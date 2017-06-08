Японским туристам в Приморье готовят "тёмную"

В Приморье обсудили перспективы развития так называемого дарк-туризма

«Тёмный» туризм, или дарк-туризм, порекомендовали развивать в Приморье японские эксперты в ходе Тихоокеанского туристского форума. По мнению профессора японской Академии Университета Гакуин господина Идэ АКИРА, японские путешественники хлынут в Приморье, если здесь им предложат экскурсии по местам исторических трагедий и катастроф, стихийных бедствий и военных действий, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

- Вся Россия обладает огромным потенциалом развития «тёмного» туризма, - уверен Идэ Акира. - Отдельного внимания в этом плане заслуживает Дальний Восток, память которого хранит события прошлого, к примеру, о жизни заключенных в исправительных лагерях советского режима. Уверен, и в Приморье найдется немало объектов, которые смогут лечь в основу дарк-экскурсий. В Японии этот вид туризма особенно ценится гражданами, которые любят переживать сочувствие трагедиям, в особенности трагедиям исторического масштаба. Дальнему Востоку просто необходимо как можно лучше позиционировать имеющиеся объекты для увеличения потоков въездного «тёмного туризма».

Среди успешных примеров «дарк-туризма» в мире - экскурсии в бывший лагерь смерти в Освенциме в 60 км от Кракова, во французский город-призрак Орадур-сюр-Глан, который был уничтожен в годы Второй мировой войны, в место массовых казней Чоенг Эк и другие Поля смерти в Камбодже. В США востребованы экскурсии в тюрьму Алькатрас, где отбывал срок Аль Капоне. Даже в Румынии «темные» туристы рассматривают руины крепости Поенари, которую историки считают подлинным замком Дракулы.

В России дарк-туризм также имеет место быть, однако пребывает он в зачаточном состоянии, а исследования на тему такого туризма в России практически отсутствуют, как отсутствует и перечень «темных» объектов, которые не описаны и не классифицированы.

Одними из первых практиковать «темный» туризм в России начали в Санкт-Петербурге, где в 2007 году был создан уникальный лабиринт страха «Ужасы Петербурга»: восемь микроспектаклей из истории города, связанные с мифическими, драматическими и трагическими событиями, которые произошли в Северной столице России за 300 лет, были разработаны специально для туристов. Сожжение трупа Григория Распутина в котельной Политехнического института, мифический эпизод гибели княжны Таракановой и многое другое легло в основу микроспектаклей.

Отдельное внимание в РФ уделяется «тюремной» ветви «дарк-туризма», или «зэк-туризму»: визиты во Владимирский централ, в следственный изолятор «Матросская тишина» и даже экскурсии в Кресты. Кроме обзорных экскурсий авторы подобных турпродуктов в России практикуют для туристов эффект «квеста в реальности»: так, при посещении Владимирского централа туристов изолируют друг от друга и привозят в тюрьму на специальных автобусах, где переодевают в робы заключенных, снимают отпечатки пальцев, провожают в одиночные камеры и выводят на прогулку в тюремный двор.

Печали - хоть отбавляй

Если на Западе России «темный туризм» еще кое-как представлен, то в Приморье таких предложений нет вообще. Однако, по словам историков, в регионе в этом плане есть на что посмотреть.

- Для того чтобы туристы захотели посмотреть на места печальных событий Приморья, для начала нужно, чтобы эти события стали известны. То есть нужна история, - уверен кандидат исторических наук, доцент кафедры журналистики и издательского бизнеса ДВФУ Вадим АГАПОВ. - Во Владивостоке, например, на перекрестке Алеутской и 1-й Морской, напротив ж/д вокзала в январе 1906 г. была расстреляна демонстрация - туристы очень часто проходят рядом с вокзалом, где произошло это событие. На Светланской также много «темных» мест, где были погромы в октябре 1905 г., где в 1914 г. застрелился 20-летний журналист Малервейн, где поссорились Мисюра и Пантелеев, где были избиты редакторы Панов и Мисюра, где любили гулять Лодыженский с товарищами. В одном из домов на Светланской была городская управа, руководителей которой были заподозрены в растлении женщин-служащих, некоторые из них в итоге покончили с собой. На Уборевича располагалась гимназия, из окна которой девочки кинули горшок на голову Лодыженского. По краю интересна археология: те же чжурчженьские города погибли во время татаро-монгольского нашествия. Были в Приморье несколько битв гражданской войны - например, в Уссурийске, Спасске-Дальнем, Ивановке. Думаю, в этом плане хороша идея создания на местах этих сражений исторических фестивалей реконструкторов по типу того, что проходят на Бородинском поле. Это привлекло бы туристов, только на это нужны деньги. В Хабаровске в декабре 1914 года свирепствовала неуловимая шайка преступников, по следам которой можно было бы создать настоящий детектив. Можно найти гораздо больше поводов для «темных» экскурсий, если обратиться к «донесениям полиции о происшествиях в области». Эти донесения собраны за многие годы, в них описаны убийства, пожары и грабежи, нападения хунхузов и многое другое. Причем в этих документах указаны фамилии, имена, явки, адреса. Если дать студентам аналогичные задания для дипломных работ, они «откопают» вам материала, которого хватит на сто «темных» экскурсий.

Кто-то должен стать первым

Эксперты туристической отрасли Приморья придерживаются разных точек зрения на вопрос об актуальности развития «тёмного туризма» в Приморье.

Так, по мнению генерального директора «Тихоокеанского туристского союза», а также генерального директора ООО «ДВ - Регион» Кирилла ПОТАПЕНКО, в Приморье масса других, более важных отталкивающих факторов, которые сдерживают въездные потоки в регион.

- Мы стараемся все же оставаться на светлой стороне, - отметил Кирилл Потапенко. - Сегодня туристские потоки из Японии в Приморье падают, и этому есть целый ряд более весомых, нежели отсутствие «темного туризма», причин. Во-первых, негативное восприятие японцами России, сложившееся в силу исторического фактора. Во-вторых, ошибочное представлении японцев о Владивостоке: большая часть опрошенных граждан Японии почему-то уверены, что Владивосток находится от Японии далеко на Севере, в то время как добираться до него всего пару часов. В-третьих, на туристском рынке Приморья отсутствует такой турпродукт, как «скелетон-туры», позволяющие туристу планировать путешествия уже на месте прибытия. Увы, мы делаем больший акцент на групповые туры. И, наконец, мы уже 20 лет говорим о необходимости развития в Приморье туристской инфраструктуры - туалетов, вывесок и указателей на английском языке, сферы услуг, безопасности, доступной транспортной сети.

Предложение японских коллег - это прямой запрос от клиента, уверен президент Дальневосточной Ассоциации рестораторов и отельеров, член Общественного экспертного совета по развитию туризма в Приморье Роман ИВАНИЩЕВ.

- Сама по себе тема «дарк-туризма» рабочая и пользуется популярностью во всем мире, - отметил Роман Иванищев. - Другой вопрос, насколько велика доля темного туризма во всем сегменте туризма. Все же если было сделано заявление о том, что японские туристы интересуются «дарк-туризмом», то нашим экспертам не имеет смысла шутить по этому поводу либо холодно к относиться к теме. Имеет смысл прислушаться и пойти навстречу потенциальному клиенту, как это делается в любом нормальном бизнесе. Лучше подготовить продукт и посмотреть, насколько он продаваем. Что касается различного рода «темных пятен», то нужно быть честными: они присутствуют в истории любого крупного государства, в том числе и в России, в том числе и на ее Дальнем Востоке.

Сталинские пересыльные лагеря, массовые захоронения, которые были и в Приморье, место смерти того же Мандельштама, которое находится практически посреди жилого района Владивостока, лагеря японских военнопленных - все это и многое другое может лечь в основу интересного целевой аудитории туристского продукта. Думаю, что прятать голову в песок и говорить туристам только о позитивных моментах, о том, что в нашем регионе во все времена все было хорошо и проходили только парады, как минимум нечестно. Как я говорил, история любого государства имеет как светлые, так и темные пятна, о которых стоит говорить и упоминать даже с точки зрения социально проработки проблемы. Мне кажется, сегмент «темного» туризма может быть интересен, и компания, которая сделает пробный шаг в этом направлении в Приморье, будет иметь уникальное торговое предложение с точки зрения маркетинга, на которое она может затем получать дополнительные заказы на стандартные туры. Думаю, вне зависимости от мнений экспертов о своевременности такого вида туризма, если на него есть спрос, значит, появится и предложение. Как говорится, «если ты не можешь что-то запретить, ты можешь это возглавить». Если мы хотим предлагать туристам легитимную историческую версию происхождения «темных пятен», то имеет смысл дать возможность официальным экскурсоводам заняться разработкой такой экскурсионной программы.

На фото: Подземелья Владивостокской крепости как будто специально созданы для "темного" туризма.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Фото из архива.