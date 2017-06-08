"Муж на час" прячет заначку

Самозанятые приморцы не видят особого смысла в легализации своего бизнеса

Перспектива налоговых каникул не сподвигла самозанятых россиян массово заявлять о себе в ФНС, так что институт легализации деятельности работающих на себя «одиночек» провалился. Об этом заявил бизнес-омбудсмен РФ Борис ТИТОВ. По его словам, за три месяца после принятия закона воспользовались «налоговыми каникулами» и встали на налоговый учет всего 40 россиян, из них 27 граждан России и 13 иностранцев.

По словам же бизнес-омбудсмена Приморского края Марины ШЕМИЛИНОЙ, самозанятые в Приморье представляют собой большую проблему: в первую очередь они составляют неравную конкуренцию «белым» предпринимателям.

- Особенно жалуются предприниматели из глубинки, - добавила Шемилина. - Зарегистрировавшись, обычные бизнесмены должны платить налоги, сдавать отчетность, справляться с административными барьерами, в отличие от самозанятых граждан, не состоящих на учете в налоговых органах.

Напомним, двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в ФНС, объявлены в России с 2017 года. По инициативе Минфина от уплаты налогов и социальных взносов на два года освобождены только три категории граждан - репетиторы, домработницы, няни и сиделки. Изначально закон оставляет за региональными властями право самостоятельно расширять список категорий. Однако в феврале 2017-го, по поручению Владимира Путина Минюст в своем докладе попытался дать юридическое определение «самозанятым», ранее отсутствовавшее в России. Самозанятого гражданина ведомство определило как «физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, направленную на систематическое получение прибыли». Самозанятый гражданин не должен регистрировать ИП и не может содержать наемных работников. По словам экспертов ведомства, такое определение существенно сузит круг самозанятых и сделает возможным составление точного перечня видов их деятельности и списка привилегий, которыми их будут мотивировать на выход из тени. Ведомство уверено, что создавать отдельный закон для самозанятых не имеет смысла: особенности их регистрации достаточно прописать в уже имеющемся законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Однако пока что никакого государственного решения на основе доклада Минюста не вынесено.

По мнению Марины Шемилиной, с нынешним подходом государства к легализации самозанятых вряд ли стоит ожидать успешных результатов. Изначальная концепция идеи бизнес-омбудсмена Бориса Титова сильно извращена.

- Предлагалось вывести из тени многочисленные категории граждан, занимающихся не только репетиторством, уборкой, уходом за детьми и сиделок, но и тех, кто предлагает услуги по ремонту, готовке и в принципе обеспечивает себя самостоятельно и не желает связываться с налогами и проектами, - добавила Марина Шемилина. - Сделать это можно было посредством патента: самозанятый гражданин платит 10-20 тыс. рублей в год и спокойно занимается своим делом. Но ведомства категорически не поддержали такой вариант: по их мнению, самозанятый гражданин должен еще выплачивать взносы в страховые фонды. Но нужно понимать, что это сопряжено еще и с необходимость сдачи трех обязательных отчетностей.

Сегодня самозанятым гражданам предлагают регистрироваться в налоговой, а спустя два года каникул либо становиться индивидуальными предпринимателями, либо прекращать деятельность, либо платить НДФЛ. Шемилина критикует такой подход.

- У самозанятого гражданина нет никакого стимула для того, чтобы становиться ИП, - добавила Шемилина. - Зачем ему брать на себя груз ответственности и возиться с отчетностью? Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и так действуют двухлетние налоговые каникулы. Самозанятость нельзя приравнивать к бизнесу: если человек захочет заниматься бизнесом, он будет это делать.

Штраф дешевле налога

По словам приморских экспертов, во Владивостоке большое количество населения зарабатывает, состоя в «самозанятости». Кроме репетиторов, домработников, нянь и сиделок перечень вполне можно расширить до самостоятельных фотографов, мастеров, оказывающих услуги косметические и парикмахерские «услуги на дому» и т.д. Большинство самозанятых размещают информацию о своих услугах на популярных сайтах объявлений, в том числе на сайте FarPost. Так, объявлений об услугах самостоятельного фотографа во Владивостоке сегодня около 500, тату-мастеров - около ста, нянь и сиделок - около 2 тыс. предложений, репетиторов - около 800.

- Привлечение самозанятых к уплате налогов - очень актуальный вопрос, - считает директор в НП «Центр содействия правовой защите предпринимательства» Вадим ЛЕПСКИЙ. - Граждане должны нести ответственность за свою деятельность в рамках действующего законодательства. В идеале их нужно привлекать к этой ответственности, нужно информировать об условиях действующего законодательства, делать так, чтобы эти люди чувствовали себя защищенными, платили налоги и понимали, что могут рассчитывать на ту же самую пенсию или льготы на получение кредитов в банках. Но если взглянуть на этот вопрос не с точки зрения права и закона, то гражданин, ничего не требующий от государства, нашедший сферу деятельности самостоятельно, увеличивающий общий оборот денежной массы посредством трат своих денег в магазинах, уже полезен для экономики.

По мнению Вадима Лепского, инициативы государства в адрес самозанятых граждан больше направлены на контроль, а не на привлечение.

- Выход из тени для самозанятых граждан должен выглядеть как возможность уплачивать необременительные суммы налога, быть в поле зрения налоговых органов, чувствовать себя социально ответственными за свою деятельность и, что важно, не бояться активно рекламировать себя, - отметил Вадим ЛЕПСКИЙ. - Сегодня же инициатива налоговых органов направлена больше на контроль, чем на привлечение, и часто сотрудники налоговых органов даже не сообщают самозанятым гражданам об имеющихся возможностях. В частности, на заседании ОСПП был озвучен такой случай: гражданин пришел регистрироваться в ФНС, где ему даже не сообщили о его праве воспользоваться налоговыми каникулами. Он подумал, что такая возможность дается по умолчанию, но не тут-то было: оказалось, что для активации налоговых каникул необходимо подать отдельное заявление.

Контролировать деятельность самозанятого гражданина, не имеющего регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, практически невозможно, уверен Вадим Лепский.

- Это потребует в первую очередь расширения штата налоговых органов. При этом налоговые инспекторы будут гоняться за несущественными суммами недоплаты налогов. Отслеживать объявления в интернете и на досках объявлений и выходить на людей, которые их оставляют, слишком сложно. В конце концов, трудно будет установить реальную недоимку, чтобы собрать налоги. Максимум, что можно будет сделать - это привлечь таких граждан к административной ответственности за незаконное предпринимательство. Но эти санкции настолько несущественны, что будут укладываться в простейший бизнес-план: один раз поймали - заплатил около 2,5 тыс. рублей штрафа и продолжаешь свободно осуществлять свою незаконную деятельность.

Дедлайн или каникулы?

По словам самих самозанятых, зарабатывать «на вольных хлебах» можно много, если работать над репутацией и качеством услуг. Так, независимый фотограф со средним опытом во Владивостоке зарабатывает около 30-50 тыс. рублей, начинающий тату-мастер - около 15 тыс. р, а тату-мастер «со стажем и репутацией» может зарабатывать около 100-120 тыс. рублей чистой прибыли без расходов на краску и инструменты. Репетиторы во Владивостоке зарабатывают немного - в среднем около 20-25 тыс.рублей в месяц. В целом можно отметить нестабильность такого типа заработка.

- Мой доход от частной логопедической практики нестабилен, - отметил практикующий в Приморье логопед Андрей ЕРЕМЕЕВ (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника). - В один месяц частных занятий может не быть вообще, а в другой доход от них может составить 1/4 или даже 1/3 от моей заработной платы. В данный момент я не готов платить какой бы то ни было налог на свою деятельность. В том числе и если он будет в виде так называемого «патента» за 20-30 тыс. в год: для меня это пока что кусающаяся цифра. За эти полгода мой доход от частных занятий составил всего 25,6 тыс. р. Но для более опытных, дорогих и активно практикующих «частников» налог может быть приемлем. Другой вопрос, нужен ли он им будет? В будущем я планирую открыть свой частный центр и тогда, однозначно, зайду в налоговую, но уже не как самозанятый гражданин, а как предприниматель. Не хотелось бы заковывать себя в рамки двухлетнего дедлайна, или налоговых каникул, как называет это государство. В конце концов, что мне грозит, если я не зарегистрируюсь? Меня поймают за руку, только если кто-то из родственников пациента сообщит в налоговую. Но как раз им это и не выгодно.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.