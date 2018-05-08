"В-Лазерное" шоу

Собственники одной из первых сетей продуктовых супермаркетов Приморья расписались в неумении подстраиваться под рынок

Закрытие последнего магазина сети продуктовых супермаркетов «ВЛ-Март» (принадлежала группе компаний «В-Лазер»), расположенного на Океанском проспекте Владивостока, привлекло неожиданно довольно много внимания. Для кого-то последний день его работы стал своего рода прощанием с эпохой первых супермаркетов во Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Надо отдать должное – супермаркет, который в народе чаще всего называли «В-Лазером», на протяжении своей истории, начавшейся в 2003 году, практически не изменял изначальному формату. И даже тогда, когда в Приморье стали появляться новые крупные магазины иных форматов – гипермаркеты, дискаунтеры и т.д., со своим ассортиментом, стандартами обслуживания и, соответственно, более привлекательной для массового потребителя наценкой, супермаркет «В-Лазер» пытался сохранить свои стандарты.

Оскудевший «премиум»

Цены в этом магазине в целом были выше среднерыночных, но и ассортимент во многом отличался от ассортимента в магазинах других сетей. Главное отличие – премиальный сегмент, которому придавалось большое значение. Он был представлен довольно широким ассортиментом и привлекал соответствующие категории потребителей. С его уходом, по мнению экспертов рынка, во Владивостоке именно этот сегмент существенно оскудеет. Ведь по большому счету в городе остается только один супермаркет («Яппи»), ориентированный на эту же категорию клиентов, отдающих предпочтение премиальным продуктам. Есть, конечно, еще некоторое количество более мелких торговых точек с продуктами премиум класса, ориентированными, как правило, на отдельные группы товаров, например, сеть «Рыбный островок» или сеть магазинов японских продуктов «Данран». Но такой сети супермаркетов с ассортиментом в 25 тыс. наименований, с диапазоном цен от социальных до премиальных, больше практически нет. Ведь тот же «Яппи» не имеет отношения к сетевой рознице.

Стоит отметить, что подобной ценовой политики придерживается во многом еще одна старейшая сеть супермаркетов во Владивостоке – «Парус». Правда, в отношении будущего этой сети сейчас тоже много тумана. По крайней мере, упорные слухи предрекают ей скорые перемены, то ли они касаются плавной замены ассортимента на более дешевый, то ли вообще ухода сети с рынка. Впрочем, все эти выводы явно преждевременны.





И без того немногочисленных в последнее время посетителей «ВЛ-Марта» в конце апреля поджидал сюрприз.





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Конкуренция сужается

Главной причиной закрытия по очереди всех магазинов сети «ВЛ-Март», по словам руководителей компании, стало нежелание развивать сеть розничной торговли. «Конкуренция высокая, рентабельность низкая. Какой смысл терпеть ее, если есть конкуренты, которые хорошую цену готовы платить? – цитирует слова вице-президента группы компаний «В-Лазер» Сергея МИТРОФАНОВА ИА "ПримаМедиа".

Этими конкурентами, выразившими готовность приобрести магазин, расположенный в удачном месте, с хорошим траффиком, в дорогостоящем микрорайоне города, с концентрацией вокруг него жильцов элитных домов с доходами выше среднего, за долгие годы работы сумевшем приучить большое количество клиентов к своим стандартам, стала сеть «Фреш 25». В составе этой сети, являющейся по большому счету ровесницей закрывшегося супермаркета, уже больше 60 магазинов. Она хоть и развивает формат, который там называют тем же словом «супермаркет», но в действительности придерживается иной и ценовой, и ассортиментной политики, чем «ВЛ-Март». На полках этой сети фактически представлен товар от среднего ценового сегмента до низкого, в том числе, там есть продукты и по социальным ценам.

Сейчас, как пояснили Деловой газете «Золотой Рог» в сети «Фреш 25», идет подготовка к предстоящему открытию магазина, производится оценка ресурсов и т.д. Назвать предварительную дату открытия в сети пока не могут.

- Конечно, самые крупные сети захватывают рынок и делят его между собой, - поделился своей оценкой на условиях анонимности один из ритейлеров во Владивостоке. - Захватывают лучшие места, выгодные точки и наиболее приспособленные помещения. Потому что на данный момент найти в городе помещение, чтобы его приспособить под такой магазин с соблюдением всех необходимых требований, таких как парковка, центральный или приближенный к центру район, потоки настроенные и т.д. очень сложно. Строить что-то новое – места нет в центре. Фактически сейчас между собой конкурируют три сети: «Фреш 25», «Реми» и «Самбери». У них, по большому счету, товары одинаковые, и покупатели, в основном тоже.

Среди причин такого активного развития сети «Фреш 25» эксперты называют наличие у нее собственного распределительного центра. И хоть пока далеко не все товары способен «переварить» этот центр, но даже те объемы, которые проходят через него, дают в целом ощутимый эффект. А вот у сети «ВЛ-Март» своего распределительного центра так и не было создано, что не могло не сказаться на рентабельности. В этом отношении эксперты считают, что сеть «ВЛ-Март» была обречена. И надо отдать должное – она, тем не менее, продержалась гораздо дольше, чем ей предрекали некоторые аналитики рынка.

По словам источника в «ВЛ-Марте», сеть начала работать в убыток еще в 2013 году. С этого времени она фактически субсидировалась за счет продажи бытовой техники сетью «В-Лазер». Но последняя пара лет была очень непростой и для рынка бытовой техники. Сеть «В-Лазер» в последние годы закрыла несколько своих магазинов.

Но, несмотря на активное развитие отдельных сетей в Приморье, в сравнении с крупными федеральными сетями, они остаются небольшими. И тем более они слишком мелки, чтобы позволить себе полноценный логистический центр. По некоторым данным, сети «Фреш 25» и «Самбери» планируют объединить усилия, чтобы создать такой центр. Иначе, в случае прихода федеральных сетей, в одиночку не выживет ни одна из них. Собственно, объединение логистики региональных сетей – это общероссийский тренд в ритейле, практика выживания их в тех регионах, куда уже зашли федеральные сети.

Приближающееся завтра

Впрочем, в Приморье некоторые ретейлеры по-прежнему не воспринимают всерьез разговоры о возможном ближайшем приходе федеральных розничных продавцов на Дальний Восток. Тем не менее, в прошлом году планировала приход во Владивосток федеральная сеть «Пятерочка» с магазинами формата «у дома». Но, по некоторым данным, из-за кризиса отложила это решение на неопределенное время. Кроме того, эксперты обращают внимание на весьма примечательный факт с вероятно далеко идущими последствиями для рынка - объединение сети «Магнит» с «Почтой России». «Если две эти структуры объединят свои усилия в логистике и начнут расширяться на восток, то они очень быстро придут сюда» - считает один из экспертов.

Но вот в чем мнения приморских экспертов сходятся, так это в том, что конкуренция с сетями не страшна магазинам формата «у дома». Придомовые магазинчики выживут потому, что потребителю покупать понемножку каждый день даже более дорогого товара, чем предлагают большие сетевые магазины, выходит дешевле, чем ездить куда-то раз в неделю в большой магазин и набирать там много дешевого товара. Видимо, поэтому маленькие придомовые магазинчики продолжают открываться во Владивостоке, несмотря ни на какие переделы рынка между крупными.

Впрочем, прошлый год был более удачным, чем предыдущий, для всех категорий магазинов. В 2016 году количество новых магазинов любых форматов почти не росло в Приморском крае, а вот прошлый год и начало этого года показали положительную динамику. Если за прошедший год количество продовольственных магазинов в целом в крае увеличилось почти на 50, то Владивосток прирастал в основном торговыми центрами и супермаркетами. При этом новый тренд в продовольственной рознице, набирающий обороты по всей стране, отмечают приморские эксперты, связан с выходом на этот рынок рестораторов, объединивших на одной площадке продажи продуктов питания и услуги ресторанного бизнеса. Для Владивостока это пока хоть и недалекое, но все же будущее. Хотя ритейлеры считают, что наш город сейчас на пороге появления этих новых форматов.

Фото ИА PrimaMedia.