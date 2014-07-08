Крупнейший порт Дальнего Востока возвращается в "высшую лигу" российской рыбной логистики

Акционеры ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ОАО «ВМРП») приняли стратегическое решение - вернуть себе лидирующие позиции в перевалке рыбы из Дальнего Востока в регионы России.

Крупнейшая российская стивидорная компания, которая в 80-х годах переваливала до 1,5 млн тонн рыбопродукции в год, намерена вернуть себе роль главного дальневосточного рыбного хаба. Однако выполнить эту задачу будет весьма непросто, так как в чем-то порту придется учиться работать заново.

Как известно, в 2007 году ОАО «ВМРП» сдало в аренду собственные холодильники группе компаний «Аква-Ресурсы», ограничившись получением арендной платы, перегрузкой рыбы с моря на холодильники по фиксированным тарифам и сосредоточившись на развитии перспективного контейнерного направления и перевалке генеральных грузов.

Тогда же под именем ООО «Дальрыбпорт» на базе причалов и холодильников ОАО «ВМРП», ОАО «Далькомхолод» и ООО «ДМП-порт» был создан единый экспедитор по перевалке и хранению рыбопродукции, который контролировал до 90% всего рыбного потока через порты Приморского края, перепродавая услуги трех портов участникам рынка. ООО «Дальрыбпорт» обладало некоторыми признаками монополиста, но, учитывая прекрасные рабочие отношения владельцев с тогдашним губернатором Приморья, вопросов к нему не возникало. К тому же на начальном этапе такая экономическая конструкция вполне устраивала всех, так как существовал единый диспетчерский центр, потоки рыбы делились примерно поровну между портами и стивидорные компании могли выживать в тяжелые месяцы дефицита рыбы.

Однако позднее экономическая политика «холодильного монополиста» привела не только к перетоку рыбных грузов из промысловых подзон Камчатки и Сахалина в другие порты Приморского и Хабаровского краев, но и к созданию новых (правда, меньшего размера) холодильников на причалах Владивостока. В 2009 году эти причалы и холодильники получили нового собственника - ООО «ДМП-порт». Теперь настала очередь и ОАО «ВМРП». Кроме того, руководство ОАО «Владморрыбпорт» с некоторых пор почувствовало, что оказывается на вторых ролях по сравнению с собственниками ОАО «Далькомхолод», которые всегда и руководили ООО «Дальрыбпорт». Они явно отдавали предпочтение при загрузке рыбопродукцией собственному порту, холодильнику и коллективу, тем более в ситуации, когда доля ООО «Дальрыбпорт» в сегменте перевалки рыбы начала снижаться.

ОАО «ВМРП» всегда имело опыт самостоятельной работы, например в сфере контейнерных перевозок. Еще в 2005 году, несмотря на пессимистические прогнозы экспертов ОАО «ДНИИМФ», акционеры ОАО «ВМРП» создали контейнерный терминал - ООО «Владивостокский международный контейнерный терминал» (ООО «ВМКТ»). Всего за пару лет ООО «ВМКТ» сумело укрепиться на конкурентном рынке контейнерных перевозок и теперь занимает 15% контейнерного потока портов Приморского края. Очевидно, успех контейнерного проекта и динамичное развитие порта в 2009-2013 годах вдохновил акционеров ОАО «ВМРП» вернуться в сегмент перевалки рыбопродукции. Официальным «днем независимости» станет 18 июля 2014 года - в этот день истекает срок действия договора, согласно которому подконтрольные Руслану КОНДРАТОВУ структуры арендуют холодильник ОАО «ВМРП».

Досье "Золотого Рога": В Дальневосточном бассейне ежегодно добывается около 2,8 млн тонн водных биоресурсов, что составляет около 66% совокупного вылова в России. Ежегодно с Дальнего Востока по железной дороге в центральные регионы России отправляется 600-650 тыс. тонн рыбопродукции, большая часть которой проходит через инфраструктуру Владивостокского транспортного узла. Емкость портовых складов холодильников Владивостока и Находки оценивается в 80 тыс. тонн, часть из них в настоящее время задействована под другие скоропортящиеся грузы. Крупнейшими игроками на рынке являются ОАО «Далькомхолод» (холодильник на 20 тыс. тонн), ОАО «Владморрыбпорт» (15 тыс. тонн) и ООО «ДВ Порт» (арендатор «ДМП-порта») (5 тыс. и 2 тыс. тонн).

«Развод» партнеров, скорее всего, будет проблемным: он слишком невыгоден для ОАО «Далькомхолод». Ведь появляется еще один сильный конкурент на этой же стороне бухты Золотой Рог, с большими глубинами у причалов и более развитой транспортной сетью. К тому же акционеры ОАО «ВМРП» основательно подготовились к самостоятельной работе, создав себе сильные позиции для возвращения на рынок. Прежде всего, им удалось найти общий язык с крупнейшим российским игроком в сфере рефрижераторных перевозок по железной дороге - группой компаний «Агентство Рефперевозки», подконтрольной ИльдусуХАЛИКОВУ. В начале 2014 года акционеры ОАО «ВМРП» приобрели у владельцев контрольный пакет ЗАО «ПИК», которому принадлежит работающий тыловой контейнерный терминал в районе станции «Угольная», и уже с марта приступили к обработке и отправке контейнерных и рефрижераторных грузов в российские регионы. Оператором проекта является ООО «ВМКТ». Оба партнера ожидают от сотрудничества увеличения объемов и снижения издержек.

Досье "Золотого Рога": Группа компаний «Агентство Рефперевозки» осуществляет перевозки скоропортящихся грузов по железным дорогам России с 1997 года. В состав группы входят ООО «Агентство Рефперевозки», ЗАО «Агентство Рефперевозки», ООО «Транспортно-экспедиторский Альянс Восток-Запад», ЗАО «ПасификИнтермодалКонтейнер» и ООО «Рефсервис Ванино». В 2013 году группа компаний «Агентство Рефперевозки» перевезла свыше 200 тысяч тонн грузов, в том числе более 102 тысяч тонн рыбопродукции (26% всего объема перевозок дальневосточнойрыбопродукции железнодорожным транспортом).

По сути, создан настоящий транспортно-логистическийхаб, который объединяет морские терминалы ОАО «ВМРП» и «сухой порт ВМРП» в районе ст. «Угольная». «Сухой порт ВМРП» связан с морскими терминалами ОАО широкополоснойобъезднойдорогой (спасибо cаммиту АТЭС 2012 года) и находится в получасовойавтомобильной доступности от причалов и холодильника. Управление транспортным хабом производится единым диспетчерским центром, а автопарк ООО «ВМКТ» осуществляет перемещение контейнеров без выезда на транспортные магистрали города Владивостока. Производственная инфраструктура «сухого порта» включает открытые складские площадки на 7 гектарах, сеть собственных железнодорожных путей протяженностью 5,5 км, непосредственно примыкающую к Транссибирскойжелезнодорожной магистрали. Действующая инфраструктура уже сейчас позволяет отправлять в регионы России свыше 10 тысяч тонн свежемороженойрыбопродукции в месяц. Как сообщили в ЦФТО Дальневосточного отделения ОАО «РЖД», «в настоящее время это пока единственный пример стабильно работающего «сухого порта»: еженедельно происходит отправка двух ускоренных «холодных поездов» с рыбопродукцией». К тому же ОАО «ВМКТ» уже сейчас с использованием «сухого порта» обеспечивает отправку трех «сухих» ускоренных контейнерных поездов еженедельно. В планах компании дальнейшее развитие и выход на ежедневную отправку контейнерного поезда - либо «сухого», либо рефрижераторного. Это значит, что столь дорогая «к обеду» рыба доезжает, скажем, в Москву за 8-9 дней, а не за 20-30 дней по сравнению с традиционными рефсекциями.

Как отмечают эксперты отраслевого издания «Гудок», «владивостокские портовики (ОАО «ВМРП». - Прим. ред.) ухватили перспективный тренд - переход от перевозок рыбопродукциирефсекциями к перевозкам рыбопродукциирефконтейнерами. Если пять-шесть лет назад в рефконтейнерах перевозили 10-15% рыбопродукции из дальневосточных портов, то сейчас - 60-70%. Очевидно, что акционеры ОАО «ВМРП», успешно отладив технологии контейнерных перевозок, получили сильное конкурентное преимущество и в сфере рыбной логистики».

Кроме совершенствования бизнес-процессов и применения современных технологий перевозки грузов, ОАО «ВМРП» разрабатывает масштабный инвестиционный проект, который позволит модернизировать действующую инфраструктуру по перевалке и хранению рыбопродукции во Владивостоке. Председатель совета директоров ОАО «ВМРП» Валерий МАРТЫНОВ уже направил в Росрыболовство заявку на включение инвестиционного проекта на 1,5 млрд рублей в проект Федеральной целевой программы «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2015-2020 годах и на период до 2023 года».

Проект называется «Модернизация специализированной холодильно-складской инфраструктуры во Владивостоке для перевалки и хранения рыбной продукции и создания межрегионального оптового распределительного центра в целях развития производства рыбной продукции с глубокой степенью переработки и повышения доступности рыбной продукции для населения» и предусматривает сооружение новых холодильно-складских мощностей на территории морского терминала ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» и на территории действующего тылового терминала в районе узловой железнодорожной станции «Угольная». Инвестиционный проект будет реализован в два этапа. На первом этапе пропускная способность ОАО «ВМРП» по перевалке рыбной продукции увеличится до 360 тыс. тонн к 2016 году и до 500 тыс. тонн к 2020 году. На втором этапе будет создан оптовый распределительный центр для обеспечения бесперебойного снабжения промышленных предприятий продовольственным сырьем для производства рыбной продукции с глубокой степенью переработки ежегодным объемом 20 тыс. тонн.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Александра ВОЛКОВА, «проект межрегионального распределительного центра, который предлагает ОАО «ВМРП», вызвал большой интерес у членов рабочей группы по агропродовольственной логистике при Минсельхозе». В июне проект был одобрен Общественным экспертным советом по привлечению инвестиций в Приморский край при губернаторе Приморского края. Профессиональный интерес к идее развития ВМРП проявили и специалисты Японского исследовательского института Номура, которые работают над проектом рыбопромышленного кластера в Приморском крае. Как считает член совета директоров ОАО «ВМРП» Денис САРАНА, «наш инвестиционный проект основан на внятных экономических расчетах и имеет разумный горизонт окупаемости, однако без государственной поддержки любого вида (хотя бы нормативной, в сфере получения разрешений и согласований) реализация проекта будет существенно осложнена. Поэтому мы уже обратились к губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому за поддержкой при включении нашего проекта в соответствующую федеральную целевую программу».

По мнению представителей дальневосточного рыбного бизнеса, возвращение ОАО «ВМРП» к самостоятельной работе с рыбными грузами качественно оздоровит атмосферу в рыбной логистике Дальнего Востока: «Не секрет, что в 2007-2010 годах сложилась фактическая монополия в сфере перевалки и хранения рыбопродукции в Приморье, неслучайно администрация Приморского края так поддерживала лозунг «Рыба - на берег», в том числе, возможно, и потому что «берег» контролировали приближенные к Сергею ДАРЬКИНУ структуры. Сейчас эта монополия рассыпается, и для рыбаков это большой плюс. Владивостокский морской рыбный порт - это бесспорный бренд, его помнят и знают. Если владельцы и менеджмент порта сейчас предложат рыбакам хорошие условия по перевалке грузов и выстроят эффективную работу со своим партнером по терминалу - рефперевозчиком, у порта появится большой шанс быстро вернуть клиентскую базу».

Однако некоторые эксперты в сфере рыбной логистики утверждают, что собственники ООО «Дальрыбпорт» и ОАО «Далькомхолод» легко не сдадутся. «Они вряд ли так просто согласятся потерять десятки миллионов рублей, которые получают за счет перепродажи услуг ВМРП и использования портовского холодильника, поэтому будет «юридическая заруба». Видимо, поэтому акционеры ОАО «ВМРП» так основательно готовились, искали союзников в бизнес-сообществе и «в коридорах власти».

В ближайшее время мы станем свидетелями интереснейшего конкурентного сражения за полумиллионный поток российской рыбы в сегменте рынка с объемом выручки в 4 млрд рублей. По оценкам экспертов, услуги по перевалке рыбопродукции в портах Приморья оцениваются в 700-800 млн рублей в год, услуги хранения рыбопродукции - 200-300 млн рублей в год, перевозка рыбопродукции из портов Приморского края в европейские регионы России - почти 3 млрд рублей. Кто окажется лидером в «высшей лиге» российской рыбной логистики - станет понятно уже скоро.