www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

На Дальневосточном Медиасаммите "Ростелеком" представил журналистам сервис облачного видеонаблюдения

08 Июня 2017, 18:00 | Приморье

«Ростелеком» обеспечил связью основные площадки Дальневосточного МедиаСаммита во Владивостоке и выделил канал связи для проведения прямой линии губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, а также организует видеоконференцсвязь с резидентами ТОР и участниками программы «ДВ-гектар» на пленарной дискуссии с вице-премьером, полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

8-10 июня во Владивостоке прохдит IV Дальневосточный МедиаСаммит – отраслевая конференция специалистов в области СМИ, общественных отношений и информационных технологий. «Ростелеком» выступил официальным партнером мероприятия и предоставит услуги связи на ключевых площадках мероприятия.

«Ростелеком» является базовым оператором отрасли, поэтому обеспечение связью крупных мероприятий и решение нестандартных телекоммуникационных задач является для нас неотъемлемой частью деятельности. С другой стороны, сегодня мы движемся в направлении развития и предоставления цифровых сервисов и решений для корпоративных и государственных заказчиков. Именно эти составляющие позволяют нам предоставлять качественную связь на любом уровне», – отметил Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

В рамках мероприятия компания представила сервис облачного видеонаблюдения – «ВидеокомфоРТ». Данная система позволяет просматривать трансляции или записи с камер видеонаблюдения на сайте или в мобильном приложении из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Участники смогут протестировать услугу и получить консультации специалистов на стенде компании. 

МедиаСаммит-2017 проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Участниками станут работники редакций СМИ регионов ДФО, представители пресс-служб организаций, органов государственной и муниципальной власти, а также журналисты стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мероприятие предоставит участникам возможность обсудить существующие проблемы деятельности средств массовой информации, ознакомиться с передовым опытом в данной сфере, подискутировать с коллегами из Приморья и Дальневосточного федерального округа, обменяться опытом с представителями иностранных СМИ, а также поучиться у признанных российских экспертов. 

Подробно с программой мероприятия можно познакомиться на сайте МедиаСаммита.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Ростелеком  медиасаммит 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru