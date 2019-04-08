Завод Джамбулата Текиева остается прибыльным

Несмотря на ЧП прошлого года

ПАО «Славянский судоремонтный завод» (принадлежит депутату Законодательного Собрания Приморья Джамбулату ТЕКИЕВУ) в 2018 году получило 9,345 млн рублей чистой прибыли, что на 28,7% больше показателя 2017 года.

Выручка предприятия возросла на 45% - до 921,7 млн рублей. Всего в 2018 году завод отремонтировал 48 судов и кораблей.

Напомним, что 19 сенттября прошлого года на «Славянском СРЗ» при доковании разломился на две части и затонул плавучий док. На момент происшествия в доке находилось два судна – сухогруз «Восток» и БМРТ «Пионер Николаева». Кроме того, в доке работали два крана. Из-за образовавшегося дифферента краны начали скатываться вниз. Один из них рухнул и частично разрушился.

Досье газеты «Золотой Рог»

Славянский СРЗ является одним из крупнейших предприятий судоремонтной отрасли Дальнего Востока. Предприятие способно выполнять докование любых типов судов (ледоколов, плавбаз, транспортных, рыбодобывающих, специального флота) водоизмещением до 35 тыс. тонн, а также их комплексный ремонт. На территории завода расположен международный порт Славянка, который располагает таможенными складами для переработки и хранения грузов.