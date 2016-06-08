www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Свободный порт Владивосток заинтересовал инвесторов из Южной Кореи

08 Июня 2016, 13:40 | Приморье

8 июня во Владивостоке состоялось открытие VI Дальневосточного Российско-Корейского форума. С приветственным словом и презентацией о свободном порте Владивосток и существующих территориях опережающего развития выступил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Глава корпорации сделал акцент на уникальности работы таможенных служб в Южной Корее: «Практики, внедренные в области таможенного оформления в Республике Корея, являются эталоном и служат примером слаженного и отточенного механизма, который работает без сбоев и обеспечивает быстрое прохождение всех процедур. Корпорация развития Дальнего Востока заинтересована в плотном сотрудничестве с партнерами из Кореи. Мы приглашаем вас становиться резидентами ТОРов и СПВ, чтобы вы могли воспользоваться налоговыми льготами и преференциями при создании новых предприятий».

Во время форума состоялся открытый диалог между представителями Корпорации и потенциальными инвесторами из Южной Кореи, а также сотрудниками государственных структур. Стоит отметить, что корейская сторона проявила большую заинтересованность в расширении экономического сотрудничества, реализации проектов на территории Дальнем Востоке России и обмена опытом в государственном регулировании. 

«Ставший традицией Дальневосточный Российско-Корейский форум зарекомендовал себя, как продуктивная площадка для выстраивания международного диалога.  Отражение «восточного вектора», который определило правительство Российской Федерации на ближайшие годы мы видим в реализации программ ТОРов и СПВ», - сказал Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ.

Напомним, на сегодняшний день в АО «КРДВ» от иностранных инвесторов поступило 19 заявок на реализацию проектов в ТОР и СПВ, общая сумма инвестиций по ним около 200 миллиардов рублей. Заявки поступили из Китай, Японии, Сингапура, Австралии, Литвы. Большинство – 12 - Китайской народной республики.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: свободный порт владивосток 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru