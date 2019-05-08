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Билайн увеличит скорости LTE в более чем 200 городах, в том числе в Приморском крае

08 Мая 2019, 08:40 | Приморье

Билайн тестирует в 232 населенных пунктах России технологию LTE TDD (Time Division Duplex). Она усилит существующие технологии передачи данных и в 2 раза увеличит скорость мобильного интернета для клиентов, в том числе во Владивостоке и Приморском крае. На данный момент технологию поддерживают около 500 моделей наиболее популярных смартфонов.

Технология LTE TDD запущена в полосе частот 2600 MHz.  Она объединяет спектр, до этого отдельно выделенный на прием и отправку данных, и передача контента происходит поочередно на одних и тех же частотах. Направление трафика регулируется динамически в зависимости от потребности клиентов.

Объединенный спектр частот увеличивает емкость сети и скорости доступа в мобильный интернет, а также повышает эффективность использования ресурсов сети. Благодаря увеличенной емкости, клиенты могут даже в момент пиковой нагрузки на сеть смотреть онлайн-ТВ, использовать видеоконференции и стриминговые сервисы социальных сетей.

Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп:

«Нам важно, чтобы в условиях растущего трафика клиенты продолжали пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях. Технология LTE TDD увеличивает скорости доступа и помогает расширить емкость сети, которая необходима для работы с лавинообразным ростом трафика LTE. Объединив эту технологию с другими, мы можем распределить нагрузки между разными слоями сети LTE. Использование этой технологии увеличивает гибкость нашей инфраструктуры и помогает ей соответствовать растущим запросам клиентов».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Билайн  связь  lte 



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