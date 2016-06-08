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Во Владивостоке на форуме BIT-2016 представят "Виртуальный ЦОД" от "Ростелекома"

08 Июня 2016, 15:54 | Приморье

9 июня  во Владивостоке пройдет международный форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP» (BIT-2016). Уникальное отраслевое мероприятие объединит представителей ИКТ-сообщества региона. «Ростелеком» выступит партнером мероприятия и представит одно из самых функциональных облачных решений в России – «Виртуальный ЦОД», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Услуга «Виртуальный центр обработки и хранения данных» от «Ростелекома» позволяет взять в аренду вычислительные мощности Национальной облачной платформы для размещения любых информационных систем, сервисов хранения данных и сетевых виртуальных ресурсов с заданными характеристиками, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе "Ростелекома".

В рамках деловой программы Форума с докладом «Виртуальный ЦОД. Быстрый доступ к современной облачной инфраструктуре» выступит директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей Щуров. Гости и участники BIT-2016 ознакомятся с ключевыми особенностями «Виртуального ЦОДа» и примерами внедрения сервиса.

«Наша компания постоянно развивает свои продукты, в том числе и для корпоративного и государственного сегмента. Мы стремимся создавать максимально выгодные предложения своим клиентам, понимая ситуацию постоянного сокращения их ИТ-бюджетов. В результате обновления «Виртуальный ЦОД» поможет большему количеству заказчиков решить задачи размещения информационных систем в облаке с меньшими затратами. К тому же для наших постоянных клиентов мы предлагаем скидки до 15% за пользование облачными сервисами», - отметил Алексей Щуров.

«Виртуальный ЦОД» «Ростелекома» отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, выбор операционной системы, возможность изменения количества виртуальных машин, входящих в состав услуги, высокая надежность и доступность Услуги, обеспечение безопасности информации в соответствии с действующими государственными стандартами.

Подключить услугу в максимально короткие сроки можно на сайтах «Ростелекома» или «Национальной облачной платформы». После согласования заказа автоматически осуществляется развертывание виртуальных машин и конфигурирование заказанной инфраструктуры. Примерное время развертывания услуги занимает около 10 мин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

 

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru)  – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

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Теги: bit  Ростелеком  связь 



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