слушания  газпром  экология 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru