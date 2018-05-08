Бизнес-гороскоп: Дев могут запросто обвести вокруг пальца

Гороскоп на неделю с 8 по 13 мая

ОВЕН. В финансовой сфере вы всеми силами будете рваться к заветной цели. Однако многим вашим коллегам сейчас будет не до работы. Лишь в конце недели наступит время практических и конкретных действий, позволяющих максимально конструктивно решить текущие проблемы. В субботу лучше воздержаться от крупных трат.

ТЕЛЕЦ. Ваш бюджет потребует разумного с собой обращения, и не потерпит никаких вольностей. Не стоит слишком много тратить на отдых. В четверг можно ожидать новых денежных поступлений. После этого финансовый штиль наступит надолго. Приобретения, сделанные на этой неделе, могут оказаться бесполезными.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятны встречи с иностранными партнерами и весьма заманчивые предложения о работе за границей. Вам действительно открываются новые пути к успеху. Ваши творческие идеи найдут поддержку и быстро принесут прибыль. Так что доверяйте своей интуиции и не слушайте тех, кто не советует рисковать.

РАК. У вас появится ощущение уверенности в собственных силах и возможностях, что будет весьма кстати при проведении переговоров в среду. Вероятно достижение весьма важной договоренности. Четверг - удачный день для совершения покупок. Внимательно, даже дотошно проверяйте важные бумаги. Будьте осторожнее с новыми партнерами, но не обижайте их своим недоверием.

ЛЕВ. Финансовое положение будет достаточно устойчиво, однако вам необходима последовательность в действиях. В начале недели на вас могут попытаться свалить ответственность за чужие ошибки, не пугайтесь, и не открывайте кошелек из желания немедленно снять с себя этот груз, оплатив расходы. Постарайтесь спокойно объяснить ситуацию, это только укрепит ваш авторитет.

ДЕВА. Осторожнее с делами, связанными с недвижимостью. Опасайтесь обмана в понедельник и пятницу. Неделя удачна для приобретения техники. В четверг возможны денежные поступления. Чтобы хорошо отдохнуть в выходные, не обязательно слишком много тратить.

ВЕСЫ. Финансовое положение начинает стабилизироваться, но до четверга вам лучше вести себя максимально экономно. В пятницу удачно пройдут собеседования. Также этот день хорошо подходит для заключения договоров. Начиная с субботы, вероятно улучшение и стабилизация вашего финансового положения.

СКОРПИОН. В начале недели вы можете позволить себе работать в расслабленном режиме. Среда - день новых финансовых поступлений, которые порадуют вас своими размерами. В конце недели ваши знания и умения окажутся весьма востребованы. Можете рассчитывать на премию и дополнительный доход.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе есть возможность улучшить свое материальное положение. Однако в понедельник проявите осторожность, работайте с проверенными партнерами. Во вторник и среду не отказывайте себе в удовольствиях и не экономьте на развлечениях. Пятница - хороший день для творческой и физической активности.

КОЗЕРОГ. Во вторник возможны новые денежные поступления. Намеченные на эту неделю финансовые планы имеют все шансы быть успешно реализованными. Вам остается лишь быть внимательнее и не позволять себе лениться. Деловые поездки увенчаются успехом. В выходные не стоит слишком много тратить, поход по магазинам лучше отложить.

ВОДОЛЕЙ. Более стабильной в финансовом плане может оказаться первая половина недели. Во вторник велика вероятность успеха в коммерческих сделках. В середине недели придется сбавить обороты, лучше не назначать важных дел. В пятницу проявите благоразумие и осторожность, так как вероятны финансовые потери или обман.

РЫБЫ. В понедельник вероятны новые денежные поступления, дела пойдут успешно, если вы освободитесь от негативных мыслей и необоснованной тревоги. В среду ваши желания могут преобладать над вашими возможностями, лучше остановиться на чем-нибудь одном. Покупки и приобретения будут удачными в субботу. Хотя финансовая ситуация может оказаться совсем не такой, как вы предполагали, будьте к этому готовы.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.