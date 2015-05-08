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Владивостокский морской торговый порт прибирает контейнеры к рукам

08 Мая 2015, 11:00 | Приморье

Контролируемый группой «Сумма» порт модернизируется на перспективу

Группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА начала воплощать в жизнь планы по усилению контейнерного направления на Дальнем Востоке, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Контролируемый группой через ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания Транспортной группы FESCO) Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) за счет совершенствования операционной деятельности на контейнерных терминалах планирует довести пропускную способность ВМТП до более чем 600 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Эксперты отмечают, что в нынешних экономических реалиях это, скорее, инвестиции в будущее, так как контейнерный рынок пока уходит в пике.

Предпринимаемые владельцами ВМТП меры в скором времени позволят стивидору обойти своего основного конкурента на Дальнем Востоке - ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК), входящее в группу Global Ports. Текущие мощности ВСК составляют 550 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. По данным компании, на существующей территории терминал может расширить свою пропускную способность в 4 раза. Пикантности ситуации придает тот факт, что ВМТП с февраля этого года возглавляет Валерий МЕСТУЛОВ, ранее успешно работавший с ВСК.

Досье "Золото Рог": ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, занимает второе место по объему перевалки контейнеров на Дальнем Востоке РФ. 68,379% акций ОАО «ВМТП» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, контролирует ОАО «ДВМП». Еще 28,458% принадлежат ООО «Национальная контейнерная компания».

Рванули как на пятьсот…

Прошлый год выдался для ВМТП очень успешным - стивидор установил абсолютный рекорд по объему обработки контейнеров в портах Дальнего Востока России в течение года. Перевалка контейнеров в 2014 году составила 513 тыс. TEU (+7,7% к 2013 году), в том числе импорта - 221 тыс. TEU (+8,3%), экспорта - 182 тыс. TEU (+11,8%), каботажа - 110 тыс. TEU (+0,6%). Однако время перевалка автомобилей и другой колесной техники упала на 24%, до 70 тыс. единиц. В то же время контейнерооборот ВСК в 2014 году остался на уровне 2013 года - 474,7 тыс. TEU.

Начало 2015 года выдалось куда хуже: ВМТП в первом квартале обработал 90,12 тыс. TEU (падение к аналогичному периоду 2014 года на 17,9%), ВСК - 99,68 тыс. TEU (-15,5%).

Автоматизируй это

На прошлой неделе ВМТП объявил, что через год внедрит автоматизированную систему управления контейнерным терминалом, что позволит на 20% увеличить скорость обработки контейнеров.

Стивидор уже заключил контракт с компанией «Солво» (Санкт-Петербург, разработчик автоматизированных систем управления складскими комплексами и контейнерными терминалами) на внедрение автоматизированной системы управления контейнерным терминалом, которая повысит эффективность обработки контейнеров за счет увеличения скорости и снижения затрат.

Начало тестовой эксплуатации системы запланировано на ноябрь 2015 года, промышленной эксплуатации - на апрель 2016 года.

Solvo.Tos даст возможность отслеживать перемещение контейнеров, получать точную информацию об их местонахождении, группировать контейнеры с целью эффективного использования площади терминала. Предполагается, что реализация проекта позволит на 20% увеличить скорость обработки контейнеров и производительность труда, на 15% - пропускную способность терминала, на 15% снизить затраты на управление.

«Внедрение автоматизированной системы управления контейнерным терминалом - первый шаг в рамках программы автоматизации управления портом. В перспективе мы планируем автоматизировать работу с генеральными и прочими грузами, затем объединить все в единую систему. Также у нас в планах автоматизация управления нашими сухими терминалами в Хабаровске, Новосибирске, Томске», - поясняет президент FESCO Константин СОКОЛОВ.

Эксперты скептически оценивают перспективы контейнерного направления во Владивостоке. «Проблема ВМТП не в пропускной мощности терминалов, а в транспортной инфраструктуре на выходе из порта. А самое главное, в нынешних экономических реалиях Приморье уже не рассматривается как перспективная перевалочная база. Сегодня выгоднее доставлять контейнеризированные грузы в центр России морским путем минуя Транссиб. Конечно, совершенствование операционной деятельности на терминалах позволит ВМТП повысить рентабельность бизнеса, но на объемах это вряд ли скажется», - говорит один из участников рынка.

Деньги есть

С другой стороны, именно сейчас владельцы ВМТП обладают достаточными средствами для модернизации бизнеса. Согласно отчетности по МСФО, ОАО «ВМТП» в 2014 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2013 годом на 62,2% - до 2 млрд 720,361 млн рублей. Выручка выросла на 71,4%, до 15 млрд 323,908 млн рублей. В том числе выручка от стивидорной деятельности выросла на 10,3%, до 6,075 млрд рублей. Выручка от реализации топлива (бункеровка является еще одним перспективным направлением развития ВМТП. – Прим. авт.) выросла в 3,2 раза, до 8,339 млрд рублей.  Увеличение выручки от бункеровки компания объясняет тем, что ООО «Феско Бункер» (100% дочерняя компания АО «ВМТП») в 2014 году начало осуществлять доставку топлива морским путем и расширило клиентскую базу. 

У ВМТП также неплохая кредитная составляющая. По состоянию на 31 декабря 2014 года Сбербанк России открыл группе «ВМТП» возобновляемые кредитные линии с лимитом 2,4 млрд и 1,5 млрд рублей, РайффайзенБанк - возобновляемую кредитную линию с лимитом 800 млн рублей. 

Стоит отметить, что в 2014 году группа ВМТП утратила контроль над тремя компаниями, осуществляющими вспомогательную деятельность по оказанию стивидорных услуг. В частности, были проданы 50,42% акций ЗАО «ТЭТ», 66,99% долей ООО «УПЭК» и 51% акций ЗАО «Гараж торгового порта». 

Олег КЛИМЕНКО.    Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Олег Клименко
Теги: fesco  вмтп  ДВМП 



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Комментарии

  • eapostom18:15, 05.05.2015#

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  • Псевдоним12:50, 11.05.2015#

    пнх

  • CCC11:52, 11.05.2015#

    на прошлой неделе писали, что торговый порт работает в минус с 2006 года. . . . вы уж определитесь.

  • Красная королева13:25, 11.05.2015#

    Странно читать про героические планы и что "деньги есть", на фоне того, как народ из ВМТП увольняют пачками. Принудительно сокращают рабочий день. О премии, я подозреваю, там вообще забыли.

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