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Владивостокский морской торговый порт прибирает контейнеры к рукам
Контролируемый группой «Сумма» порт модернизируется на перспективу
Группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА начала воплощать в жизнь планы по усилению контейнерного направления на Дальнем Востоке, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Предпринимаемые владельцами ВМТП меры в скором времени позволят стивидору обойти своего основного конкурента на Дальнем Востоке - ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК), входящее в группу Global Ports. Текущие мощности ВСК составляют 550 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. По данным компании, на существующей территории терминал может расширить свою пропускную способность в 4 раза. Пикантности ситуации придает тот факт, что ВМТП с февраля этого года возглавляет Валерий МЕСТУЛОВ, ранее успешно работавший с ВСК.
Досье "Золото Рог": ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, занимает второе место по объему перевалки контейнеров на Дальнем Востоке РФ. 68,379% акций ОАО «ВМТП» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, контролирует ОАО «ДВМП». Еще 28,458% принадлежат ООО «Национальная контейнерная компания».
Рванули как на пятьсот…
Прошлый год выдался для ВМТП очень успешным - стивидор установил абсолютный рекорд по объему обработки контейнеров в портах Дальнего Востока России в течение года. Перевалка контейнеров в 2014 году составила 513 тыс. TEU (+7,7% к 2013 году), в том числе импорта - 221 тыс. TEU (+8,3%), экспорта - 182 тыс. TEU (+11,8%), каботажа - 110 тыс. TEU (+0,6%). Однако время перевалка автомобилей и другой колесной техники упала на 24%, до 70 тыс. единиц. В то же время контейнерооборот ВСК в 2014 году остался на уровне 2013 года - 474,7 тыс. TEU.
Начало 2015 года выдалось куда хуже: ВМТП в первом квартале обработал 90,12 тыс. TEU (падение к аналогичному периоду 2014 года на 17,9%), ВСК - 99,68 тыс. TEU (-15,5%).
Автоматизируй это
На прошлой неделе ВМТП объявил, что через год внедрит автоматизированную систему управления контейнерным терминалом, что позволит на 20% увеличить скорость обработки контейнеров.
Стивидор уже заключил контракт с компанией «Солво» (Санкт-Петербург, разработчик автоматизированных систем управления складскими комплексами и контейнерными терминалами) на внедрение автоматизированной системы управления контейнерным терминалом, которая повысит эффективность обработки контейнеров за счет увеличения скорости и снижения затрат.
Начало тестовой эксплуатации системы запланировано на ноябрь 2015 года, промышленной эксплуатации - на апрель 2016 года.
Solvo.Tos даст возможность отслеживать перемещение контейнеров, получать точную информацию об их местонахождении, группировать контейнеры с целью эффективного использования площади терминала. Предполагается, что реализация проекта позволит на 20% увеличить скорость обработки контейнеров и производительность труда, на 15% - пропускную способность терминала, на 15% снизить затраты на управление.
«Внедрение автоматизированной системы управления контейнерным терминалом - первый шаг в рамках программы автоматизации управления портом. В перспективе мы планируем автоматизировать работу с генеральными и прочими грузами, затем объединить все в единую систему. Также у нас в планах автоматизация управления нашими сухими терминалами в Хабаровске, Новосибирске, Томске», - поясняет президент FESCO Константин СОКОЛОВ.
Эксперты скептически оценивают перспективы контейнерного направления во Владивостоке. «Проблема ВМТП не в пропускной мощности терминалов, а в транспортной инфраструктуре на выходе из порта. А самое главное, в нынешних экономических реалиях Приморье уже не рассматривается как перспективная перевалочная база. Сегодня выгоднее доставлять контейнеризированные грузы в центр России морским путем минуя Транссиб. Конечно, совершенствование операционной деятельности на терминалах позволит ВМТП повысить рентабельность бизнеса, но на объемах это вряд ли скажется», - говорит один из участников рынка.
Деньги есть
С другой стороны, именно сейчас владельцы ВМТП обладают достаточными средствами для модернизации бизнеса. Согласно отчетности по МСФО, ОАО «ВМТП» в 2014 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2013 годом на 62,2% - до 2 млрд 720,361 млн рублей. Выручка выросла на 71,4%, до 15 млрд 323,908 млн рублей. В том числе выручка от стивидорной деятельности выросла на 10,3%, до 6,075 млрд рублей. Выручка от реализации топлива (бункеровка является еще одним перспективным направлением развития ВМТП. – Прим. авт.) выросла в 3,2 раза, до 8,339 млрд рублей. Увеличение выручки от бункеровки компания объясняет тем, что ООО «Феско Бункер» (100% дочерняя компания АО «ВМТП») в 2014 году начало осуществлять доставку топлива морским путем и расширило клиентскую базу.
У ВМТП также неплохая кредитная составляющая. По состоянию на 31 декабря 2014 года Сбербанк России открыл группе «ВМТП» возобновляемые кредитные линии с лимитом 2,4 млрд и 1,5 млрд рублей, РайффайзенБанк - возобновляемую кредитную линию с лимитом 800 млн рублей.
Стоит отметить, что в 2014 году группа ВМТП утратила контроль над тремя компаниями, осуществляющими вспомогательную деятельность по оказанию стивидорных услуг. В частности, были проданы 50,42% акций ЗАО «ТЭТ», 66,99% долей ООО «УПЭК» и 51% акций ЗАО «Гараж торгового порта».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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