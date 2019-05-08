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9 мая во Владивостоке изменится схема движения автобусов
Управление транспорта администрации Владивостока сообщает об изменении 9 мая схемы движения внутригородских автобусов. Схема будет изменена с 7:00 до 15:00 на время проведения Военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы.
С 7:00 до 15:00 автобусы, следующие со стороны площади Луговой, на «Авангарде» будут сворачивать направо и двигаться в центр по улице Пушкинской. На остановке «ДВГТУ» автобусы будут разворачиваться и следовать в обратном направлении, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
В этот же промежуток времени автобусы, следующие с «Маяка», будут разворачиваться на Посьетской и следовать в обратном направлении по улице Бестужева.
Автобусы, чьи маршруты пролегают от Первой и Второй речки в сторону центра и железнодорожного вокзала, с 7:00 до 15:00 районе торгового центра «Клевер Хаус» будут поворачивать налево и двигаться в обратном направлении по Океанскому проспекту.
Изменения будут введены в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
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