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Сбербанк предлагает услугу корпоративного страхования

08 Мая 2012, 17:01 | Приморье

От имени страховой компании-партнера Сбербанк оказывает услуги по страхованию недвижимости, транспортных средств, ТМЦ и самого главного - жизни клиента.

Более 300 клиентов - предпринимателей, представителей малого, среднего и крупного бизнеса Приморского края - воспользовались программой корпоративного страхования в Сбербанке в первом квартале 2012 года.

В рамках программы «Корпоративное страхование» банк от имени страховой компании-партнера оказывает услуги по оформлению полисов страхования недвижимости, транспортных средств, товарно-материальных ценностей и т. д.

- Корпоративное страхование в Сбербанке обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычными страховыми продуктами, - рассказывает Наталья КОНДРАТОВА, начальник отдела продаж малому бизнесу Приморского отделения №8635 Сбербанка России. - Прежде всего это удобно - полис оформляется в офисах по месту обслуживания малого бизнеса и уже выступает востребованной и самостоятельной услугой Сбербанка. Наши клиенты получают финансовую защиту не только предметов залога по кредитным программам банка, но и жизни, имущества собственников бизнеса. Кроме того, мы работаем только с ведущими компаниями отечественного рынка страхования, что гарантирует высокое качество предоставляемых услуг. С точки зрения стоимости страхования - клиент не несет дополнительных затрат, оформляя полис без обращения в страховую компанию. Таким образом, мы предлагаем корпоративным клиентам комплексное обслуживание, которое осуществляется по принципу «одного окна» - через клиентского менеджера Сбербанка.

На сегодняшний день программа «Корпоративное страхование» включает следующие виды услуг: страхование недвижимости (жилых помещений, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, земельных участков), транспортных средств (легковой и грузовой транспорт), товарно-материальных ценностей, страхование от несчастного случая и ряд других программ.

Более подробную информацию об указанных программах страхования можно получить у клиентских менеджеров в подразделениях банка, а также на сайте Сбербанка России www.sberbank.ru. Реклама.

«Золотой Рог».

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