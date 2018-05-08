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Отель "Хёндэ" меняет вывеску
Отель «Хёндэ», построенный еще в 1997 году и уже успевший стать лицом деловой среды Приморского края, уже с 19 июля этого года официально откроется под всемирно известным брендом «Лотте».
В конце апреля врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО встречался с генеральным директором нового «Лотте отель Владивосток» Син Ин Хёпом. В ходе встречи стороны обсудили детали перемен, которые предстоят отелю. Так, по словам Син Ин Хёпа, гостиница, которой уже больше 20 лет, конечно же нуждается в реконструкции под нужды нового бренда. Однако, в самом начале своего управления отелем, в «Лотте» не намерены существенно менять облик отеля.
- У отеля «Хёндэ» во Владивостоке очень длинная история и хорошая репутация, - отметил Син Ин Хёп. - Многие знают эту гостиницу, так что мы решили, что интерьер пока что менять не будем, а затронем переменами только основные моменты – вывески и логотипы. Нам также предстоит подумать о том, как мы будем преображать гостиницу в дальнейшем. Хотелось бы, чтобы это пошло на пользу Владивостоку, подчеркнуло его особенный характер.
Отметим, что «Хёндэ» - первый во Владивостоке отель представительского уровня, а за более чем 20 лет работы он стал частью современной городской истории, а также местом проведения международных экономических, культурных и социальных мероприятий, деловых заседаний, конгрессов. Чтобы укрепить свою репутацию, в 2017 году «Хёндэ» прошел добровольную сертификацию и подтвердил статус пятизвездочного отеля.
В свою очередь, в «Лотте» намерены поддерживать эту тенденцию. Пятизвездочный отель под известным корейским брендом появился в Приморье впервые. Такие гостиницы в России уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре. По словам Тарасенко, наличие такого отеля станет достойным плюсом для деловой репутации Владивостока и будет способствовать успешной реализации государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.
- Можно сказать, что это национальный отель, единственный в Приморье, - добавил Тарасенко. – Мы хорошо знаем и уважаем корейскую культуру, так что было бы интересно и символично, если бы сотрудники отеля носили в качестве формы национальный корейский костюм ханбок.
В ответ на это предложение корейский представитель компании пообщал подумать.
Процедура смены собственника расположенного в центре Владивостока отеля «Хёндэ» была проведена в конце 2017 года: южнокорейская компания Hotel Lotte Co. Ltd выкупила отель у компании Hyundai Heavy Industries вместе с несколькими сельскохозяйственными предприятиями по производству кукурузы и сои, расположенными в Приморье.
Уже в мае новые управляющие собираются присвоить отелю новые вывески и логотипы, а в середине июля – провести официальную церемонию открытия отеля под брендом «Лотте».
Сделка, при которой корейская компания приобрела крупнейшие сельскохозяйственные предприятия Приморья вместе с пятизвездочным отелем во Владивостоке, стала одной из крупнейших сделок с привлечением прямых иностранных инвестиций в России в 2018 году. По словам экспертов, такие сделки - признак увеличивающегося интереса со стороны южнокорейского бизнеса к инвестициям в экономику Дальнего Востока. Для поддержки этой тенденции в Приморье во Владивостоке 24 ноября 2017 года на базе представительства КОТРА открылся центр поддержки корейских инвесторов.
На фото: Отель «Хёндэ» в своей истории переживал очень непростые времена.
Фото из архива.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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