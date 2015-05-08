На рынке нежилой недвижимости Владивостока резко увеличилось предложение

Директор компании ООО «Индустрия-Р» Сергей ДЫМЧЕНКО отмечает, что первый квартал этого года показал необычайно резкий рост предложения на рынке нежилой недвижимости Владивостока, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

По ценам предложение выросло практически вдвое - с 4,636 млрд рублей в 4-м квартале прошлого года до 9,095 млрд в 1-м квартале этого года. Объем предложения за это же время вырос на 66,3%, до 107,643 тыс. кв. метров.

Продажи

В структуре общего предложения по зданиям нежилого назначения на долю офисных помещений и многофункциональных комплексов (МФК) приходится объектов более чем на 7,15 млрд рублей. В том числе 3,875 млрд - на офисные, и около 3,3 млрд - на помещения МФК.

Предложение складских помещений в квадратных метрах выросло на 82%, офисных - на 69,1%, в МФК - на 62,5%, а производственных - почти в 2,5 раза. Снижение показали только торговые площади – более чем на 7%.

Разнонаправленной была на этом рынке динамика цен. Практически на четверть снизилась цена квадрата производственных помещений - с 77 007 рублей за квадратный метр в 4-м квартале прошлого года до 58 316 рублей в 1-м квартале этого. За это же время почти на прежнем уровне осталась цена предложения квадрата торговых помещений, снизившись всего с 118 656 рублей до 118 441 рубля. Средняя цена предложения квадрата помещений МФК выросла на 4,55% - с 70 083 рублей до 81 638 рублей; офисных - на 6,32%, с 88 490 рублей до 94 464 рублей; складских - на 10,8%, с 28 500 рублей до 31 580 рублей.

Аренда

Предложение рынка аренды нежилой недвижимости Владивостока в 1-м квартале 2015 года в объемах было практически в четыре раза больше, чем на рынке продаж. По сравнению с предложением в 4-м квартале прошлого года оно увеличилось на 30% - до 412 483 кв. метров.

Объем рынка предлагаемой аренды (ставка аренды х площадь х 12 месяцев) в годовом исчислении по итогам первых трех месяцев составил почти 3 млрд рублей. В 4-м квартале 2014 года он составлял около 2,45 млрд.

Средняя ставка аренды на нежилые помещения МФК в 1-м квартале смогла продемонстрировать рост на 12,33% по сравнению с той, что была в 4-м квартале прошлого года - с 616 рублей за квадрат в месяц до 692 рублей. Все остальные сегменты этого рынка показали снижение ставок аренды.

Почти на 8,3% за три последних месяца снизилась средняя ставка квадрата на аренду производственных помещений Владивостока - с 354 рублей до 327 рублей в месяц.

Средняя ставка аренды в офисных помещениях по городу за это время снизилась на 3,25% - до 840 рублей. При этом коэффициент вариации для ставок аренды в офисных помещениях составил 30%. Несколько меньше было уменьшение ставок аренды в основных офисных центрах города - на 2,63%, с 934 рублей в месяц до 909 рублей.

Снижение ставок аренды по основным торговым центрам Владивостока в 1-м квартале составило 3,22% - с 1 632 рублей за 1 кв. метр в месяц до 1 579 рублей. В целом же по всем предлагаемым торговым помещениям города ставка аренды снизилась на 2,76% - с 1 286 рублей за 1 кв. метр в месяц до 1 250 рублей.

Меньше всего ставка аренды сократилась на складские помещения - всего на 0,93%. Потеряв за квартал всего несколько рублей на квадрат, она установилась на отметке в 311 рублей за 1 кв. метр в месяц. Вероятно, где-то близко к ней находится «дно», ниже которого ставки уже не могут упасть. Об этом можно судить по тому, что общий объем предложений площади складов составил в минувшем квартале 184 622,7 кв. метров, или почти половину всего рынка нежилой недвижимости Владивостока. При этом 28% предложения складской аренды приходилось на промзоны ул. Фадеева, 21% - на пригород и 19% - на ул. Снеговую.

Прогноз

Эксперты считают, что резкое увеличение предложения объектов на рынке нежилой недвижимости Владивостока в ближайшей перспективе будет не только замораживать уровень цен на них, но и снижать его. Рост цен на отдельные объекты или даже какой-то сегмент рынка не может быть существенным, по крайней мере, в ближайшие два квартала.

Продолжающееся свертывание компаниями бизнеса существенно снижает потребность и в арендуемых помещениях. По этой причине средние значения арендных ставок могут продолжать снижение вплоть до первых намеков на оздоровление экономики страны и края.

Потребители, в целом, будут проявлять на рынке пониженный интерес. Но исключительно положительными значениями будет характеризоваться как рост предложения объектов нежилой недвижимости к продаже, так и помещений аналогичного назначения в аренду.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.