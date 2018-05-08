Отель "Хёндэ" меняет вывеску

Отель «Хёндэ», построенный еще в 1997 году и уже успевший стать лицом деловой среды Приморского края, уже с 19 июля этого года официально откроется под всемирно известным брендом «Лотте».

В конце апреля врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО встречался с генеральным директором нового «Лотте отель Владивосток» Син Ин Хёпом. В ходе встречи стороны обсудили детали перемен, которые предстоят отелю. Так, по словам Син Ин Хёпа, гостиница, которой уже больше 20 лет, конечно же нуждается в реконструкции под нужды нового бренда. Однако, в самом начале своего управления отелем, в «Лотте» не намерены существенно менять облик отеля.

- У отеля «Хёндэ» во Владивостоке очень длинная история и хорошая репутация, - отметил Син Ин Хёп. - Многие знают эту гостиницу, так что мы решили, что интерьер пока что менять не будем, а затронем переменами только основные моменты – вывески и логотипы. Нам также предстоит подумать о том, как мы будем преображать гостиницу в дальнейшем. Хотелось бы, чтобы это пошло на пользу Владивостоку, подчеркнуло его особенный характер.

Отметим, что «Хёндэ» - первый во Владивостоке отель представительского уровня, а за более чем 20 лет работы он стал частью современной городской истории, а также местом проведения международных экономических, культурных и социальных мероприятий, деловых заседаний, конгрессов. Чтобы укрепить свою репутацию, в 2017 году «Хёндэ» прошел добровольную сертификацию и подтвердил статус пятизвездочного отеля.

В свою очередь, в «Лотте» намерены поддерживать эту тенденцию. Пятизвездочный отель под известным корейским брендом появился в Приморье впервые. Такие гостиницы в России уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре. По словам Тарасенко, наличие такого отеля станет достойным плюсом для деловой репутации Владивостока и будет способствовать успешной реализации государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

- Можно сказать, что это национальный отель, единственный в Приморье, - добавил Тарасенко. – Мы хорошо знаем и уважаем корейскую культуру, так что было бы интересно и символично, если бы сотрудники отеля носили в качестве формы национальный корейский костюм ханбок.

В ответ на это предложение корейский представитель компании пообщал подумать.

Процедура смены собственника расположенного в центре Владивостока отеля «Хёндэ» была проведена в конце 2017 года: южнокорейская компания Hotel Lotte Co. Ltd выкупила отель у компании Hyundai Heavy Industries вместе с несколькими сельскохозяйственными предприятиями по производству кукурузы и сои, расположенными в Приморье.

Уже в мае новые управляющие собираются присвоить отелю новые вывески и логотипы, а в середине июля – провести официальную церемонию открытия отеля под брендом «Лотте».

Сделка, при которой корейская компания приобрела крупнейшие сельскохозяйственные предприятия Приморья вместе с пятизвездочным отелем во Владивостоке, стала одной из крупнейших сделок с привлечением прямых иностранных инвестиций в России в 2018 году. По словам экспертов, такие сделки - признак увеличивающегося интереса со стороны южнокорейского бизнеса к инвестициям в экономику Дальнего Востока. Для поддержки этой тенденции в Приморье во Владивостоке 24 ноября 2017 года на базе представительства КОТРА открылся центр поддержки корейских инвесторов.

На фото: Отель «Хёндэ» в своей истории переживал очень непростые времена.

Фото из архива.