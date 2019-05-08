За городскую землю Владивостока отдуваются краевые структуры

Хотя полномочия по распоряжению землей во Владивостоке перешли к мэрии, при департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края (ранее распоряжался неразграниченной землей – прим. автора) с 6 мая заработает специальная «горячая линия». Уточнить статус ранее поданного заявления можно по телефонам 8-914-703-41-60 и 8-914-703-41-59, с понедельника по четверг с 10 до 17 часов, а также в пятницу с 10 до 16 часов.

Как сообщили в краевом департаменте, передача в администрацию Владивостока документации, относящейся к вопросам распоряжения землей, была завершена в установленный срок – 30 апреля. В общей сложности городу передано более 19,5 тысяч договоров аренды и около 3,7 тысяч заявлений, которые продолжали поступать вплоть до последних дней апреля.

Отметим, что до сих пор не поставлена точка в вопросе о размещении сотрудников мэрии Владивостока, обеспечивающих деятельность по предоставлению земельных участков. В конце апреля удалось найти временный компромисс: КГУП «Приморский водоканал» освободил часть арендуемых у муниципалитета помещений в здании на Некрасовской, 122 – сотрудников предприятия пересадили в другие кабинеты.

- «Примводоканал» остается на своем месте, переезжать нам некуда. Единое окно для граждан, лаборатория и диспетчерская остаются в тех же помещениях, что и располагались, - сообщила пресс-секретарь КГУП «Приморский водоканал» Ольга КУДРЯВЦЕВА. - Сотрудники администрации Владивостока займут часть кабинетов на втором этаже, а работавшие в них сотрудники «Примводоканала» пересядут в другие кабинеты. Мы сделаем все, чтобы это не повлияло на нормальную работу предприятия.

Напомним, что о возможном размещении в здании «Примводоканала» (ул. Некрасовская, 122) специалистов, обеспечивающих деятельность по предоставлению земельных участков, еще в начале апреля заявлял глава города Олег ГУМЕНЮК. 24 апреля во время брифинга в горадминистрации эти планы подтвердила первый вице-мэр Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ. Намерения мэрии спровоцировали острое недовольство сотрудников краевого предприятия – на минувшей неделе они вышли на краткосрочный митинг протеста. Хотя специалисты, которых предлагается разместить в бывших кабинетах «Примводоканала», еще не могут приступить к работе – проверки, которые каждый человек проходит перед трудоустройством на муниципальную службу, могут занять несколько месяцев.

ВНИМАНИЕ

Новые заявления можно будет подать в МФЦ или напрямую в мэрию через управление по работе с обращениями граждан (Океанский проспект, д. 15/3). Прием документов осуществляется с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00 и с 13.45 до 17.00, в пятницу - с 9.30 до 13.00 и с 13.45 до 16.00. Узнать о прядке предоставления услуги можно по телефонам 8 (423) 261-44-47, 8 (423) 261-44-41, а также задав вопрос через интернет-приемную мэрии.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.