Свободный порт Владивосток заинтересовал инвесторов из Южной Кореи

8 июня во Владивостоке состоялось открытие VI Дальневосточного Российско-Корейского форума. С приветственным словом и презентацией о свободном порте Владивосток и существующих территориях опережающего развития выступил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Глава корпорации сделал акцент на уникальности работы таможенных служб в Южной Корее: «Практики, внедренные в области таможенного оформления в Республике Корея, являются эталоном и служат примером слаженного и отточенного механизма, который работает без сбоев и обеспечивает быстрое прохождение всех процедур. Корпорация развития Дальнего Востока заинтересована в плотном сотрудничестве с партнерами из Кореи. Мы приглашаем вас становиться резидентами ТОРов и СПВ, чтобы вы могли воспользоваться налоговыми льготами и преференциями при создании новых предприятий».

Во время форума состоялся открытый диалог между представителями Корпорации и потенциальными инвесторами из Южной Кореи, а также сотрудниками государственных структур. Стоит отметить, что корейская сторона проявила большую заинтересованность в расширении экономического сотрудничества, реализации проектов на территории Дальнем Востоке России и обмена опытом в государственном регулировании.

«Ставший традицией Дальневосточный Российско-Корейский форум зарекомендовал себя, как продуктивная площадка для выстраивания международного диалога. Отражение «восточного вектора», который определило правительство Российской Федерации на ближайшие годы мы видим в реализации программ ТОРов и СПВ», - сказал Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ.

Напомним, на сегодняшний день в АО «КРДВ» от иностранных инвесторов поступило 19 заявок на реализацию проектов в ТОР и СПВ, общая сумма инвестиций по ним около 200 миллиардов рублей. Заявки поступили из Китай, Японии, Сингапура, Австралии, Литвы. Большинство – 12 - Китайской народной республики.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.