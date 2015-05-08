ФГУП "Нацрыбресурс" признали "вредной организацией"

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ на прошедшей неделе находился с визитом в Приморье, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

На самой большой плавбазе в мире «Всеволод Сибирцев» во Владивостоке он провел совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

В мероприятии приняли участие губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, первый заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Александр ОСИПОВ, представители Федерального агентства по рыболовству, Федеральной антимонопольной службы, администрации Приморья и бизнес-сообщества.

Перед самим совещанием полпред осмотрел причальные стенки с моря на гидрографическом судне «Виктор Фалеев», а также оценил инфраструктуру Владивостокского морского рыбного порта.

В своем приветственном слове полпред затронул ряд вопросов, тормозящих, по его мнению, развитие рыбной отрасли. Один из них касался ФГУП «Нацрыбресурс».

«В прошлый раз я сказал, что это ненужная организация. Я неправильно сказал. На самом деле она вредная, потому что сейчас я проезжал мимо портов и видел контраст между портами, принадлежащими «Нацрыбресурсу» и принадлежащими частным владельцам, - это просто небо и земля. Одни завалены металлоломом, находятся в аварийном состоянии, а вторые просто работают - и надо просто вкладывать в них немного денег», - заявил Юрий Трутнев.

По словам полпреда, на сегодняшний день уже есть акт Контрольного управления Президента РФ по поводу деятельности ФГУП.

«Более 79 процентов существующих причальных стенок «Нацрыбресурса» в критической степени - изношены и требуют скорейшей реконструкции. Государственное имущество, закрепленное за учреждением, используется неэффективно, сдается в аренду по заниженной цене без каких-либо обязательств по модернизации. В отсутствие четко регламентированного порядка предоставления причальных стенок возникает риск передачи посредникам. Вместо заключения прямых долгосрочных договоров «Нацрыбресурс» заключает агентские договоры», - озвучил выдержки из заключения контрольного управления полпред.

Напомним, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поддержал предложение коллеги - губернатора Камчатского края Владимира ИЛЮХИНА - провести проверку деятельности ФГУП «Нацрыбресурс». Ранее, 16 апреля, данная тема была затронута в ходе совместного заседания коллегий генеральной прокуратуры России и Министерства России по развитию Дальнего Востока. Тогда же Генпрокурор Юрий ЧАЙКА поручил организовать масштабную проверку деятельности «Нацрыбресурса».

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.