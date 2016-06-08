Перспективный участок под застройку ушел в 50 раз дороже номинала

Аукционы на право аренды земельных участков под комплексную многоэтажную жилую застройку во Владивостоке готовят почву для нового массового строительства, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сразу восемь компаний и предпринимателей сошлись в острой борьбе на аукционной площадке МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» за право аренды участка земли общей площадью 71 935 кв. метров в районе ул. Русской, 57 под комплексное освоение территории. Находится этот участок вблизи комплекса Тысячекоечной больницы и «Зеленого квартала».

При начальной цене лота 2,1 млн рублей последнее предложение от победителя аукциона составило 112,098 млн рублей. Им стала компания ООО «Эдельвейс». По условиям аукциона победитель должен в месячный срок со дня направления ему проекта договора аренды на пять лет заключить его. Одновременно с договором аренды победитель должен будет заключить с уполномоченным органом договор о комплексном освоении территории. По договору комплексного развития территории инвестор должен будет в срок не позднее 6 месяцев со дня его заключения осуществить подготовку проекта планировки территории и межевания, направив его в администрацию Владивостока.

Известно, что участок имеет два ограничения на площадь около 6 тыс. кв. метров. На остальной территории застройщику позволено построить комплекс жилых домов не менее 6-ти и не выше 30 этажей. В границах участка максимальный разрешенный процент застройки для многоквартирных жилых домов составляет 60%, минимальный процент озеленения должен быть не менее 30%. Здесь может быть построен довольно большой жилой квартал.

А 15 июня МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» запланировано проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в районе ул. Босфора, 3 на Змеинке. Он будет предоставлен под комплексное освоение и строительство по целевой программе «Жилье для российской семьи».

Общая площадь этого земельного участка составляет 134 520 кв. метров. По условиям договора с инвестором о комплексном развитии территории, на ней будут построены жилые дома от 6 до 30 этажей со всей необходимой инженерной, социальной и коммунальной инфраструктурой. Проект застройки должен будет предусмотреть размещение магазинов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, школы, детских садов, поликлиники, парковок, скверов, дорог, подземных и наземных переходов и прочих необходимых для этой территории зданий и сооружений. Заранее должен быть разработан проект планировки, который определит все необходимые параметры и элементы будущей застройки. На освоение территории дается срок аренды 5 лет.

При том что данный участок чуть ли не в два раза больше, чем на ул. Русской, начальная цена права на его аренду, с которой начнется аукцион, составляет 2 760 911 рублей. Сумма, которую предложит победитель, одновременно является и первым арендным платежом. В дальнейшем ежегодная арендная плата будет ежегодно составлять фиксированные 2 660 279 рублей.

Как отмечают в администрации Владивостока, в итоге комплексного развития территории и массовой застройки в районе ул. Босфора, 3 может вырасти комфортный городской микрорайон с великолепными панорамными видами города и моря. Предполагается, что для застройщиков эта территория окажется выгоднее, чем район бухты Патрокл.

Вероятно, на предстоящем аукционе попытку реванша предпримут те же участники, которые разыгрывали участок на ул. Русской, 57. Хотя до 10 июня, когда закончится прием заявок на участие, к ним могут присоединиться и другие желающие.

Тем временем об очередном аукционе объявил и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). К продаже предложен комплекс зданий в центре Владивостока на сопке Орлиное Гнездо, по адресу ул. Аксаковская, 3а, с общей площадью помещений около 19,4 тыс. кв. метров, в которых ранее располагались Архитектурный институт ДВФУ, Институт радиовещания, информатики и электротехники и молодежный центр. Проведение аукциона назначено на 26 сентября. Заявки от желающих принять в нем участие будут приниматься до 14 сентября. Стартовая цена всего комплекса определена в 894,4 млн рублей, или около 46,1 тыс. рублей за 1 кв. метр площади.

Предполагается, что для того, чтобы комплекс снова заработал, в большинстве помещений надо будет сделать косметический ремонт. Интерес покупателей к нему пока не определен, поскольку на продажу он выставлен впервые.